Dopo quasi vent’anni si riaprono ufficialmente le urne per la presidenza delReal Madrid. Dal 2009 a oggi Florentino Pérez ha governato senza rivali, tanto che i soci non andavano nemmeno a votare per mancanza di altri candidati. Presentare una candidatura era diventato un’impresa quasi impossibile a causa della celebre “Ley Florentino”, una riforma dello statuto con paletti d’acciaio.
Chi è e cosa fa Enrique Riquelme: il patrimonio dell'imprenditore che sfida Florentino Perez per diventare il nuovo presidente del Real Madrid
I PALETTI DELLA LEY FLORENTINO
Per correre alla presidenza servono infatti almeno 20 anni consecutivi di anzianità da socio e una fideiussione bancaria personale pari al 15% del budget del club, emessa solo da istituti spagnoli e senza l’aiuto di fondi o capitali terzi. A scardinare questo sistema apparentemente impenetrabile ci ha pensato Enrique Riquelme, un imprenditore di soli 37 anni nato ad Alicante.
CHI E' RIQUELME
CEO del colosso delle rinnovabili Cox Energy e soprannominato il “Re del Sole”, Riquelme vanta un patrimonio stimato di 460 milioni di euro. Socio fin da bambino, ha superato il vincolo degli anni di tessera e ha firmato un accordo in extremis con Andbank per un pre-avallo personale da ben 187 milioni di euro.
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SI VOTA IN QUESTI GIORNI: MOURINHO ASPETTA
Lo sfidante ha subito attaccato Pérez sui costi del nuovo Bernabéu e ha promesso due grandi stelle internazionali pronte a vestire la maglia delle Merengues in caso di sua vittoria. La corsa al voto blocca il futuro immediato del club: anche l’accordo ormai vicinissimo per il grande ritorno di José Mourinho in panchina adesso deve aspettare. La commissione elettorale ha approvato che le votazioni si svolgeranno domenica 7 giugno, dalle 9:00 alle 20:00, senza interruzioni, presso il palazzetto dello sport della Città del Real Madrid.