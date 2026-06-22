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Kevin PinaGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Kevin Pina, eroe di Capo Verde: dal quasi addio al calcio al primo storico goal ai Mondiali degli africani

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K. Lenini

Il centrocampista classe 1997 del Krasnodar è andato a segno con una splendida punizione contro l'Uruguay. Ma aveva rischiato di chiudere la carriera da giovanissimo.

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Tutto vero, non è un errore e neppure un sogno. Capo Verde ha fermato anche l'Uruguay dopo aver bloccato la Spagna all'esordio. E uno dei suoi due eroi è stato Kevin Pina.

Se la rete del definitivo 2-2 contro i sudamericani è stata segnata da Helio Varela a mezz'ora dalla fine, nel primo tempo si era scritta la storia: proprio Pina, con una punizione potente calciata da lontano, aveva battuto Muslera firmando il primo, storico goal di Capo Verde in una fase finale dei Mondiali.

Pina, insomma, è l'uomo della storia per la cenerentola africana. E la sua perla da calcio piazzato potrebbe valere oro, considerato come la Nazionale di Bubista e del portiere Vozinha sia in pienissima corsa per un clamoroso approdo alla fase a eliminazione diretta.

Ma chi è Kevin Pina? Non un personaggio normale, questo è certo. Nel senso che la sua carriera da calciatore, di normale, ha sempre avuto ben poco.

  • IL QUASI ADDIO AL CALCIO

    Il nome completo dell'eroe di Capo Verde è piuttosto lungo: Kevin Lenini Gonçalves Pereira de Pina. Ma tutti, appunto, lo conoscono unicamente come Kevin Pina.

    Classe 1997, nato e cresciuto a Praia, un giovanissimo Kevin inizia a giocare a calcio in una formazione locale: il Tchadense. Ma i suoi sogni di diventare un calciatore di alto livello sembrano spegnersi poco dopo, quando la famiglia si trasferisce negli Stati Uniti.

    Pina è sostanzialmente deciso ad abbandonare il cammino verso la gloria. E dunque a lasciare il calcio. Troppo lungo il percorso, troppo accidentato. Specialmente in un paese, come gli USA, che non ha nel soccer lo sport di riferimento.

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  • L'INCONTRO CON CALÓ

    A cambiargli la vita è un incontro inatteso: quello con "Caló", ovvero Carlos Morais, che oggi ha 50 anni ma ha impresso a chiare lettere il proprio nome nella storia di Capo Verde.

    Caló è l'autore del primo goal della Nazionale capoverdiana, che precedentemente non aveva i mezzi economici per viaggiare lungo il continente, nelle qualificazioni africane ai Mondiali: sua la rete del momentaneo vantaggio in un 1-1 contro lo Swaziland dell'ottobre 2003.

    Ebbene, Caló ai tempi si trova proprio negli Stati Uniti. E ha una folgorazione quando vede il giovane Kevin giocare per strada. Senza sapere, forse, di aver posto la prima pietra di una storia che porterà il suo pupillo a disputare un Mondiale.

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  • Kevin PinaGetty Images

    "L'HO VISTO GIOCARE E SONO ANDATO DAL PADRE"

    A raccontare come siano andate le cose sarà proprio Carlos Morais, ovvero Caló:

    "L'ho visto giocare una partitella in strada a Brockton e sono andato da suo padre per chiedergli di farlo tornare a Capo Verde", svelerà l'ex capitano della Nazionale.


  • UN PERCORSO ACCIDENTATO

    La carriera di Pina, di fatto, ha inizio lì. Anche se il percorso che lo porterà a diventare un titolare di Capo Verde, a sfidare la Spagna e a segnare il primo goal della propria Nazionale a un Mondiale è tutt'altro che semplice.

    Kevin va in Portogallo, svolge un paio di provini prima con il Casa Pia e poi addirittura con il Benfica. Ma nessuno dei due tentativi va a buon fine.

    Caló, ripensandoci a qualche anno di distanza, trova il modo di sorriderci su. E ancora al Guardian rivela che "ho ancora qui la lettera del Benfica secondo cui non è abbastanza bravo".

    In realtà Pina è bravo, sì. Deve solo ricevere la giusta opportunità. Gliela dà l'Oliveirense, che però lo cede un paio di volte in prestito. E poi il Chaves, altro club portoghese, prima nella formazione B e poi in prima squadra.

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  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'APPRODO IN RUSSIA E LA NAZIONALE

    Pina gioca a centrocampo, col Chaves colleziona 43 presenze in due stagioni nella seconda serie portoghese, segna una rete e contribuisce al ritorno del club nella Primeira Liga.

    Ma il capoverdiano, che nel frattempo ha esordito anche in Nazionale, nel massimo campionato lusitano non giocherà quasi mai: appena cinque volte. Si è infatti messo talmente in mostra da ricevere una chiamata dall'estero: nel 2022, poco dopo la promozione del Chaves, lo vogliono e lo prendono i russi del Krasnodar.

    118 presenze complessive di cui 86 in campionato, con 8 reti segnate e due assist vincenti per i compagni: in Russia la carriera di Pina, che nel frattempo ha già collezionato 33 presenze e 4 goal con Capo Verde, ha definitivamente preso il volo. Fino alla prodezza contro l'Uruguay.

    Dettaglio: Brockton è la città che ha rivelato al mondo due pugili leggendari come Rocky Marciano e Marvin Hagler. Anche Pina, a modo suo, ha deciso di lottare. E alla fine ha avuto ragione.

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