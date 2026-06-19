Chi è Luis Milla, il primo colpo estivo del Como portato da Fabregas: miglior assistman della Liga dietro Yamal

Classe '94, figlio d'arte - suo padre ha giocato con Barcellona e Real Madrid, tra le altre - è arrivato in Liga relativamente tardi (aveva già 25 anni), ma si è subito segnalato come uno dei migliori centrocampisti del campionato.

Tecnica e visione di gioco, è il classico regista davanti alla difesa, ma ha doti anche da mezz'ala. La sua specialità, come detto, sono gli assist: 10 nell'ultima stagione, secondo solo a Yamal con 12. Bravo nel tiro da fuori (se lo ricorderà Keylor Navas che ha preso goal da lui al Bernabeu) e abile nei calci piazzati. Un tipo di giocatore che nel sistema Como dovrebbe integrarsi alla perfezione.