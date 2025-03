Chi è Kleindienst, l'attaccante della Germania che sfida l'Italia in Nations League: l'esordio a 29 anni e l'amore per le tartarughe

Il centravanti tedesco vuole confermarsi con la Nazionale nella doppia sfida con l'Italia: alla scoperta di Kleindienst.

La Germania sfida l'Italia nei quarti di finale di Nations League; l'andata si giocherà a San Siro giovedì. Tra i convocati di Julian Nagelsmann c'è Tim Kleindienst, attaccante del Borussia Monchegladbach.

La sua chiamata non si può definire una sorpresa, non più almeno visto che arriva dopo le convocazioni che c'erano state già tra ottobre e novembre. Il tecnico ha confermato la presenza di Kleindienst, autore di una grande stagione in Bundesliga.

A caratterizzare l'attaccante una grande passione per gli animali, in particolare le tartarughe, che possiede in casa e sono state di aiuto anche per la sua crescita calcistica. Ecco chi è Kleindienst, avversario degli azzurri in Nations League.