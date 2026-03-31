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Retegui ItaliaGetty Images
Lelio Donato

Chi è il rigorista dell'Italia contro la Bosnia? Retegui o Kean? La gerarchia dal dischetto per gli Azzurri

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina

Le gerarchie dell'Italia dal dischetto, chi tira il calcio di rigore per gli Azzurri contro la Bosnia? La scelta di Gennaro Gattuso è chiara. L'annuncio già prima dell'Irlanda del Nord.

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Ma chi tira un eventuale calcio di rigore per l'Italia nella finale playoff contro la Bosnia?

Gattuso già prima della gara contro l'Irlanda del Nord era stato molto chiaro sulle gerarchie azzurre dagli undici metri.

Chi è il rigorista dell'Italia?

  • CHI TIRA IL RIGORE PER L'ITALIA

    Il primo rigorista dell'Italia è Mateo Retegui.

    Ad annunciarlo è stato Gennaro Gattuso in conferenza stampa prima dell'Irlanda del Nord: "Abbiamo provato i rigori, tutti hanno tirato tre rigori a testa, ci siamo portati avanti. Sappiamo che c'è la possibilità di andare ai rigori e quindi li abbiamo provati. Il rigorista è Retegui, ultimamente i rigori li ha tirati lui".

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