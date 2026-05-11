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SOCCER CUP 1/2 RETURN UNION SG VS CHARLEROIAFP
Alessandro De Felice

Chi è Khalaili, l'obiettivo di mercato del Napoli: ruolo e carriera, le caratteristiche e in quale posizione gioca il calciatore israeliano

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L’esterno dell’Union Saint-Gilloise piace agli azzurri: numeri, carriera e caratteristiche del 21enne seguito dal direttore sportivo Manna.

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Il Napoli guarda al futuro e punta su un profilo giovane, internazionale e già abituato ai palcoscenici europei. 

Uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza azzurra è quello di Anan Khalaili, esterno destro israeliano dell’Union Saint-Gilloise.

Il classe 2004 è stato individuato dal DS Manna come possibile rinforzo per la prossima stagione. Un calciatore giovane e di prospettiva, ma già con esperienza nelle competizioni europee, identikit che si inserisce perfettamente nella strategia del club orientata alla valorizzazione di giovani talenti.

Mentre il Napoli continua la corsa Champions e prepara la sfida decisiva contro il Bologna, la società porta avanti anche la programmazione futura.

  • IL NAPOLI SU KHALAILI

    Il nome di Khalaili è entrato concretamente nei radar del Napoli nelle ultime settimane. Il Corriere dello Sport riferisce che Giovanni Manna avrebbe già avviato i primi colloqui con l’entourage del calciatore.

    L’idea del club sarebbe quella di inserire gradualmente un esterno moderno, capace di coprire tutta la corsia destra e offrire alternative offensive e tattiche, e affiancarlo al capitano Giovanni Di Lorenzo.

    La Gazzetta dello Sport conferma il forte interesse degli azzurri e sottolinea come il rendimento europeo del giocatore abbia convinto definitivamente la dirigenza partenopea. 

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  • CHI È KHALAILI: DAGLI INIZI AL BELGIO

    Anan Khalaili è nato il 3 settembre 2004 ad Haifa, nel nord di Israele. I suoi primi passi nel calcio li ha mossi nel Beitar Haifa all’età di otto anni, prima di essere notato dal Maccabi Haifa, club che ha deciso di puntare su di lui inserendolo nel proprio vivaio.

    La svolta della carriera arriva durante una gara di Conference League contro il Gent, quando gli osservatori dell’Union Saint-Gilloise rimangono colpiti dalle sue qualità. 

    Dopo un periodo sotto l’attenta lente d’ingrandimento degli scout, il club belga decide di investire circa 7 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo, cifra che ha reso Khalaili il trasferimento più costoso nella storia di un calciatore israeliano trasferitosi in Europa.

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  • RUOLO, CARATTERISTICHE E POSIZIONE IN CAMPO

    Khalaili nasce principalmente come ala destra, ruolo nel quale riesce a sfruttare velocità, dribbling e capacità di puntare l’uomo. 

    Con il passare del tempo, però, grazie alla sua duttilità tattica, è stato utilizzato anche come esterno destro di centrocampo e persino come punta centrale.

    Le sue caratteristiche offensive rappresentano il principale punto di forza. È un calciatore rapido e agile, molto efficace negli spazi stretti e nel confronto diretto. Il dribbling preciso, la tecnica individuale e la capacità di leggere l’azione offensiva gli consentono di creare frequentemente occasioni da goal. A queste qualità si aggiunge una buona visione di gioco, che lo rende utile anche in fase di rifinitura.

    Il giocatore ha collezionato 48 presenze complessive con 5 goal e 5 assist in tutte le competizioni, Champions League inclusa. Nel complesso della sua esperienza con l’Union Saint-Gilloise ha invece totalizzato 95 presenze, con 7 reti e 10 assist.

  • I GOAL IN CHAMPIONS E LA SFIDA ALLE ITALIANE

    La crescita internazionale di Khalaili è passata soprattutto dalle competizioni europee. L’esterno israeliano si è messo in evidenza in Champions League anche contro squadre italiane. 

    Tra i momenti più importanti della sua stagione c’è il goal decisivo segnato contro l’Atalanta il 28 gennaio scorso, rete che ha regalato all’Union Saint-Gilloise la vittoria per 1-0.

    Il giocatore israeliano ha affrontato in questa edizione della Champions anche l’Inter, uscita vincitrice con un netto 4-0 il 21 ottobre 2025.

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  • IL PERCORSO CON LA NAZIONALE ISRAELIANA E L’ITALIA

    Dopo aver completato tutta la trafila nelle selezioni giovanili israeliane, Khalaili è entrato stabilmente nel giro della nazionale maggiore. 

    Finora ha raccolto 16 presenze con Israele, affrontando anche l’Italia in quattro occasioni.

    Le prime due sfide sono arrivate in Nations League il 9 settembre e il 14 ottobre, gare perse rispettivamente 2-1 e 4-1. Successivamente ha affrontato ancora gli azzurri nelle qualificazioni mondiali dell’8 settembre e del 14 ottobre 2025, incontri terminati con le sconfitte di Israele per 5-4 e 3-0.

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