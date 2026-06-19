Venti minuti. Tanto è bastato a Johan Manzambi per accendere i riflettori su di sé e trascinare la Svizzera alla prima vittoria al Mondiale 2026. La nazionale di Yakin ha vinto 4-1 contro la Bosnia, il classe 2005 del Friburgo è stato decisivo con due goal e un assist entrando dalla panchina. Quando sono uscite le formazioni ufficiali in tanti si sono chiesti come mai non fosse titolare e qualche tifoso aveva già storto il naso per il poco spazio nel pareggio col Qatar (era entrato nell'ultima mezz'ora), il ct ha preferito farlo partire ancora fuori mettendolo dentro al momento giusto.
Chi è Manzambi, il giocatore che ha cambiato Svizzera-Bosnia ai Mondiali: rivelazione dell'Europa League, futuro in Serie A?
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RUOLO E CARATTERISTICHE
Era il 71' quando l'ha fatto entrare al posto dell'ex Bologna Ndoye, due minuti dopo era già lì a centro area a sbloccare la partita con un gran destro al volo. Coordinazione perfetta, tiro imparabile. Quando al 90' arriva un pallone a centro area, basso, c'è ancora lui: cross a rientrare di Ruben Vargas e piattone di Manzambi per la doppietta. Mezz'ala naturale, Yakin l'ha schierato esterno alto a destra nel tridente della Svizzera e lui, in quel ruolo, ha fatto la differenza. Centrocampista box to box che nell'ultima stagione ha totalizzato 7 reti e 6 assist, è arrivato in finale di Europa League con il Friburgo ricevendo il premio di rivelazione del torneo.
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DOVE PUO' ANDARE
Il club tedesco l'aveva pescato tre anni fa nelle giovanili del Servette, nel 2024 il debutto in prima squadra e ora gli occhi dei top club puntati su di lui. Contratto fino al 2030, la valutazione che fa il Friburgo del ragazzo si aggira intorno ai 50 milioni di euro e nei mesi scorsi è stato accostato a Real Madrid e Arsenal, che l'avrebbe individuato come successore di Ødegaard nel centrocampo dei Gunners. Il ragazzo piace molto anche al ds del Napoli Giovanni Manna l'estate scorsa aveva preso informazione sugli eventuali costi: all'epoca la richiesta era 25/30 milioni, oggi il prezzo si è raddoppiato e a queste cifre non sarà semplice vederlo in Italia.
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