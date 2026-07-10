Chi è Jorge Jesus, nuovo ct del Portogallo: la sua carriera, il legame con Cristiano Ronaldo e cosa succede ora con CR7

Il Portogallo non ha perso tempo. E, diversamente da un'Italia ancora a caccia dell'erede di Rino Gattuso, ha già trovato quello di Roberto Martinez.
Sarà Jorge Jesus a prendere il posto dello spagnolo, che ha lasciato l'incarico dopo l'eliminazione dai Mondiali. Eliminazione che, ironia della sorte, è arrivata proprio per mano delle Furie Rosse.
Contratto di quattro anni per Jesus. Il tecnico rimarrà dunque in carica fino al 30 giugno del 2030, con una doppia missione: far bene ai prossimi Europei, ma anche ai prossimi Mondiali.
Chi è Jorge Jesus? Tutto sul nuovo commissario tecnico del Portogallo, compreso il legame con Cristiano Ronaldo, argomento di cui a Lisbona e dintorni si sta già dibattendo.
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