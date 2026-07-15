Chi è John Kennedy, attaccante del Fluminense che piace alla Lazio: Libertadores e polemiche, una carriera da montagne russe

Nel 2024, quando nessuno ormai se lo aspetta più, John Kennedy ci ricasca. Assieme ad alcuni giovani compagni della rosa del Fluminense (Kauã Elias, Alexsander, Arthur) organizza un festino con alcune donne durante un ritiro e viene sospeso per qualche giorno.

"So che il mio comportamento non è stato dei migliori negli ultimi giorni - scriverà il centravanti su Instagram - sia in campo che fuori non sto dando quello che ci si aspetta da me. Voglio chiedere scusa al club, allo staff tecnico, ai compagni di squadra e principalmente alla tifoseria che mi ha sempre sostenuto, ma vorrei chiarire che non ho partecipato al festino in ritiro di cui si è parlato. Queste notizie hanno portato molti problemi a me e alla mia famiglia, in primis alla madre di mia figlia, che è la donna che amo. Tutto ciò portato a una sua esposizione negativa e non necessaria. Ho commesso degli errori, sto soffrendo, ma sono uomo e accetto le punizioni. Prometto che lavorerò e mi sforzerò per recuperare la fiducia di tutti voi".

Scripta manent, però sono soprattutto i comportamenti a rimanere impressi. E quelli di John Kennedy, nonostante il messaggio di scuse, non sono per nulla ben accetti nell'ambiente del Fluminense, che di nuovo lo esclude temporaneamente dalla rosa. Il motivo? Il ritardo colossale a un allenamento.

"Il Fluminense - comunica il club di Rio alla fine di aprile 2024 - informa che gli atleti Alexsander, Kauã Elias e Arthur sono stati reintegrati nel gruppo e sono a disposizione dello staff tecnico. Anche l'atleta John Kennedy era stato reintegrato nel gruppo lunedì, nonostante domenica avesse saltato l'allenamento, ma è stato nuovamente sospeso martedì mattina dopo essere arrivato all'allenamento con un'ora e 20 di ritardo e, d'ora in poi, l'assenza dalle attività con il resto del gruppo sarà a tempo indeterminato".