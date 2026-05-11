Chi è Khalaili, l'obiettivo di mercato del Napoli: ruolo e carriera, le caratteristiche e in quale posizione gioca il calciatore israeliano

Il Napoli guarda al futuro e punta su un profilo giovane, internazionale e già abituato ai palcoscenici europei.
Uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza azzurra è quello di Anan Khalaili, esterno destro israeliano dell’Union Saint-Gilloise.
Il classe 2004 è stato individuato dal DS Manna come possibile rinforzo per la prossima stagione. Un calciatore giovane e di prospettiva, ma già con esperienza nelle competizioni europee, identikit che si inserisce perfettamente nella strategia del club orientata alla valorizzazione di giovani talenti.
Mentre il Napoli continua la corsa Champions e prepara la sfida decisiva contro il Bologna, la società porta avanti anche la programmazione futura.