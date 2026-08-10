L'Inter può anche pensare al futuro: chi è Leonardo Bovio, il giovane protagonista delle amichevoli dei nerazzurri

Classe 2008 (2008, sì, non vi sentite vecchi), Leonardo Bovio ha compiuto 18 anni a febbraio e vissuto praticamente tutta la sua vita calcistica all'Inter, dopo le primissime esperienze nelle squadre locali (a Bellinzago Novarese).

È un difensore centrale, Leonardo, ed è cresciuto ispirandosi a Puyol e Sergio Ramos: la sua idea, però, è chiara.

"Punto a diventare un difensore moderno. Uno che sa impostare bene da dietro, che sa iniziare il gioco in modo molto pulito, molto chiaro", ha spiegato a Rivista Undici.

Con l'Inter ha fatto tutte le giovanili: le Under, la Primavera. È stato anche aggregato all'Under 23, in Serie C, nella scorsa stagione. È uno dei pilastri su cui i nerazzurri costruiscono il futuro. E hanno ragione.