Chi è Marco Ottolini, il favorito nella corsa al ruolo di direttore sportivo della Juventus

Ottolini conosce già bene il mondo Juventus, visto che nel 2018 si è legato al club bianconero lavorando inizialmente nell’area scrutini internazionale.

Proprio la Juve gli ha poi affidato il compito di responsabile del progetto ‘Club 15’, ovvero una collaborazione con varie società come Mirandes, WSG Swarowski Tirol, Alaves, Utecht, San Gallo, AEK Atene, Vitesse, Aberdeen e Cicinnati FC, vola a sviluppare e mantenere rapporti con club esteri al fine di promuovere talenti e creare una rete di rapporti e sinergie.

Alla Juventus fino al 2022, è stato anche responsabile dei giocatori in prestito e ha avuto modo di veder nascere da vicino il progetto Next Gen.