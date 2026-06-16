Chi è Eduard Spertsyan, obiettivo del Como di Fabregas: l'erede di Mkhitaryan che domina nel campionato russo

Al termine della stagione Spertsyan ha aperto le porte ad un possibile trasferimento, per cercare un nuovo step nella sua carriera. Si è mosso con insistenza l'Al-Ahli, che avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro per convincere il Krasnodar a lasciar partire il suo capitano e un ingaggio da top player per il ragazzo. Offerta confermata anche dal papà di Edo, Mkrtich, che ha però ammesso come sia ancora un momento di riflessione.

Spertsyan preferirebbe trasferirsi in Europa e la tentazione più grande al momento si chiama Como: il club lariano lo ha monitorato con interesse negli ultimi mesi e ha intensificato i contatti con il Krasnodar e col giocatore. E chissà che la foto sul lago postata dalla moglie di Eduard, Alina, non possa essere un chiaro indizio sul futuro del talento armeno.