Chi è Jeff Ekhator, dall'oratorio alla Nazionale fino alla Juventus: le origini, il forte legame con la famiglia e Kean come idolo

La crescita di Ekhator, come detto, è stata lampante e fulminante. "Goditi il momento", gli ha detto il suo mentore Alberto Gilardino quando lo ha fatto esordire a 17 appena compiuti in Serie A contro l'Inter ad agosto del 2024.

Qualche mese dopo, ad ottobre, è arrivato anche il primo goal tra i professionisti, contro l'Atalanta. Nell'ultima stagione ha giocato 30 partite in Serie A, segnando 3 reti, una splendida e indimenticabile al Maradona contro il Napoli, con un favoloso colpo di tacco.





In Nazionale il salto dall'Under 19 all'Under 21 è stato immediato: "Non mi aspettavo un percorso così veloce, perché ci sono tanti giocatori che meritano. A settembre ero stato convocato con l’Under 20, poi l’infortunio di Camarda mi ha dato la possibilità di salire subito in Under 21”.

Baldini si è innamorato di lui ed ha deciso di portarlo con sé anche in Nazionale maggiore, facendolo esordire contro la Grecia. Un esordio con assist a soli 19 anni, 6 mesi e 28 giorni. Un esordio da stella del futuro.