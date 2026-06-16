Chi è Eduard Spertsyan, obiettivo del Como di Fabregas: l'erede di Mkhitaryan che domina nel campionato russo

30 presenze, altrettanti goal propiziati, mettendosi in proprio oppure servendo l'ultimo passaggio ai compagni: 13 goal e 17 assist nell'eccezionale campionato di Eduard Spertsyan, capitano e stella del Krasnodar, che ha terminato la Prem'er-Liga russa al secondo posto alle spalle dello Zenit per soli due punti.
Un bottino sensazionale per un giocatore che di professione fa il trequartista, con chiara licenza di inserimento, nel 4-2-3-1 di Musaev. Un rendimento che ha spinto il Como a intensificare i contatti con il club russo per mettere le mani sul 26enne centrocampista armeno, considerato in patria l'erede al trono di Henrikh Mkhitaryan.