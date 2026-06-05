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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Lelio Donato

Chi è il giocatore che Perez vuole portare al Real Madrid per 150 milioni di euro? Tutti i nomi: da Vitinha a Olise, il grande obiettivo dei Blancos

Calciomercato
Real Madrid

Florentino Perez, dopo aver già chiuso per Konaté e Dumfries, in caso di rielezione come presidente del Real Madrid ha promesso un acquisto 'Galactico' da 150 milioni di euro senza fare il suo nome. Ma ha dato parecchi indizi.

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La bollente estate del Real Madrid è appena iniziata e promette di durare molto a lungo.

Dopo l'ultima disastrosa stagione, in cui i Blancos sono rimasti a secco di trofei, al 'Bernabeu' sarà rivoluzione dalla panchina al campo.

In realtà Florentino Perez, grande favorito nelle elezioni presidenziali, si è già portato avanti chiudendo per due acquisti dopo aver scelto il nuovo allenatore.

L'attuale presidente però nell'ultima intervista ha promesso un altro colpo per cui il Real Madrid sarebbe pronto ad investire 150 milioni di euro.

Il prossimo acquisto sarà un vero "galactico", come lo ha definito Perez. E l'attuale presidente pur senza fare il nome ha fornito parecchi indizi.

  • LA PROMESSA DI FLORENTINO PEREZ

    "Martedì presenterò un'offerta importante a una grande squadra che gioca la Champions League per un grande giocatore. Sarebbe il trasferimento più costoso nella storia del club: almeno 150 milioni di euro"ha annunciato Florentino Perez durante un'intervista a Horizonte.

    Il presidente del Real Madrid, che si è ricandidato e sfiderà il rivale Enrique Riquelme alle prossime elezioni, non ha fatto nomi come dicevamo. Ma ha fornito parecchi indizi sull'identikit del prossimo obiettivo: "Non è Doku, non è Haaland, non è Kane.È un attaccante e non gioca in Premier League. È un Galactico totale. Però prima parleremo con la sua società, non faremo quello che ha fatto questo signore...". Il riferimento è proprio all'altro candidato che aveva annunciato l'acquisto di Haaland in caso di elezione irritando non poco il Manchester Cityy.

    "Presenteremo la proposta martedì. Non si tratta di Olise. È un giocatore offensivo, che agisce dalla metà campo in avanti. Un calciatore della dimensione di Cristiano Ronaldo" ha concluso Perez.


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  • LE VOCI SU VITINHA E JOAO NEVES

    Ma chi è quindi il mister X di Florentino Perez per essere rieletto presidente del Real Madrid?

    Secondo quanto scrive 'Marca', solitamente molto ben informato sulle cose di casa Real, il sogno di Perez sarebbe portare al 'Bernabeu' uno tra Vitinha e Joao Neves, ovvero due colonne del PSG bicampione d'Europa.

    Il secondo piacerebbe molto a Mourinho che vorrebbe metterlo al centro del suo nuovo Real Madrid. Acquistato dal Benfica nel 2024 per 70 milioni di euro oggi vale almeno il doppio.

    Ovvero più o meno quanto il compagno di squadra e di reparto Vitinha, diventato a Parigi uno dei centrocampista più forti del mondo dopo un'esperienza non troppo fortunata al Wolverhampton.

    In ogni caso strappare uno di questi due giocatori al PSG sarà tutt'altro che semplice anche per 150 milioni di euro, dato che il club francese come risaputo non ha problemi di soldi. E difficilmente accetterà di rinforzare una possibile concorrente in Champions.

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  • OBIETTIVO OLISE?

    "Non è Olise" ha detto Florentino Perez durante l'intervista a Horizonte, escludendo così uno dei candidati più autorevoli al ruolo di mister 150 milioni.

    Quello del presidente del Real Madrid però potrebbe rivelarsi un clamoroso bluff. Secondo quanto trapela dalla Spagna infatti sarebbe proprio l'esterno del Bayern Monaco il grande obiettivo di Perez.

    Olise d'altronde gioca sulla fascia destra dunque sarebbe perfetto per completare un tridente da sogno con Mbappé e Vinicius.

    Il francese è reduce da una stagione clamorosa col Bayern Monaco, deve ancora compiere 25 anni e gioca in attacco ma non in Premier League. Tutte caratteristiche che rispondono perfettamente all'identikit di Perez.


  • 150 MILIONI NON BASTERANNO

    In ogni caso la sensazione è che 150 milioni di euro non basteranno per centrare l'obiettivo mister X.

    Sia il PSG che il Bayern Monaco sono società solide economicamente, che dominano i rispettivi campionati da anni e non hanno alcuna necessità o volontà di cedere le loro stelle.

    Solo nel caso in cui il giocatore in questione dovesse spingere per trasferirsi al Real Madrid potrebbe realisticamente aprirsi un minimo spiraglio per un'eventuale cessione.

    Ma come detto Perez sarà probabilmente costretto ad alzare ulteriormente la propria offerta.

    Intanto il presidente uscente del Real Madrid ha confermato i primi due colpi. Oltre all'accordo con Josè Mourinho, Perez ha chiuso per Konaté (che arriva a parametro zero) e Denzel Dumfries per cui verrà pagata la clausola rescissoria da 20 milioni di euro all'Inter.

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