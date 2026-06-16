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Eduard Spertsyan Krasnodar Como HDGOAL
Simone Gambino

Chi è Eduard Spertsyan, obiettivo del Como di Fabregas: l'erede di Mkhitaryan che domina nel campionato russo

Calciomercato
Como
E. Spertsyan
FC Krasnodar

Il Como per la trequarti pensa a Eduard Spertsyan, stella del Krasnodar, considerato l'erede al trono di Mkhitaryan nella Nazionale armena: valutazione da 20-25 milioni di euro, giustificata dagli incredibili numeri stagionali, con 13 goal e 17 assist in 30 presenze nel campionato russo.

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30 presenze, altrettanti goal propiziati, mettendosi in proprio oppure servendo l'ultimo passaggio ai compagni: 13 goal e 17 assist nell'eccezionale campionato di Eduard Spertsyan, capitano e stella del Krasnodar, che ha terminato la Prem'er-Liga russa al secondo posto alle spalle dello Zenit per soli due punti.

Un bottino sensazionale per un giocatore che di professione fa il trequartista, con chiara licenza di inserimento, nel 4-2-3-1 di Musaev. Un rendimento che ha spinto il Como a intensificare i contatti con il club russo per mettere le mani sul 26enne centrocampista armeno, considerato in patria l'erede al trono di Henrikh Mkhitaryan.

  • CHI È EDUARD SPERTSYAN

    Nato a Stávropol', nel sud della Russia, da padre armeno e madre russa, Edo ha deciso di difendere i colori della Nazionale Armena, con la quale ha esordito il 31 Marzo 2021, nella sfida di qualificazioni ai Mondiali qatarioti contro la Romania, dando subito sfoggio delle sue doti: un goal e un assist in 45 minuti, decisivi per permettere alla selezione allora allenata dallo spagnolo Joaquin Caparros di battere la Romania.

    Il debutto in Nazionale è arrivato solo pochi mesi dopo la sua prima gara da professionista con il Krasnodar, club nel quale ha percorso tutta la trafila dalle giovanili alla prima squadra e del quale è diventato capitano nell'estate del 2024.


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  • UN BIENNIO DA TOP PLAYER

    Le sue statistiche con il Krasnodar sono impressionanti: 58 goal e 50 assist in 185 presenze, un rendimento crescente nel corso degli anni, che lo ha visto vincere per due volte il premio di miglior giocatore del campionato russo, nel 2022 e nel 2025, anno in cui ha conquistato anche il titolo con il suo club, il primo della storia della società neroverde, interrompendo il dominio assoluto dello Zenit.

    Quest'anno, come detto, ha migliorato ulteriormente i suoi numeri, dando sfoggio di incredibile continuità: una produzione offensiva d'elite, fatta di 13 goal e 17 assist in 30 giornate, disputando tutte le gare di campionato dal primo minuto.



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  • Eduard Spertsyan ArmeniaGetty

    IL DOPO-MKHITARYAN

    Da quando Mkhitaryan, nel 2021, ha deciso di lasciare la Nazionale armena il ruolo di leader tecnico e di riferimento offensivo della squadra è passato in maniera naturale a Spertsyan, diventando, con il ct Melikyan, anche capitano.

    Con l'Armenia Eduard gioca in posizione più arretrata, nel cuore del centrocampo, o da esterno sinistro, ma i suoi numeri restano positivissimi anche in campo internazionale: nelle ultime 11 presenze in Nazionale ha messo a segno 7 goal, dimostrando di poter essere un fattore anche fuori dal campionato russo.

    Trequartista dal passo rapido e dalla grande visione di gioco, Spertsyan è anche uno specialista dei calci piazzati: 21 su 24 dal dischetto in carriera con il Krasnodar, ma col suo destro è anche l'uomo incaricato a calciare corner e punizioni.

  • DOVE GIOCHERÀ IL PROSSIMO ANNO? COMO IN PRIMA FILA

    Al termine della stagione Spertsyan ha aperto le porte ad un possibile trasferimento, per cercare un nuovo step nella sua carriera. Si è mosso con insistenza l'Al-Ahli, che avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro per convincere il Krasnodar a lasciar partire il suo capitano e un ingaggio da top player per il ragazzo. Offerta confermata anche dal papà di Edo, Mkrtich, che ha però ammesso come sia ancora un momento di riflessione.

    Spertsyan preferirebbe trasferirsi in Europa e la tentazione più grande al momento si chiama Como: il club lariano lo ha monitorato con interesse negli ultimi mesi e ha intensificato i contatti con il Krasnodar e col giocatore. E chissà che la foto sul lago postata dalla moglie di Eduard, Alina, non possa essere un chiaro indizio sul futuro del talento armeno.

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