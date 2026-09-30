Chi è Esteban Lepaul, il sostituto di Mbappé arrivato dal nulla: la tragedia del padre calciatore e la scalata fino in Nazionale

Esteban Lepaul si prepara ad affrontare l'Italia dopo aver giocato la prima partita da titolare della sua carriera in Nazionale.
Un qualcosa che a un certo punto, per lui, sembrava impossibile. Perché la vita gli aveva tolto praticamente tutto.
Esteban Lepaul si prepara ad affrontare l'Italia dopo aver giocato la prima partita da titolare della sua carriera in Nazionale.
Un qualcosa che a un certo punto, per lui, sembrava impossibile. Perché la vita gli aveva tolto praticamente tutto.
Esteban è figlio di Fabrice Lepaul, che a fine anni '90 si era messo in vetrina con la maglia dell'Auxerre come uno dei migliori talenti francesi in circolazione, vincendo anche un campionato.
Poi un terribile incidente stradale ha cambiato tutto e purtroppo non sarà l'unico. Due settimane di coma e la sentenza da parte dei medici: "non potrai più camminare". Invece Lepaul non soltanto è tornato a camminare, ma pure a correre e giocare a calcio, anche se non più agli stessi livelli di inizio carriera.
A 30 anni ha deciso di smettere, ma la sfortuna non aveva ancora finito con lui. Nel 2020 il destino gli ha ripresentato il conto: un nuovo incidente stradale, questa volta letale, che se l'è portato via a soli 44 anni.
Nello stesso anno, il figlio Esteban, ad appena 20 anni, ha dovuto affrontare la scomparsa prematura del padre (pensate che è stato proprio lui a dare l'autorizzazione di staccare i macchinari che lo tenevano in vita) e la decisione da parte del Lione di non rinnovargli il contratto dopo tutta la trafila nelle giovanili.
Lepaul a quel punto era a pezzi emotivamente ed aveva persino pensato di rinunciare al suo sogno di diventare un calciatore professionista. Ma poi si è rimesso in piedi, lo ha fatto per suo padre, ripartendo dall'Epinal, la città natale di papà Fabrice.
Otto presenze, cinque goal e la chiamata dell'Orleans in terza serie. Tra prima e seconda squadra ha messo a segno 25 goal in due stagioni, ma il suo vero trampolino di lancio è stato il ritorno all'Epinal: 14 reti in 20 presenze complessive tra tutte le competizioni. Ed è così che è salito sul treno Angers,
Lepaul si è affacciato per la prima volta alla Ligue 1 e in generale ad un massimo campionato europeo soltanto due anni fa.
Alla prima stagione ha subito sfiorato la doppia cifra e l'Angers lo ha ceduto al Rennes per poco meno di 15 milioni di euro.
Un vero e proprio affare: con i rossoneri, Lepaul di goal ne ha fatti 20, vincendo la classifica marcatori della Ligue 1.
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Nonostante la super stagione col Rennes, Deschamps ha comunque deciso di non considerarlo per i Mondiali.
Zidane, invece, non ci ha pensato un attimo ad inserirlo nella prima lista di convocazioni del suo ciclo come ct della Francia, preferendolo di fatto a Marcus Thuram.
L'esordio è arrivato subito, contro la Turchia, ma soltanto nei secondi finali di partita. Mentre la grande occasione è arrivata nella partita dopo, quella contro il Belgio, quando Zidane ha deciso di lanciarlo da titolare come sostituto dell'infortunato Mbappé al centro dell'attacco dei Bleus, preferendolo al Pallone d'Oro in carica Ousmane Dembelé.
E ovviamente, per Lepaul, dopo ogni successo e grande traguardo raggiunto, lo sguardo non può che essere rivolto verso il cielo.
"Quando hai un padre che ha vissuto la Champions League e il massimo livello... la Francia avrebbe potuto essere qualcosa per lui, non ce l'ha fatta, e ha trasmesso questo a me. L'ho perso nel 2020. Ha concluso la sua carriera a 24 anni, e la mia è iniziata a 24. È una bella storia da concludere".