Chi è il giocatore che Perez vuole portare al Real Madrid per 150 milioni di euro? Tutti i nomi: da Vitinha a Olise, il grande obiettivo dei Blancos

"Martedì presenterò un'offerta importante a una grande squadra che gioca la Champions League per un grande giocatore. Sarebbe il trasferimento più costoso nella storia del club: almeno 150 milioni di euro"ha annunciato Florentino Perez durante un'intervista a Horizonte.

Il presidente del Real Madrid, che si è ricandidato e sfiderà il rivale Enrique Riquelme alle prossime elezioni, non ha fatto nomi come dicevamo. Ma ha fornito parecchi indizi sull'identikit del prossimo obiettivo: "Non è Doku, non è Haaland, non è Kane.È un attaccante e non gioca in Premier League. È un Galactico totale. Però prima parleremo con la sua società, non faremo quello che ha fatto questo signore...". Il riferimento è proprio all'altro candidato che aveva annunciato l'acquisto di Haaland in caso di elezione irritando non poco il Manchester Cityy.

"Presenteremo la proposta martedì. Non si tratta di Olise. È un giocatore offensivo, che agisce dalla metà campo in avanti. Un calciatore della dimensione di Cristiano Ronaldo" ha concluso Perez.



