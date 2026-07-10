Chi è Jorge Jesus, nuovo ct del Portogallo: la sua carriera, il legame con Cristiano Ronaldo e cosa succede ora con CR7

Ecco, CR7. Cosa succederà con l'ex fuoriclasse di Real Madrid, Manchester United e Juventus ora che il commissario tecnico del Portogallo è cambiato?

Ronaldo e Jesus hanno lavorato assieme una sola stagione. Ma è stata un'annata densa di soddisfazioni. Cristiano ha guidato l'Al Nassr verso il trionfo e ha segnato tantissimo, come sempre, anche se il capocannoniere della Saudi League alla fine è stato il messicano Quinones.

In conferenza stampa, qualche giorno fa, Cristiano Ronaldo aveva dato seguito così alle parole della sorella Katia, che a sua volta aveva svelato che questi sarebbero stati i suoi ultimi Mondiali:

“Mi ritirerò quando vorrò io, non quando vorrete voi. Che giochi o resti in panchina, la mia influenza non cambierà. Mi ricorderò di questo Mondiale per la passione della gente".

Jorge Jesus, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo ct, ha invece parlato così del proprio campione:

"Non ho ancora parlato con Cristiano. Non sarà mai un problema per la nazionale né per me. Per quanto riguarda le polemiche, ognuno ha diritto alla propria opinione. Quando dovrò prendere una decisione, parlerò con Cristiano e con tutti individualmente. Cristiano è un simbolo del Portogallo. Entrerà nella storia e ho avuto il grande piacere di lavorare con lui. È molto facile lavorare con lui, a patto che capisca dove può arrivare e dove posso arrivare io. Ma devo parlare con lui per capire cosa vuole fare. Se ci saranno le condizioni per essere convocato, lo farò".

Tutto chiaro: l'avventura di Cristiano Ronaldo col Portogallo non può ancora essere considerata completamente chiusa. L'ex bianconero è un personaggio sempre più ingombrante, ha 41 anni, è un accentratore. Ma ha comunque segnato tre goal al Mondiale e la sua classe non è scomparsa. Fare a meno di uno così non è mai semplice. E dunque sì, la sensazione è che almeno ai prossimi Europei possa arrivare.