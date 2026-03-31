Chi è il rigorista dell'Italia contro la Bosnia? Retegui o Kean? La gerarchia dal dischetto per gli Azzurri

Il primo rigorista dell'Italia è Mateo Retegui.

Ad annunciarlo è stato Gennaro Gattuso in conferenza stampa prima dell'Irlanda del Nord: "Abbiamo provato i rigori, tutti hanno tirato tre rigori a testa, ci siamo portati avanti. Sappiamo che c'è la possibilità di andare ai rigori e quindi li abbiamo provati. Il rigorista è Retegui, ultimamente i rigori li ha tirati lui".