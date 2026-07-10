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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Chi è Jorge Jesus, nuovo ct del Portogallo: la sua carriera, il legame con Cristiano Ronaldo e cosa succede ora con CR7

Portogallo
J. Jesus

Il sostituto di Roberto Martinez, che ha lasciato l'incarico dopo l'eliminazione dai Mondiali, è l'ex allenatore dell'Al Nassr. Con Ronaldo ha appena conquistato il campionato saudita.

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Il Portogallo non ha perso tempo. E, diversamente da un'Italia ancora a caccia dell'erede di Rino Gattuso, ha già trovato quello di Roberto Martinez.

Sarà Jorge Jesus a prendere il posto dello spagnolo, che ha lasciato l'incarico dopo l'eliminazione dai Mondiali. Eliminazione che, ironia della sorte, è arrivata proprio per mano delle Furie Rosse.

Contratto di quattro anni per Jesus. Il tecnico rimarrà dunque in carica fino al 30 giugno del 2030, con una doppia missione: far bene ai prossimi Europei, ma anche ai prossimi Mondiali.



Chi è Jorge Jesus? Tutto sul nuovo commissario tecnico del Portogallo, compreso il legame con Cristiano Ronaldo, argomento di cui a Lisbona e dintorni si sta già dibattendo.


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  • ESPLOSO A LISBONA

    La prima grande chance di Jorge Jesus si chiama Benfica. Le Aquile lo chiamano in panchina nell'estate del 2009 coronando una lunga gavetta: dal Moreirense al Leiria, dal Belenenses al Braga.

    A Lisbona, Jesus vince di tutto: tre volte il campionato portoghese, ma anche coppe e supercoppe. Oltre alla finale di Europa League del 2013/14, persa ai rigori contro il Siviglia allo Juventus Stadium dopo aver eliminato proprio i bianconeri in semifinale.

    Nel 2015, ecco una delle scelte più controverse della propria carriera: l'allenatore lascia il Benfica e rimane a Lisbona, ma per allenare i rivali dello Sporting. Una decisione che scatena le polemiche, che gli provoca l'odio e gli insulti dei suoi ex tifosi.

    L'esperienza in biancoverde non è fortunata come la precedente: dal 2015 al 2019 Jesus conquista solamente una Coppa di Lega e una Supercoppa, senza riuscire ad andare oltre un secondo e tre terzi posti.

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  • IN GIRO PER IL MONDO

    Da quel momento in poi, Jorge Jesus diventa una sorta di globetrotter. Un viaggiatore che non si fa problemi nell'andare a scoprire altre parti inesplorate dell'Europa, ma anche del mondo.

    Comincia dall'Al Hilal, ma la vera avventura vincente è al Flamengo: in un solo anno (2019) conquista il campionato e la Copa Libertadores, oltre a una Supercoppa brasiliana e a una Recopa Sudamericana.

    La seconda parentesi al Benfica, con cui fa pace nel 2020, non è così soddisfacente e si chiude con un esonero. Al Fenerbahçe arriva una Coppa di Turchia. E così, dal 2023 in poi, eccolo stabilirsi in Arabia Saudita: prima nuovamente all'Al Hilal, poi all'Al Nassr.

    La reputazione di Jorge Jesus rinasce proprio lì, dall'altra parte del mondo. In entrambi i club vince il campionato. L'ultimo è storia di pochi mesi fa, con una stella particolare in rosa: Cristiano Ronaldo.

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  • Cristiano Ronaldo Jorge JesusGetty Images

    IL LEGAME CON CRISTIANO RONALDO

    Ecco, CR7. Cosa succederà con l'ex fuoriclasse di Real Madrid, Manchester United e Juventus ora che il commissario tecnico del Portogallo è cambiato?

    Ronaldo e Jesus hanno lavorato assieme una sola stagione. Ma è stata un'annata densa di soddisfazioni. Cristiano ha guidato l'Al Nassr verso il trionfo e ha segnato tantissimo, come sempre, anche se il capocannoniere della Saudi League alla fine è stato il messicano Quinones.

    In conferenza stampa, qualche giorno fa, Cristiano Ronaldo aveva dato seguito così alle parole della sorella Katia, che a sua volta aveva svelato che questi sarebbero stati i suoi ultimi Mondiali:

    “Mi ritirerò quando vorrò io, non quando vorrete voi. Che giochi o resti in panchina, la mia influenza non cambierà. Mi ricorderò di questo Mondiale per la passione della gente".

    Jorge Jesus, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo ct, ha invece parlato così del proprio campione:

    "Non ho ancora parlato con Cristiano. Non sarà mai un problema per la nazionale né per me. Per quanto riguarda le polemiche, ognuno ha diritto alla propria opinione. Quando dovrò prendere una decisione, parlerò con Cristiano e con tutti individualmente. Cristiano è un simbolo del Portogallo. Entrerà nella storia e ho avuto il grande piacere di lavorare con lui. È molto facile lavorare con lui, a patto che capisca dove può arrivare e dove posso arrivare io. Ma devo parlare con lui per capire cosa vuole fare. Se ci saranno le condizioni per essere convocato, lo farò".

    Tutto chiaro: l'avventura di Cristiano Ronaldo col Portogallo non può ancora essere considerata completamente chiusa. L'ex bianconero è un personaggio sempre più ingombrante, ha 41 anni, è un accentratore. Ma ha comunque segnato tre goal al Mondiale e la sua classe non è scomparsa. Fare a meno di uno così non è mai semplice. E dunque sì, la sensazione è che almeno ai prossimi Europei possa arrivare.

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  • IL MODULO

    Per quanto riguarda il modulo, cambierà poco con l'addio di Martinez e l'arrivo al suo posto di Jorge Jesus. Semplicemente perché i due utilizzano lo stesso sistema tattico.

    Anche il nuovo ct portoghese ha come riferimento il 4-2-3-1. Lo ha usato quasi sempre anche all'Al Nassr, alternandolo a un 4-4-2 e a un 4-3-3 senza schierare praticamente mai la squadra con la difesa a tre. Dalla coppia Vitinha-Joao Neves ai tanti esterni offensivi a disposizione, il materiale in effetti c'è.

    Rimane da capire chi sarà il centravanti. Se Cristiano Ronaldo deciderà di rimanere in Nazionale, lasciarlo in panchina sarà impossibile. Ma scalpita il neo milanista Gonçalo Ramos, destinato a una maglia da titolare in Serie A dopo le panchine di Parigi.

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