Giovanni Carnevali è uno dei dirigenti italiani più apprezzati che per anni è stato accostato alle migliori società.
Qualche settimana fa sembrava che potesse finire al Milan dopo il repulisti di Gerry Cardinale, ma i rossoneri hanno scelto altre strade.
Nelle ultime ore il suo nome viene così accostato alla Juventus dove dovrebbe essere proprio lui a prendere il posto di Damien Comolli, nel caso in cui la proprietà decidesse di interrompere il rapporto col francese.
Ma chi è Carnevali? Quali sono stati i suoi migliori affari in carriera col Sassuolo?