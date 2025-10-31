Pubblicità
Leonardo Gualano

Chi è Marco Ottolini, il favorito nella corsa al ruolo di direttore sportivo della Juventus

Marco Ottolini ha lasciato il Genoa e può diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus. Sarebbe un ritorno in bianconero.

Una lunga ricerca che presto potrebbe dare i suoi frutti definitivi per andare a completare l’organigramma della Juventus.

Il club bianconero ed il direttore generale Damien Comolli, stanno lavorando per individuare colui che andrà a ricoprire l’importante ruolo di direttore sportivo.

Sono stati diversi i profili accostati alla Vecchia Signora negli ultimi mesi e tra tutti, quello che sembra adesso più vicino è Marco Ottolini, ovvero l’ex direttore sportivo del Genoa, che proprio nelle ultime ore si è separato dal club rossoblù. 

Il suo è un nome che circola ormai da diverso tempo e a breve potrebbe arrivare la decisione definitiva che potrebbe tradursi nella sua nomina.

  • UN PASSATO DA CALCIATORE

    Quello di Marco Ottolini è un lungo percorso nel mondo del calcio, che lo ha portato a maturare esperienze in vari ambiti.

    Classe 1980, vanta anche un passato da calciatore nel settore giovanile e nella prima squadra del Brescia.

    Nel 1999, appesi gli scarpini al chiodo, si è dedicato alla carriera dirigenziale, vivendo anche dal 2002 al 2015 un’esperienza da intermediario di mercato.

    Proprio nel 2015 l’approdo all’Anderlecht, dove ha ricoperto il ruolo di capo area scrutini.

  • SI TRATTEREBBE DI UN RITORNO

    Ottolini conosce già bene il mondo Juventus, visto che nel 2018 si è legato al club bianconero lavorando inizialmente nell’area scrutini internazionale.

    Proprio la Juve gli ha poi affidato il compito di responsabile del progetto ‘Club 15’, ovvero una collaborazione con varie società come Mirandes, WSG Swarowski Tirol, Alaves, Utecht, San Gallo, AEK Atene, Vitesse, Aberdeen e Cicinnati FC, vola a sviluppare e mantenere rapporti con club esteri al fine di promuovere talenti e creare una rete di rapporti e sinergie.

    Alla Juventus fino al 2022, è stato anche responsabile dei giocatori in prestito e ha avuto modo di veder nascere da vicino il progetto Next Gen.

  • L'ESPERIENZA AL GENOA

    Nel 2022 il passaggio al Genoa, club del quale è diventato direttore sportivo ottenendo fin da subito risultati importanti.

    Uomo mercato, ma anche elemento fondamentale dell’organigramma dirigenziale, ha contribuito prima al ritorno del club rossoblù in Serie A, poi al consolidamento nel massimo campionato.

    In ambito di trasferimenti, ha portato all’ombra della Lanterna, prima sotto la gestione 777 Partners ed oggi quella di Dan Sucu, giocatori come Martinez, De Winter, Dragusin, Retegui e Gudmundsson (solo per citarne alcuni) che hanno garantito un grande rendimento in campo, ma anche importanti plusvalenze per il club.

    Aveva il contratto in scadenza a giugno ma in giornata c'è stato  l'addio anticipato tra le parti. 

  • RISULTATI E SOSTENIBILITÀ

    Quello portato avanti da Ottolini al Genoa è stato un lavoro importante nel corso del quale si è tenuto conto non solo del reclutamento dei giocatori anche attraverso un’importante rete di scouting e la scelta di giovani talenti da lanciare, ma anche dell’attenzione al bilancio.

    Risultati sportivi dunque, ma abbinati anche a quella sostenibilità economica necessaria per la crescita del club. 

