Chi è il giocatore che Perez vuole portare al Real Madrid per 150 milioni di euro? Tutti i nomi: da Vitinha a Olise, il grande obiettivo dei Blancos

La bollente estate del Real Madrid è appena iniziata e promette di durare molto a lungo.
Dopo l'ultima disastrosa stagione, in cui i Blancos sono rimasti a secco di trofei, al 'Bernabeu' sarà rivoluzione dalla panchina al campo.
In realtà Florentino Perez, grande favorito nelle elezioni presidenziali, si è già portato avanti chiudendo per due acquisti dopo aver scelto il nuovo allenatore.
L'attuale presidente però nell'ultima intervista ha promesso un altro colpo per cui il Real Madrid sarebbe pronto ad investire 150 milioni di euro.
Il prossimo acquisto sarà un vero "galactico", come lo ha definito Perez. E l'attuale presidente pur senza fare il nome ha fornito parecchi indizi.