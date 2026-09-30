Chi è Esteban Lepaul, il sostituto di Mbappé arrivato dal nulla: la tragedia del padre calciatore e la scalata fino in Nazionale

Esteban è figlio di Fabrice Lepaul, che a fine anni '90 si era messo in vetrina con la maglia dell'Auxerre come uno dei migliori talenti francesi in circolazione, vincendo anche un campionato.

Poi un terribile incidente stradale ha cambiato tutto e purtroppo non sarà l'unico. Due settimane di coma e la sentenza da parte dei medici: "non potrai più camminare". Invece Lepaul non soltanto è tornato a camminare, ma pure a correre e giocare a calcio, anche se non più agli stessi livelli di inizio carriera.

A 30 anni ha deciso di smettere, ma la sfortuna non aveva ancora finito con lui. Nel 2020 il destino gli ha ripresentato il conto: un nuovo incidente stradale, questa volta letale, che se l'è portato via a soli 44 anni.