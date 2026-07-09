Nato a Santiago del Estero, nella regione del Gran Chaco, nel nord dell'Argentina, Exequiel muove i suoi primi passi nel Sarmiento di La Banda, ma a 11 anni arriva la chiamata del Boca Juniors.

"Dopo la prima volta che lo videro e gli chiesero di tornare - il racconto di papà Oscar a Marca - dovemmo tornare nella nostra città e aspettare ogni volta che il club lo convocasse per una partita. Lo facemmo per circa un anno. Ci chiamavano e dovevamo fare i 2.200 km di andata e ritorno per Buenos Aires. Molte volte Exequiel giocava solo 15 o 20 minuti, se era fortunato. Ma non si arrendeva mai, era sempre ottimista. All'epoca pagavamo tutto noi: il biglietto dell'autobus, l'hotel e i pasti. Il Boca non ci dava nulla".

A 13 anni il trasferimento diventa definitivo: Zeballos diventa a tutti gli effetti un giocatore del Boca Juniors, dove percorre tutta la trafila delle giovanili fino a diventare il più giovane della storia del club a firmare un contratto professionistico. Il suo talento è cristallino, tanto che Daniele De Rossi, in un intervento a ESPN Argentina del 2021, arriva a sottolineare come "Questo 'changuito' è di un altro livello".

La sua ascesa viene frenata però dagli infortuni: tra il 2022 e il 2023, nello spazio di 14 mesi, Zeballos si ferma per tre infortuni gravi, tornando regolarmente a disposizione solo a luglio 2024 dopo la rottura del crociato.

Il 2025 è l'anno della rinascita, e Exequiel vive un Superclasico da protagonista assoluto, decidendo a novembre la sfida contro il River Plate con un goal e un assist.

Quest'anno è stato due mesi ai box per un altro infortunio muscolare ed è poi finito ai margini a causa dei dissidi con il club sulla sua situazione contrattuale,