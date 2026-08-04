Chi è Franco Mastantuono, il talento argentino del Real Madrid vicino alla Fiorentina: età, caratteristiche, ruolo e prezzo









La Fiorentina sta per piazzare un altro colpo. L'ennesimo di una sessione da assoluta regina del calciomercato.

Sembra ormai imminente l'accordo col Real Madrid per Franco Mastantuono, giovane talento argentino chiuso nella rosa di Mourinho e che sta per scegliere l'Italia.

I viola hanno battuto la concorrenza di molti club, Milan compreso, promettendo a Mastantuono lo spazio necessario per mostrare tutte le qualità che avevano indotto il Real Madrid a investire su di lui più di 40 milioni di euro solo un anno fa.

Ma chi è? Come gioca Mastantuono? Qual è il suo ruolo in campo e dove potrebbe schierarlo Grosso nella Fiorentina?