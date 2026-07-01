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Jeff Ekhator ItalyGetty Images
Marco Trombetta

Chi è Jeff Ekhator, dall'oratorio alla Nazionale fino alla Juventus: le origini, il forte legame con la famiglia e Kean come idolo

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J. Ekhator

Alla scoperta di Jeff Ekhator, l'attaccante scelto dalla Juventus per il presente e il futuro. Ha bruciato tutte le tappe, con club e nazionale: "Varrà decine e decine di milioni".

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Che Jeff Ekhator potesse fare un grande percorso lo avevamo capito sin da subito. Sin da quando Alberto Gilardino lo ha fatto esordire in Serie A, quando non era neppure maggiorenne.

Lo ha capito il Genoa, che lo ha scovato in un oratorio, lo ha capito la Nazionale, dove ha bruciato tutte le tappe, e lo ha capito la Juventus che ha deciso di portarlo a Torino.

  • SCOPERTO IN ORATORIO

    L'oratorio Don Bosco è il suo primo campo. Lì Jeff Ekhator comincia a far vedere prestissimo che tipo di giocatore potrebbe diventare, anche se è soltanto un bambino.

    Il Genoa lo va a prendere a soli 8 anni - lo volevano anche Sampdoria ed Entella, ma Ekhator ha aspettato i rossoblù su consiglio della famiglia- ed è nel settore giovanile del Grifone che inizia la sua rapidissima scalata.

    Nel 2022/23 domina il campionato Under 17 con 16 goal in 26 partite, poi vince lo Scudetto Under 18 in finale contro la Roma.

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  • Ekhator Napoli Genoa Serie AGetty Images

    IL FORTE LEGAME CON LA FAMIGLIA

    Nato a Genova da genitori nigeriani, Ekhator è stato supportato sin dal primo momento nel seguire il suo sogno.

    "Mamma e papà sono da sempre il mio supporto più grande: mi dicono sempre di rimanere umile, di dare sempre il massimo anche se non gioco o lo faccio solo per 5 minuti”.

    Una famiglia numerosa e unita quella di Ekhator, che ha quattro sorelle e un fratello noto per aver partecipato in passato al reality Temptation Island.

    Ekhator ha scelto l'Italia, ma non dimentica le sue radici: "I miei genitori, che sono entrambi nigeriani, sono arrivati in Italia per lavorare e siamo una famiglia felice. A casa parliamo entrambe le lingue e mi piacerebbe andare in Nigeria, magari questa estate, perché ancora non ci sono mai stato". 

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  • L'ESORDIO IN SERIE A E IL SALTO IN NAZIONALE

    La crescita di Ekhator, come detto, è stata lampante e fulminante. "Goditi il momento", gli ha detto il suo mentore Alberto Gilardino quando lo ha fatto esordire a 17 appena compiuti in Serie A contro l'Inter ad agosto del 2024.

    Qualche mese dopo, ad ottobre, è arrivato anche il primo goal tra i professionisti, contro l'Atalanta. Nell'ultima stagione ha giocato 30 partite in Serie A, segnando 3 reti, una splendida e indimenticabile al Maradona contro il Napoli, con un favoloso colpo di tacco.


    In Nazionale il salto dall'Under 19 all'Under 21 è stato immediato: "Non mi aspettavo un percorso così veloce, perché ci sono tanti giocatori che meritano. A settembre ero stato convocato con l’Under 20, poi l’infortunio di Camarda mi ha dato la possibilità di salire subito in Under 21”.

    Baldini si è innamorato di lui ed ha deciso di portarlo con sé anche in Nazionale maggiore, facendolo esordire contro la Grecia. Un esordio con assist a soli 19 anni, 6 mesi e 28 giorni. Un esordio da stella del futuro.

  • LA BENEDIZIONE DI DE ROSSI

    Daniele De Rossi gli ha dato grande fiducia e spazio nell'ultima stagione in Serie A, schierandolo praticamente in tutti i ruoli dell'attacco, migliorando così ulteriormente la sua grande duttilità tattica.

    "È un giocatore molto forte e ha un potenziale importante per il Genoa e per il calcio italiano. Sta crescendo a vista d'occhio, finalmente si sta allenando come un campione. Ognuno ha i suoi tempi per raggiungere la maturità professionale, ma sarebbe grave se un allenatore o una società disperdessero questo ben di Dio, la sua forza selvaggia, l'elasticità e la grande esplosività".

    Ma De Rossi ci aveva visto lungo non soltanto sul valore tecnico di Ekhator: "Vedrete che tra qualche anno varrà decine e decine di milioni di euro".

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  • GLI IDOLI BOLT E KEAN

    Sin da piccolissimo, Ekhator ha detto di ispirarsi a Usain Bolt come atleta in generale, ma che il suo modello nel calcio è sempre stato Moise Kean.

    "Penso di assomigliare, a livello di caratteristiche, a Moise Kean, perché ha uno stile di gioco simile al mio. Lo guardo e cerco di prendere spunti da lui il più possibile".

    Del resto, con Moise, avrà in comune il percorso a tinte bianconere con l'obiettivo di diventare l'attaccante del presente e del futuro, non soltanto della Juventus, ma anche della Nazionale.

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