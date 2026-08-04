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Lelio Donato

Chi è Franco Mastantuono, il talento argentino del Real Madrid vicino alla Fiorentina: età, caratteristiche, ruolo e prezzo

Calciomercato
Fiorentina
Real Madrid

Fabio Paratici è vicinissimo all'ennesimo colpo di questa estate, in arrivo dal Real Madrid c'è Franco Mastantuono, talento argentino che cerca il rilancio alla Fiorentina.

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La Fiorentina sta per piazzare un altro colpo. L'ennesimo di una sessione da assoluta regina del calciomercato.

Sembra ormai imminente l'accordo col Real Madrid per Franco Mastantuono, giovane talento argentino chiuso nella rosa di Mourinho e che sta per scegliere l'Italia.

I viola hanno battuto la concorrenza di molti club, Milan compreso, promettendo a Mastantuono lo spazio necessario per mostrare tutte le qualità che avevano indotto il Real Madrid a investire su di lui più di 40 milioni di euro solo un anno fa.

Ma chi è? Come gioca Mastantuono? Qual è il suo ruolo in campo e dove potrebbe schierarlo Grosso nella Fiorentina?

  • CHI È MASTANTUONO, DAL TENNIS AL CALCIO E UN TRASFERIMENTO DA RECORD

    La storia di Franco Mastantuono, 19 anni tra qualche giorno e un talento sconfinato col pallone tra i piedi, è molto particolare.

    Da piccolo infatti l'argentino è uno dei migliori prospetti...ma nel tennis. Poi la scelta di dedicarsi solo al calcio.

    Diventa così il più giovane debuttante di sempre nella storia del River Plate. Mascherano se lo porta subito al Mondiale Under 20.

    Poi arriva il Real Madrid che lo acquista la scorsa estate per 63,5 milioni di euro battendo la concorrenza degli altri top club europei, primo tra tutti il PSG.


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  • UNA STAGIONE COMPLICATA

    La prima e finora unica stagione di Mastantuono al Real Madrid però è parecchio complicata.

    Trovare spazio nel super attacco dei Blancos d'altronde non è semplice. Il giovanissimo argentino alla fine mette comunque insieme trentacinque presenze complessive, ma quasi tutte da subentrato.

    E spesso gioca solo pochissimi minuti. Nonostante questo segna tre goal mettendo il timbro in tutte le competizioni: Liga, Coppa del Re e Champions League.

    Le qualità di Mastantuono insomma non sono in discussione per nessuno. Le possibilità di farle vedere restando al Real Madrid, invece, sono poche.

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  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    Ma quali sono le caratteristiche di Mastantuono? E in che ruolo gioca?

    L'argentino ha un sinistro delicatissimo in grado di inquadrare la porta ma anche di mandare in goal i compagni con assist deliziosi.

    Per questo motivo predilige partire dalla fascia destra e poi accentrarsi. Mastantuono può comunque giocare anche più centrale dietro la punta o sull'altra fascia.

    L'importante è lasciarlo libero di svariare senza ingabbiare troppo il suo talento e la sua creatività quando ha il pallone tra i piedi.

    Se messo nelle condizioni di puntare l'uomo, Mastantuono sa essere letale. Ora toccherà a Grosso il modo di farlo rendere al meglio.

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  • MASTANTUONO ALLA FIORENTINA: PREZZO E FORMULA

    Franco Mastantuono, come detto, ha scelto l'Italia e in particolare la Fiorentina.

    Il cognome d'altronde è un chiaro indizio delle sue origini: il bisnonno di Ripacandida, 1500 anime in provincia di Potenza, partì parecchi anni fa verso l'Argentina per trovare fortuna. Il pronipote ora sta per fare il percorso inverso.

    Mastantuono arriverà alla Fiorentina dal Real Madrid in prestito secco. Formula questa fortemente voluta dai Blancos e non troppo gradita ad altri club.

    Un ulteriore segnale di come da quelle parti continuino a credere fortemente nelle qualità dell'argentino.

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