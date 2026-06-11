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Giovanni Carnevali SassuoloGetty Images
Lelio Donato

Chi è Giovanni Carnevali, la carriera del dirigente del Sassuolo e i suoi migliori affari di mercato: da Locatelli a Frattesi

Calciomercato
Sassuolo
Juventus

Dirigente del Sassuolo da anni, Carnevali durante la sua lunga carriera ha concluso molte brillanti operazioni di mercato con i grandi club. Tra le migliori cessioni anche quella di Locatelli alla Juventus.

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Giovanni Carnevali è uno dei dirigenti italiani più apprezzati che per anni è stato accostato alle migliori società.

Qualche settimana fa sembrava che potesse finire al Milan dopo il repulisti di Gerry Cardinale, ma i rossoneri hanno scelto altre strade.

Nelle ultime ore il suo nome viene così accostato alla Juventus dove dovrebbe essere proprio lui a prendere il posto di Damien Comolli, nel caso in cui la proprietà decidesse di interrompere il rapporto col francese.

Ma chi è Carnevali? Quali sono stati i suoi migliori affari in carriera col Sassuolo?

  • CHI È CARNEVALI

    Giovanni Carnevali ha 65 anni e dal 2014 guida il progetto del Sassuolo, di cui è direttore generale e amministratore delegato, che gli è stato affidato dall'ex patron Squinzi.

    Muove i primi passi nel mondo del calcio con la Milanese dove conosce sia Ariedo Braida che Giuseppe Marotta. Ha lavorato nel Monza con lo stesso Marotta, poi al Pavia. 

    Dal 1990 al 1993 è stato dirigente in Serie B col Como e col Ravenna. Ma la sua carriera è legata soprattutto al Sassuolo.

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  • LA CARRIERA DI CARNEVALI

    Carnevali dopo le prime esperienze nel mondo del calcio crea la Master Group Sport, con cui ha collaborato con la FIGC nella realizzazione di progetti per Mondiali ed Europei

    Inoltre la sua società ha gestito le cerimonie Scudetto e della Serie B, della finale di Coppa Italia, della Supercoppa Italia, la presentazione dei calendari e le giornate finali del calciomercato. 

    Master Group di Carnevali è legata anche alla pallavolo e dal 2018 è advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro.

    Nel giugno del 2014, come detto sopra, l'allora patron del Sassuolo Giorgio Squinzi affida a Giovanni Carnevali la guida del progetto sia a livello sportivo che societario.

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  • L'AMICIZIA CON MAROTTA

    Non è un mistero che Giovanni Carnevali sia legato da una profonda amicizia con Beppe Marotta, attuale presidente dell'Inter.

    "È un amico oltre che il mio maestro. Ci conoscemmo quando lui era al Monza e io alla Milanese calcio, una società dilettantistica che aveva una squadra di Giovanissimi fortissima. Gli suggerii un ragazzo, lui si fidò e allora gli regalai il cartellino. La nostra amicizia nacque così e ne vado orgoglioso" ha ricordato qualche anno fa a 'La Gazzetta dello Sport'.

    Carnevali è stato anche testimone alle nozze di Marotta. Ma negli affari, ovviamente, ognuno bada ai propri interessi e quelli delle società per cui lavora.

  • I MIGLIORI AFFARI DI CARNEVALI

    In questi anni al comando del Sassuolo sono stati tanti gli affari chiusi da Giovanni Carnevali.

    Il dirigente ha lanciato moltissimi giovani, poi ceduti spesso a peso d'oro. E puntato su allenatori in rampa di lancia come Eusebio Di Francesco, Roberto De Zerbi e buon ultimo Fabio Grosso.

    Tra le migliori cessioni di Carnevali vanno citate sicuramente quella di Manuel Locatelli alla Juventus per 36 milioni di euro. Ma anche Sensi e Frattesi all'Inter, Gianluca Scamacca al West Ham e Raspadori al Napoli.

    Jeremie Boga, oggi alla Juventus, era stato acquistato da Carnevali per soli 3 milioni di euro e rivenduto all'Atalanta per 22 milioni.

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