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John Kennedy FluminenseGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è John Kennedy, attaccante del Fluminense che piace alla Lazio: Libertadores e polemiche, una carriera da montagne russe

Calciomercato
Serie A
Lazio
J. Kennedy
Fluminense

Il brasiliano è l'idea dei biancocelesti per rinforzare l'attacco di Gattuso. E nel corso di una carriera ancor giovane ne ha viste praticamente di ogni.

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Una rete entrata nella leggenda, episodi di indisciplina, polemiche, la rinascita. Il tutto concentrato nella stessa carriera. Una carriera da montagne russe che John Kennedy potrebbe proseguire alla Lazio.

Come rivelato da Sky, è il giocatore del Fluminense l'ultima idea dei biancocelesti per rinforzare il reparto offensivo di Rino Gattuso, privo di un punto di riferimento sin da quando Castellanos se n'è andato al West Ham e lacunoso ormai da sei mesi.

I primi contatti tra le parti sono già andati in scena. E dunque la Lazio sta dimostrando di voler far sul serio per John Kennedy. Un personaggio che, pur in una carriera ancor giovane, ne ha già viste di ogni.


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  • LE CARATTERISTICHE

    Classe 2002, originario dello Stato di Minas Gerais, John Kennedy non è un centravanti di peso. Ma è un centravanti vero, questo sì: non adattato come può esserlo ad esempio un Daniel Maldini, che quel ruolo lo ha ricoperto nei pochi mesi alla Lazio.

    Kennedy, che nel Fluminense indossa la maglia numero 9, è alto un metro e 73. Di testa ha qualche problema, nel proteggere palla pure. Ma compensa con movimento, grinta, aggressività e una tecnica di base di alto livello. Sia nella conclusione che nelle giocate individuali, dribbling compreso.

    L'obiettivo della Lazio, che ha sempre avuto il fiuto realizzativo nelle proprie corde, ha un soprannome particolare: "Urso". Proprio perché esulta mimando un orso con le mani. In passato ha anche indossato una maschera raffigurante l'animale dopo aver segnato, rapidamente diventata un cult all'interno della tifoseria del Fluminense.

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  • John Kennedy FluminenseGetty Images

    EROE DELLA LIBERTADORES

    John Kennedy tocca il punto più alto della propria storia calcistica il 4 novembre 2023. Ovvero la notte in cui il Fluminense conquista la sua prima, e fin qui unica, Copa Libertadores della propria storia.

    Nella finale del Maracanã contro il Boca Juniors, Kennedy parte come (quasi) sempre dalla panchina, perché il centravanti titolare è l'argentino German Cano. Ma verso la conclusione dei tempi regolamentari il tecnico Fernando Diniz lo manda in campo. Gli urla a pochi centimetri dal volto per dargli la carica, gli batte i pugni sul petto, profetizza: "Tu segnerai il goal del titolo".

    Sarà proprio così: al nono minuto del primo tempo supplementare, Kennedy riceve un pallone appoggiato di testa da Keno e dal limite dell'area batte con il destro l'ex sampdoriano e veneziano Romero. Finisce 2-1 per il Flu. Il goal del trionfo è davvero suo.

    La curiosità è che John Kennedy, ammonito in precedenza, va a esultare gettandosi tra le braccia del pubblico tricolor dalla parte opposta. E l'arbitro dell'incontro, il cileno Roldan, estrae il secondo giallo e lo espelle. Accadrà qualcosa di simile anche qualche mese dopo, nel ritorno della Recopa Sudamericana contro la LDU Quito: altra espulsione, stavolta per un fallo grave di gioco. Ma i brasiliani alzeranno anche quella coppa.

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  • SLIDING DOORS

    Ricordate il film Sliding Doors, con Gwyneth Paltrow? Bene: anche la storia recente del Fluminense è un "cosa sarebbe successo se". Cosa sarebbe successo, ad esempio, se John Kennedy fosse stato ceduto qualche mese prima?

    Perché sì, poteva succedere. A un certo punto gli statunitensi dei Chicago Fire si portano a tanto così dal suo acquisto. Un'operazione ben vista dal Fluminense, che in passato col ribelle Kennedy ha già avuto diversi problemi, tanto da prestarlo alla piccola Ferroviaria per ritrovare sé stesso e quella disciplina che per uno come lui rappresenta un fastidio.

    Alla fine Kennedy, che di americano ha solo il nome, negli States non ci va. Resta al Fluminense, si mette a disposizione del tecnico Diniz. Segna in tutte le fasi a eliminazione diretta della Libertadores 2023, compresi ottavi, quarti e semifinali. E sembra finalmente aver messo la testa a posto. Sembra.

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  • IL FESTINO DELLE POLEMICHE

    Nel 2024, quando nessuno ormai se lo aspetta più, John Kennedy ci ricasca. Assieme ad alcuni giovani compagni della rosa del Fluminense (Kauã Elias, Alexsander, Arthur) organizza un festino con alcune donne durante un ritiro e viene sospeso per qualche giorno.

    "So che il mio comportamento non è stato dei migliori negli ultimi giorni - scriverà il centravanti su Instagram - sia in campo che fuori non sto dando quello che ci si aspetta da me. Voglio chiedere scusa al club, allo staff tecnico, ai compagni di squadra e principalmente alla tifoseria che mi ha sempre sostenuto, ma vorrei chiarire che non ho partecipato al festino in ritiro di cui si è parlato. Queste notizie hanno portato molti problemi a me e alla mia famiglia, in primis alla madre di mia figlia, che è la donna che amo. Tutto ciò portato a una sua esposizione negativa e non necessaria. Ho commesso degli errori, sto soffrendo, ma sono uomo e accetto le punizioni. Prometto che lavorerò e mi sforzerò per recuperare la fiducia di tutti voi".

    Scripta manent, però sono soprattutto i comportamenti a rimanere impressi. E quelli di John Kennedy, nonostante il messaggio di scuse, non sono per nulla ben accetti nell'ambiente del Fluminense, che di nuovo lo esclude temporaneamente dalla rosa. Il motivo? Il ritardo colossale a un allenamento.

    "Il Fluminense - comunica il club di Rio alla fine di aprile 2024 - informa che gli atleti Alexsander, Kauã Elias e Arthur sono stati reintegrati nel gruppo e sono a disposizione dello staff tecnico. Anche l'atleta John Kennedy era stato reintegrato nel gruppo lunedì, nonostante domenica avesse saltato l'allenamento, ma è stato nuovamente sospeso martedì mattina dopo essere arrivato all'allenamento con un'ora e 20 di ritardo e, d'ora in poi, l'assenza dalle attività con il resto del gruppo sarà a tempo indeterminato".

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  • John Kennedy FluminenseAndre Mourao/AGIF

    "PRESIDENTE, VUOLE CHE CAMBI PROPRIO ORA?"

    Per capire chi fosse fino a qualche tempo fa John Kennedy, basta ripercorrere un episodio avvenuto nel maggio del 2023. L'ex presidente del Fluminense Mario Bittencourt lo ha ricordato più volte, sempre con una risata.

    Il 18 maggio di quell'anno, Bittencourt chiama Kennedy per fargli gli auguri per il suo compleanno. Il calciatore lo ringrazia, sia per il pensiero sia per avergli concesso un'altra chance dopo un inizio turbolento da professionista. E gli promette di essere cambiato, e che quella sera si divertirà ma con moderazione.

    Solo che non va esattamente così. Kennedy dà una festa con gli amici nella propria abitazione, con musica ad alto volume che infastidisce i vicini. Si scatena un mezzo caos, arriva perfino la Polizia per riportare ordine. E l'accaduto, naturalmente, arriva all'attenzione di Bittencourt.

    "Il giorno dopo l'ho chiamato - racconterà il dirigente - facendogli una ramanzina e ricordandogli quanto ci eravamo detti qualche ora prima. E lui: dai, presidente, vuole che io cambi proprio il giorno del mio compleanno?".

  • LA VOLTA BUONA

    Nemmeno il 2025 di John Kennedy è così semplice. L'attaccante viene ceduto nuovamente in prestito ai messicani del Pachuca, inizia bene, poi perde spazio. E alla fine chiede e ottiene di tornare a Rio de Janeiro.

    In pochi ormai credono all'ennesima rinascita. La gloria della Libertadores è sempre viva, ma un pochino sbiadita. E invece, i continui problemi fisici di Cano e il difficile adattamento dell'altro centravanti argentino Rodrigo Castillo, acquisto più costoso della storia del Fluminense, portano a un 2026 fin qui sensazionale.

    Kennedy si prende la maglia da titolare, se la tiene stretta e diventa uno dei principali attaccanti del massimo campionato brasiliano: 9 sono i goal messi a segno prima della pausa per i Mondiali, 14 (con due assist) contando tutte le competizioni.

    Di polemiche, ora, nemmeno l'ombra. Niente festini, niente compleanni esagerati. Solo prestazioni, goal, esultanze mimando un orso. La Lazio prende appunti e si prepara a sferrare l'assalto.

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