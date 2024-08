Chi è Luis Semedo, colpo in prospettiva della Juventus che inizierà in Next Gen

Arriva dalla Championship il colpo finale del mercato Juve: Giuntoli lo ha acquistato dal Sunderland e inizialmente si aggregherà alla Next Gen.

Nelle ultime ore del calciomercato estivo, le attenzioni di Cristiano Giuntoli erano tutte rivolte a perfezionare il suo acquisto. Un lavoro che ha dato i frutti sperati.

Luis Semedo è divenuto ufficialmente un nuovo attaccante della Juventus e almeno inizialmente comincerà la sua avventura con la formazione Next Gen allenata da Paolo Montero.

Sono in molti però a credere che il talento portoghese di origini capoverdiane classe 2003 abbia tutte le carte in regola per poter dare una mano, seppur non a stretto giro, alla Prima squadra di Thiago Motta.

Un colpo per la Next Gen e un talento di prospettiva anche in ottica Prima squadra dunque. Ma chi è Luis Semedo, che ruolo ha e quali sono le sue caratteristiche tecniche?