Chi è Elias Havel, nuovo attaccante del Genoa: ruolo, caratteristiche, titolare o no con De Rossi

Il Genoa ha un nuovo attaccante: si chiama Elias Havel, arriva dall'Austria e avrà il compito di rimpolpare il reparto offensivo di Daniele De Rossi, che in pochi giorni ha perso Caleb Ekuban e Jeff Ekhator, il primo per fine contratto e il secondo ceduto alla Juventus.

"Genoa CFC - ha annunciato il Grifone sul proprio sito - comunica di aver formalizzato con TSV Hartberg l’acquisizione – a titolo definitivo – dei diritti sportivi dell’attaccante Elias Havel. Nato a Vienna il 16 aprile 2003, Elias ha già debuttato nella Nazionale austriaca, mettendosi in luce come uno dei giocatori emergenti nei campionati di militanza".

"In curriculum - prosegue il comunicato - Havel vanta uno score di 18 gol e 5 assist in 65 partite di Bundesliga austriaca e di 13 reti, con 11 assist, in 61 gare di 2. Liga in seconda divisione. Il giocatore ha firmato con il club, tra gli affreschi di Villa Rostan, un contratto pluriennale dopo le visite negli ambulatori di CDS – La Tua Casa della Salute, official medical partner per il quinto anno consecutivo".









Ma chi è Elias Havel? Tutto sul nuovo attaccante del Genoa: il ruolo, le caratteristiche e le prospettive nella rosa di De Rossi.







