Chi è Marco Ottolini, il favorito nella corsa al ruolo di direttore sportivo della Juventus

Una lunga ricerca che presto potrebbe dare i suoi frutti definitivi per andare a completare l’organigramma della Juventus.
Il club bianconero ed il direttore generale Damien Comolli, stanno lavorando per individuare colui che andrà a ricoprire l’importante ruolo di direttore sportivo.
Sono stati diversi i profili accostati alla Vecchia Signora negli ultimi mesi e tra tutti, quello che sembra adesso più vicino è Marco Ottolini, ovvero l’ex direttore sportivo del Genoa, che proprio nelle ultime ore si è separato dal club rossoblù.
Il suo è un nome che circola ormai da diverso tempo e a breve potrebbe arrivare la decisione definitiva che potrebbe tradursi nella sua nomina.