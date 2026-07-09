Un lungo corteggiamento che potrebbe sfociare ben presto in matrimonio: il Napoli è vicinissimo a Exequiel Zeballos, attaccante esterno classe 2002 del Boca Juniors, che Manna e il team scouting del club azzurro seguono da più di un anno. Un nome che piace tantissimo al direttore sportivo dei partenopei, che deve risolvere un paio di situazioni in uscita prima di poter affondare definitivamente il colpo e portare l'argentino in Italia.
Chi è Exequiel Zeballos e perché il Napoli lo ha bloccato: il contratto in scadenza, la rottura col Boca Juniors e un potenziale da "nuovo Lavezzi"
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CHI È EXEQUIEL ZEBALLOS
Nato a Santiago del Estero, nella regione del Gran Chaco, nel nord dell'Argentina, Exequiel muove i suoi primi passi nel Sarmiento di La Banda, ma a 11 anni arriva la chiamata del Boca Juniors.
"Dopo la prima volta che lo videro e gli chiesero di tornare - il racconto di papà Oscar a Marca - dovemmo tornare nella nostra città e aspettare ogni volta che il club lo convocasse per una partita. Lo facemmo per circa un anno. Ci chiamavano e dovevamo fare i 2.200 km di andata e ritorno per Buenos Aires. Molte volte Exequiel giocava solo 15 o 20 minuti, se era fortunato. Ma non si arrendeva mai, era sempre ottimista. All'epoca pagavamo tutto noi: il biglietto dell'autobus, l'hotel e i pasti. Il Boca non ci dava nulla".
A 13 anni il trasferimento diventa definitivo: Zeballos diventa a tutti gli effetti un giocatore del Boca Juniors, dove percorre tutta la trafila delle giovanili fino a diventare il più giovane della storia del club a firmare un contratto professionistico. Il suo talento è cristallino, tanto che Daniele De Rossi, in un intervento a ESPN Argentina del 2021, arriva a sottolineare come "Questo 'changuito' è di un altro livello".
La sua ascesa viene frenata però dagli infortuni: tra il 2022 e il 2023, nello spazio di 14 mesi, Zeballos si ferma per tre infortuni gravi, tornando regolarmente a disposizione solo a luglio 2024 dopo la rottura del crociato.
Il 2025 è l'anno della rinascita, e Exequiel vive un Superclasico da protagonista assoluto, decidendo a novembre la sfida contro il River Plate con un goal e un assist.
Quest'anno è stato due mesi ai box per un altro infortunio muscolare ed è poi finito ai margini a causa dei dissidi con il club sulla sua situazione contrattuale,
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IL CONTRATTO IN SCADENZA E LA ROTTURA COL BOCA
Il "Changuito" è legato al Boca Juniors da un contratto fino al 31 dicembre 2026 e le conversazioni sul rinnovo si sono arenate nei mesi scorsi, tanto che il club ha deciso di lasciar partire Zeballos in questa sessione di mercato per non correre il rischio di perderlo a parametro zero.
Sono arrivate diverse offerte nelle ultime settimane ma il giocatore ha dato priorità assoluta all'ipotesi Napoli, affascinato dall'idea di misurarsi con la Serie A in una piazza speciale per gli argentini.
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UN "NUOVO LAVEZZI" PER IL NAPOLI
Rapidissimo nel breve, a tratti imprendibile nell'uno contro uno, Zeballos può giocare su entrambe le fasce o anche a sostegno della punta: un giocatore dal potenziale ancora non del tutto espresso, che a Napoli potrebbe trovare la piazza ideale per esplodere. Ha caratteristiche che possono infiammare il Maradona, con strappi e sterzate che possono riportare alla mente un idolo assoluto come il Pocho Lavezzi.
E proprio l'ex azzurro ha caldeggiato fortemente il suo arrivo: “È molto forte - ha detto Lavezzi in un'intervista a Tuttosport - anche se ha avuto qualche problema tra lesioni e infortuni. Mi piace perché salta l'uomo con facilità e oggi ci sono pochi giocatori con queste caratteristiche. È veloce e ha un ottimo dribbling. Lo vedrei bene a Napoli”.
Il suo arrivo sarebbe un'ulteriore conferma della direzione tattica che Allegri potrebbe dare al suo Napoli: il 4-3-3 è il modulo con cui Zeballos può essere messo nelle condizioni di rendere al meglio, rappresentando una carta preziosa da giocarsi anche a gara in corso, per spaccare le partite.
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