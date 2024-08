Il Parma piazza il colpo Giovanni Leoni: il baby col mito di Van Dijk soffiato all’Inter

Difensore centrale classe 2006 con i tratti del predestinato: conosciamo meglio Giovanni Leoni, l’ultimo talento su cui ha investito il Parma.

Un acquisto per il presente e per il futuro, il Parma si è assicurato Giovanni Leoni, un dei baby talenti più promettenti del nostro calcio.

Acquisto a cifre importanti per un classe 2006 che nella sua carriera vanta appena 4 presenze in Serie C con il Padova e 12 in Serie B dalla Sampdoria, società che nei mesi scorsi ha esercitato l’opzione di riscatto del cartellino, pur consapevole che difficilmente il ragazzo sarebbe rimasto a Genova.

Questo perché, nonostante la giovanissima età, Leoni ha dimostrato di avere una marcia in più e di essere già pronto per la Serie A.

Occasione che il Parma non si è fatta sfuggire, soffiando il ragazzo a una nutrita concorrenza composta tra le altre anche da Napoli e soprattutto Inter.