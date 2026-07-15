Chi è John Kennedy, attaccante del Fluminense che piace alla Lazio: Libertadores e polemiche, una carriera da montagne russe

Una rete entrata nella leggenda, episodi di indisciplina, polemiche, la rinascita. Il tutto concentrato nella stessa carriera. Una carriera da montagne russe che John Kennedy potrebbe proseguire alla Lazio.
Come rivelato da Sky, è il giocatore del Fluminense l'ultima idea dei biancocelesti per rinforzare il reparto offensivo di Rino Gattuso, privo di un punto di riferimento sin da quando Castellanos se n'è andato al West Ham e lacunoso ormai da sei mesi.
I primi contatti tra le parti sono già andati in scena. E dunque la Lazio sta dimostrando di voler far sul serio per John Kennedy. Un personaggio che, pur in una carriera ancor giovane, ne ha già viste di ogni.
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