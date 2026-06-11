Giovanni Carnevali ha 65 anni e dal 2014 guida il progetto del Sassuolo, di cui è direttore generale e amministratore delegato, che gli è stato affidato dall'ex patron Squinzi.

Muove i primi passi nel mondo del calcio con la Milanese dove conosce sia Ariedo Braida che Giuseppe Marotta. Ha lavorato nel Monza con lo stesso Marotta, poi al Pavia.

Dal 1990 al 1993 è stato dirigente in Serie B col Como e col Ravenna. Ma la sua carriera è legata soprattutto al Sassuolo.