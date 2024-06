Chi è Enzo Le Fée, il centrocampista che piace alla Roma

Duttile e dinamico, Enzo Le Fée ama il gioco verticale e ha una buona tecnica: conosciamo meglio il centrocampista che la Roma tratta col Rennes.

Una rosa da rinforzare in più reparti, per consegnare nelle mani di De Rossi una macchina capace di viaggiare a ritmi alti per tutta la prossima stagione, quando oltre al campionato ci sarà l’Europa League da vivere da protagonista.

Inizia a prendere forma, almeno nelle idee, la nuova Roma del direttore dell’area tecnica Florent Ghisolfi che non guarda solo al reparto offensivo, ma ha messo gli occhi su un centrocampista che potrebbe fare molto comodo ai giallorossi.

Come riportato da ‘Le Pariesien’, la Roma tratta per portare in Italia Enzo Le Fée, centrocampista classe 2000 di proprietà del Rennes, club nel quale si è trasferito la scorsa estate per 20 milioni di euro e a cui è legato fino al 2028.

Ma a che punto è la trattativa e chetipo di giocatore è Le Fée?