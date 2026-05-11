Chi è Khalaili, l'obiettivo di mercato del Napoli: ruolo e carriera, le caratteristiche e in quale posizione gioca il calciatore israeliano

Khalaili nasce principalmente come ala destra, ruolo nel quale riesce a sfruttare velocità, dribbling e capacità di puntare l’uomo.

Con il passare del tempo, però, grazie alla sua duttilità tattica, è stato utilizzato anche come esterno destro di centrocampo e persino come punta centrale.

Le sue caratteristiche offensive rappresentano il principale punto di forza. È un calciatore rapido e agile, molto efficace negli spazi stretti e nel confronto diretto. Il dribbling preciso, la tecnica individuale e la capacità di leggere l’azione offensiva gli consentono di creare frequentemente occasioni da goal. A queste qualità si aggiunge una buona visione di gioco, che lo rende utile anche in fase di rifinitura.

Il giocatore ha collezionato 48 presenze complessive con 5 goal e 5 assist in tutte le competizioni, Champions League inclusa. Nel complesso della sua esperienza con l’Union Saint-Gilloise ha invece totalizzato 95 presenze, con 7 reti e 10 assist.