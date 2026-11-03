Chi è Dominic Vavassori, l'attaccante lanciato da Inzaghi al Palermo in Serie B che sogna la Nazionale

In estate l'Atalanta ha così deciso di fargli fare uno step successivo senza perdere completamente il controllo su Vavassori.

L'attaccante si è trasferito al Palermo, ma solo in prestito secco. E in rosanero ci ha messo davvero poco a mostrare le sue qualità principali.

Pippo Inzaghi lo schiera prevalentemente esterno destro nel 4-2-3-1 e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Dodici presenze tra Serie B e Coppa Italia, sette goal e tre assist.

Ma quattro delle sette reti realizzate finora da Vavassori col Palermo sono arrivate nelle ultime tre di campionato. Segnale chiaro di una crescita impetuosa.