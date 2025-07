Chi è Leon Jakirovic, il sedicenne della Dinamo Zabagria nella lista dell'Inter: ha esordito in Champions contro il Milan

L'Inter guarda ancora in Croazia: dopo Sucic i nerazzurri sono su Jakirovic. Alla scoperta del giovane difensore.

L'Inter ha iniziato a seguire una nuova strada, che prevede di puntare e scommettere molto sui giovani dopo che negli ultimi anni invece la direzione era stata decisamente diversa.

Non è un caso se è arrivato Petar Sucic a rinforzare il centrocampo e se il nome nuovo per il futuro è Leon Jakirovic, difensore classe 2008 che anche lui gioca nella Dinamo Zagabria.

L'Inter lo ha messo nel mirino anche se non manca la concorrenza per il talento croato, figlio di Sergej Jakirovic, allenatore dell'Hull City. Ma chi è la nuova idea del club nerazzurro per il futuro? Alla scoperta di Leon Jakirovic.