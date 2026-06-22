Chi è Kevin Pina, eroe di Capo Verde: dal quasi addio al calcio al primo storico goal ai Mondiali degli africani

Tutto vero, non è un errore e neppure un sogno. Capo Verde ha fermato anche l'Uruguay dopo aver bloccato la Spagna all'esordio. E uno dei suoi due eroi è stato Kevin Pina.

Se la rete del definitivo 2-2 contro i sudamericani è stata segnata da Helio Varela a mezz'ora dalla fine, nel primo tempo si era scritta la storia: proprio Pina, con una punizione potente calciata da lontano, aveva battuto Muslera firmando il primo, storico goal di Capo Verde in una fase finale dei Mondiali.

Pina, insomma, è l'uomo della storia per la cenerentola africana. E la sua perla da calcio piazzato potrebbe valere oro, considerato come la Nazionale di Bubista e del portiere Vozinha sia in pienissima corsa per un clamoroso approdo alla fase a eliminazione diretta.

Ma chi è Kevin Pina? Non un personaggio normale, questo è certo. Nel senso che la sua carriera da calciatore, di normale, ha sempre avuto ben poco.