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Antonio Torrisi

L'Inter può anche pensare al futuro: chi è Leonardo Bovio, il giovane protagonista delle amichevoli dei nerazzurri

Serie A
Inter

Il ragazzo, visto all'opera anche contro la Juventus nel precampionato, ha dimostrato di avere tutte le qualità per affermarsi in maglia nerazzurra.

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Ah, le ferie. Le vacanze. I giorni quasi-totalmente-out: insomma, l'estate. Il periodo in cui il calcio non si ferma, ma non impegna certo i pensieri di tutti come nei mesi autunnali-invernali-primaverili. Qualcosa sfugge per forza, per intenderci.

Capita, quindi, di non seguire un'amichevole, pure quella della squadra del cuore: qualche notizia sparsa, intercettata. Un veloce "quanto è finita?": lettura veloce, risultato appreso. Fine.

Può essere successa la stessa cosa con l'Inter-Juventus disputato a Perth, in Australia: il Derby d'Italia vinto dall'Inter grazie alle reti di Dimarco e Diouf e che ha visto la presenza di diversi giovani in campo.

Ecco: se avete seguito la partita sapete già dove vogliamo andare a parare. Altrimenti, ecco una sintesi estrema: la prestazione di Leonardo Bovio ha convinto tutti.

Ma chi è il giovane su cui l'Inter punta per il futuro e quale sarà il suo destino nella prossima stagione? Lo diciamo in premessa: i nerazzurri, con lui, possono anche pensare al futuro.

  • CHI È LEONARDO BOVIO: ETÀ, RUOLO E STORIA

    Classe 2008 (2008, sì, non vi sentite vecchi), Leonardo Bovio ha compiuto 18 anni a febbraio e vissuto praticamente tutta la sua vita calcistica all'Inter, dopo le primissime esperienze nelle squadre locali (a Bellinzago Novarese).

    È un difensore centrale, Leonardo, ed è cresciuto ispirandosi a Puyol e Sergio Ramos: la sua idea, però, è chiara.

    "Punto a diventare un difensore moderno. Uno che sa impostare bene da dietro, che sa iniziare il gioco in modo molto pulito, molto chiaro", ha spiegato a Rivista Undici.

    Con l'Inter ha fatto tutte le giovanili: le Under, la Primavera. È stato anche aggregato all'Under 23, in Serie C, nella scorsa stagione. È uno dei pilastri su cui i nerazzurri costruiscono il futuro. E hanno ragione.

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  • LA PARTITA DI BOVIO CONTRO LA JUVENTUS

    A Cristian Chivu i giovani piacciono: ci ha lavorato, sa cosa possono dare. Contro la Juventus, in amichevole, a Perth quindi ha deciso di schierare Bovio titolare in una difesa completata da Benjamin Pavard e Leonardo Bastoni. A tre: si parte subito forte.

    I suoi compiti erano quelli di aiutare la linea in fase di uscita e contenere Randal Kolo Muani. Il risultato è stato ottimo: il messaggio chiarissimo, invece. Il ragazzo può dire e dare tantissimo.

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  • COSA FARÀ L'INTER CON BOVIO: RESTA, VA ALL'INTER U23 O IN PRESTITO?

    E adesso ci si interroga sul suo futuro: avere un giovane su cui puntare è una priorità anche per la prima squadra allenata da Chivu, che ha già dimostrato di saper dare fiducia pure a chi di esperienza ne ha poca (certo, il discorso relativo a Francesco Pio Esposito non può non far riferimento a una parentesi in Serie B per "farsi le ossa").

    Stando a quanto raccolto da Sky Sport, l'Inter vorrebbe rinnovare il contratto di Leonardo Bovio offrendogliene uno da "pro" in modo da "blindarlo", poi si potrebbe realmente pensare di metterlo alla prova in Serie C con l'Under 23, in un raggruppamento, il Girone C, notoriamente più difficile rispetto agli altri due (per molti più competitivo, in termini agonistici, della Serie B).

    Questo gli consentirebbe, tra l'altro, di poter essere chiamato in prima squadra e dar seguito alla sua crescita "parallelamente" all'U23. Un buon presupposto, sì, per un ragazzo che può consentire ai nerazzurri di pensare non solo al presente, ma anche al futuro. Con tutte le buone ragioni del mondo.

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