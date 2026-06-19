Chi è Manzambi, il giocatore che ha cambiato Svizzera-Bosnia ai Mondiali: rivelazione dell'Europa League, futuro in Serie A?

Venti minuti. Tanto è bastato a Johan Manzambi per accendere i riflettori su di sé e trascinare la Svizzera alla prima vittoria al Mondiale 2026. La nazionale di Yakin ha vinto 4-1 contro la Bosnia, il classe 2005 del Friburgo è stato decisivo con due goal e un assist entrando dalla panchina. Quando sono uscite le formazioni ufficiali in tanti si sono chiesti come mai non fosse titolare e qualche tifoso aveva già storto il naso per il poco spazio nel pareggio col Qatar (era entrato nell'ultima mezz'ora), il ct ha preferito farlo partire ancora fuori mettendolo dentro al momento giusto.