Chi è il rigorista dell'Italia contro la Bosnia? Retegui o Kean? La gerarchia dal dischetto per gli Azzurri

Ma chi tira un eventuale calcio di rigore per l'Italia nella finale playoff contro la Bosnia?
Gattuso già prima della gara contro l'Irlanda del Nord era stato molto chiaro sulle gerarchie azzurre dagli undici metri.
Chi è il rigorista dell'Italia?
Ma chi tira un eventuale calcio di rigore per l'Italia nella finale playoff contro la Bosnia?
Gattuso già prima della gara contro l'Irlanda del Nord era stato molto chiaro sulle gerarchie azzurre dagli undici metri.
Chi è il rigorista dell'Italia?
Il primo rigorista dell'Italia è Mateo Retegui.
Ad annunciarlo è stato Gennaro Gattuso in conferenza stampa prima dell'Irlanda del Nord: "Abbiamo provato i rigori, tutti hanno tirato tre rigori a testa, ci siamo portati avanti. Sappiamo che c'è la possibilità di andare ai rigori e quindi li abbiamo provati. Il rigorista è Retegui, ultimamente i rigori li ha tirati lui".