L'Inter può anche pensare al futuro: chi è Leonardo Bovio, il giovane protagonista delle amichevoli dei nerazzurri

Ah, le ferie. Le vacanze. I giorni quasi-totalmente-out: insomma, l'estate. Il periodo in cui il calcio non si ferma, ma non impegna certo i pensieri di tutti come nei mesi autunnali-invernali-primaverili. Qualcosa sfugge per forza, per intenderci.
Capita, quindi, di non seguire un'amichevole, pure quella della squadra del cuore: qualche notizia sparsa, intercettata. Un veloce "quanto è finita?": lettura veloce, risultato appreso. Fine.
Può essere successa la stessa cosa con l'Inter-Juventus disputato a Perth, in Australia: il Derby d'Italia vinto dall'Inter grazie alle reti di Dimarco e Diouf e che ha visto la presenza di diversi giovani in campo.
Ecco: se avete seguito la partita sapete già dove vogliamo andare a parare. Altrimenti, ecco una sintesi estrema: la prestazione di Leonardo Bovio ha convinto tutti.
Ma chi è il giovane su cui l'Inter punta per il futuro e quale sarà il suo destino nella prossima stagione? Lo diciamo in premessa: i nerazzurri, con lui, possono anche pensare al futuro.