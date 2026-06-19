Luis Milla è pronto a diventare un nuovo giocatore del Como. Come riporta Marca, il centrocampista spagnolo del Getafe, classe 1994, firmerà nelle prossime ore con il club lombardo dopo l’intesa raggiunta tra le parti.
Chi è Luis Milla, il primo colpo estivo del Como portato da Fabregas: miglior assistman della Liga dietro Yamal
MIGLIOR ASSISTMAN DELLA LIGA DOPO YAMAL
Il Getafe incasserà circa 6 milioni di euro dalla cessione del suo regista, reduce da una stagione brillante in Liga, chiusa come secondo miglior assistman del campionato spagnolo, subito dopo un certo Lamine Yamal.
Con la partenza di Milla, dopo quella di Mauro Arambarri destinato al River Plate, si scioglie la storica coppia di centrocampo che ha rappresentato uno dei punti di riferimento della squadra madrilena negli ultimi anni.
CHE GIOCATORE E' MILLA
Classe '94, figlio d'arte - suo padre ha giocato con Barcellona e Real Madrid, tra le altre - è arrivato in Liga relativamente tardi (aveva già 25 anni), ma si è subito segnalato come uno dei migliori centrocampisti del campionato.
Tecnica e visione di gioco, è il classico regista davanti alla difesa, ma ha doti anche da mezz'ala. La sua specialità, come detto, sono gli assist: 10 nell'ultima stagione, secondo solo a Yamal con 12. Bravo nel tiro da fuori (se lo ricorderà Keylor Navas che ha preso goal da lui al Bernabeu) e abile nei calci piazzati. Un tipo di giocatore che nel sistema Como dovrebbe integrarsi alla perfezione.
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DECISIVA LA CHIAMATA DI FABREGAS
Nel corso dell’estate Milla aveva attirato l’interesse di diversi club. Tra le proposte ricevute figurava anche quella dell’Al-Nassr, ma il trasferimento in Arabia Saudita non si è concretizzato. Alla fine il giocatore ha preferito sposare il progetto del Como, dove ritroverà anche diversi connazionali.
L’interesse del Como per Milla non è una novità. Già durante il mercato invernale il club aveva tentato di portarlo in Italia, ma il Getafe lo considerava fondamentale nella corsa alla salvezza. In quell’occasione, società e giocatore raggiunsero un accordo per ridurre la clausola rescissoria da 20 a 6 milioni di euro, considerando che al centrocampista restava soltanto un anno di contratto con il club presieduto da Ángel Torres.
Tra le alternative valutate dal giocatore c’era anche il Villarreal, ma la forte volontà di Cesc Fàbregas di averlo a disposizione ha avuto un peso determinante nella scelta finale. Milla ha così optato per il Como.