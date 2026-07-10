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Elias HavelGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Elias Havel, nuovo attaccante del Genoa: ruolo, caratteristiche, titolare o no con De Rossi

Calciomercato
Serie A
Genoa
E. Havel

Il Grifone ha sostituito Ekuban ed Ekhator con il ventitreenne giocatore austriaco, proveniente dall'Hartberg: chi è, la sua carriera e le prospettive in Serie A.

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Il Genoa ha un nuovo attaccante: si chiama Elias Havel, arriva dall'Austria e avrà il compito di rimpolpare il reparto offensivo di Daniele De Rossi, che in pochi giorni ha perso Caleb Ekuban e Jeff Ekhator, il primo per fine contratto e il secondo ceduto alla Juventus.

"Genoa CFC - ha annunciato il Grifone sul proprio sito - comunica di aver formalizzato con TSV Hartberg l’acquisizione – a titolo definitivo – dei diritti sportivi dell’attaccante Elias Havel. Nato a Vienna il 16 aprile 2003, Elias ha già debuttato nella Nazionale austriaca, mettendosi in luce come uno dei giocatori emergenti nei campionati di militanza".

"In curriculum - prosegue il comunicato - Havel vanta uno score di 18 gol e 5 assist in 65 partite di Bundesliga austriaca e di 13 reti, con 11 assist, in 61 gare di 2. Liga in seconda divisione. Il giocatore ha firmato con il club, tra gli affreschi di Villa Rostan, un contratto pluriennale dopo le visite negli ambulatori di CDS – La Tua Casa della Salute, official medical partner per il quinto anno consecutivo".



Ma chi è Elias Havel? Tutto sul nuovo attaccante del Genoa: il ruolo, le caratteristiche e le prospettive nella rosa di De Rossi.


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  • LA CARRIERA DI HAVEL

    23 anni compiuti ad aprile, Havel esce dalle giovanili del Salisburgo. Dove però non rimane per giocarsi un posto in prima squadra: il club lo mette alla prova nel Liefering, la propria squadra satellite, nella seconda divisione austriaca, e nel 2023 lo cede al LASK.

    Nell'unica stagione a Linz, Havel non segna molto: appena due goal in tutta la stagione. Però si prende il lusso di esordire nella Bundesliga austriaca e soprattutto nella fase a gironi di Europa League, con tanto di doppia comparsata contro il Liverpool: all'andata (1-3 per gli inglesi) gioca addirittura titolare, rimanendo in campo una settantina di minuti.

    Nell'estate del 2024 il LASK lo cede in prestito all'Hartberg del direttore sportivo Markus Schopp, ex Brescia, ma anche la nuova avventura non è semplice: Havel perde tutta la prima parte della stagione per un grave infortunio a una caviglia, torna in campo a gennaio, colleziona 16 presenze in campionato e le condisce con tre reti.

    La vera esplosione arriva però nella stagione seguente, il 2025/2026, nella quale viene riscattato: l'annata in cui Havel guida a tutti gli effetti l'attacco dell'Hartberg e segna 13 volte in 30 presenze, chiudendo al terzo posto nella classifica cannonieri dietro a Kiteishvili (15), a Mutandwa (del Ried, in prestito dal Cagliari, con 14) e alla pari con il nigeriano Usor, suo erede al LASK.

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  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    Havel fa dell'altezza uno dei propri punti di forza: un metro e 84 centimetri. Per questo motivo può essere considerato una classica punta centrale, anche se - come calcio moderno comanda - tutt'altro che statica.

    All'Hartberg, nella stagione conclusa qualche settimana fa, Havel ha affinato il proprio fiuto realizzativo. Sia nella conclusione che nella capacità di crearsi le opportunità per calciare. Il nuovo rinforzo genoano ha inoltre nell'attacco alla profondità una delle caratteristiche più evidenti del proprio gioco.



    Non a caso Diego Lopez, Chief of Football del Genoa, ha detto di lui che "porterà velocità ed attacco alla profondità nella nostra rosa, due qualità che riteniamo molto importanti per la nostra maniera di intendere il calcio".

    Nelle scorse settimane anche il Monaco è stato accostato ad Havel. Ma alla fine il destino del ventitreenne austriaco sarà la Serie A.

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  • NEL GIRO DELLE NAZIONALI

    Lunga è la lista delle Nazionali che hanno convocato Havel fino a questo momento: l'Under 15, l'Under 17, l'Under 18, l'Under 19 per finire con l'Under 21, con la quale Elias colleziona un paio di presenze nel 2023.

    E la Nazionale maggiore? Sì, anche Ralf Rangnick a un certo punto si accorge di lui. Il ct austriaco, vicino al Milan a giugno prima del nulla di fatto, a marzo inserisce Havel nel proprio gruppo dei convocati: in una lista di riserva, però, non in quella principale. Il nuovo rossoblù non scende così in campo: esordio rimandato.

    "È una sensazione fantastica essere riconosciuto in questo modo, e dimostra che con un po' più di impegno potrei avere ancora più potenziale", dirà Havel al Kronen Zeitung. E su una possibile partecipazione ai Mondiali con l'Austria: "La mia priorità è giocare bene e aiutare l'Hartberg a finire tra le prime sei".

    Missione compiuta: alla fine l'Hartberg ha chiuso la stagione al sesto posto, qualificandosi alla Poule Scudetto grazie anche ai suoi goal. Per Havel, ecco il premio: la chiamata della Serie A e del Genoa.

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  • TITOLARE O NO?

    In chiusura, la fatidica domanda: ma Havel sarà titolare nell'attacco del Genoa?

    La risposta dipenderà innanzitutto dal modo in cui l'austriaco riuscirà a integrarsi nella rosa di De Rossi. Con la speranza, sia da parte sua che del Genoa, che il mondo rossoblù si ritrovi di fronte un nuovo Krzysztof Piatek, arrivato in Italia da sconosciuto nel 2018 prima di iniziare a segnare a raffica.

    Al momento la coppia titolare di De Rossi è formata da Vitinha e da Lorenzo Colombo. Havel è un'opzione in più e sostituirà Ekhator ma anche Ekuban. Ma con l'intenzione di non fermarsi dopo l'exploit dell'ultima stagione.

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