Chi è Emerson Royal e perché il Milan ha scelto lui: cifre e formula dell'operazione col Tottenham

Emerson Royal è a un passo dal vestire il rossonero: il Milan ha deciso di puntare da tempo su di lui e già oggi punta a chiudere col Tottenham.

Dopo Alvaro Morata e Strahinja Pavlović (il difensore ha già sostenuto le visite mediche, si attende adesso solo la firma sui contratti), il Milan batte il terzo colpo sul mercato.

Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, i rossoneri sono in chiusura per Emerson Royal, laterale destro brasiliano classe 199 da tempo primo obiettivo per il ruolo.

Con il Tottenham ballano ancora 1-2 milioni di differenza tra domanda e offerta, ma l’operazione si farà. Questione di (poco) tempo, tanto che già oggi è previsto un nuovo contatto tra i due club che potrebbe risultare decisivo.

Ma chi è Emerson Royal e perché il Milan ha scelto lui? Quando costerà il brasiliano?