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Palermo FC v US Lecce - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Lelio Donato

Chi è Dominic Vavassori, l'attaccante lanciato da Inzaghi al Palermo in Serie B che sogna la Nazionale

Serie B
Palermo
Ascoli Calcio 1898 FC vs Palermo
Ascoli Calcio 1898 FC

Classe 2005, il suo cartellino è di proprietà dell'Atalanta ma sta esplodendo al Palermo dove è diventato un titolare fisso con Pippo Inzaghi. Vavassori è già nel giro dell'Under 21 azzurra e ora sogna la chiamata di Mancini.

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Nella squadra che sta dominando la Serie B uno dei protagonisti è Dominic Vavassori.

Il giovane attaccante, arrivato al Palermo in estate dall'Atalanta, ormai fa stabilmente partite dell'undici titolare di Pippo Inzaghi. Uno che di attaccanti se ne intende.

E d'altronde i numeri stanno a testimoniare come la crescita del classe 2005 sia impetuosa. Vavassori è spesso stato decisivo in questo inizio di stagione per il Palermo.

Tanto che qualcuno ha addirittura accostato il suo nome alla Nazionale, dove Roberto Mancini è da sempre molto attento ai giovani talenti, a prescindere dal campionato in cui giocano.

  • CHI È VAVASSORI

    Ma chi è Dominic Vavassori?

    Quella dell'attaccante classe 2005 è una storia particolare che gli permetterebbe di scegliere addirittura tra tre nazionali diverse.

    La madre di Vavassori è infatti polacca mentre il padre è brasiliano, ma da piccolo è stato adottato da una famiglia bergamasca.

    Proprio per questo è cresciuto nel sempre fiorente settore giovanile dell'Atalanta. Nella scorsa stagione ha giocato con l'Under 23 segnando otto goal e fornendo cinque assist in Serie C.

    Ma nell'ultima giornata di campionato Palladino gli ha regalato il debutto in Serie A facendolo subentrare nel finale di Fiorentina-Atalanta.

  • I NUMERI COL PALERMO

    In estate l'Atalanta ha così deciso di fargli fare uno step successivo senza perdere completamente il controllo su Vavassori.

    L'attaccante si è trasferito al Palermo, ma solo in prestito secco. E in rosanero ci ha messo davvero poco a mostrare le sue qualità principali.

    Pippo Inzaghi lo schiera prevalentemente esterno destro nel 4-2-3-1 e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Dodici presenze tra Serie B e Coppa Italia, sette goal e tre assist.

    Ma quattro delle sette reti realizzate finora da Vavassori col Palermo sono arrivate nelle ultime tre di campionato. Segnale chiaro di una crescita impetuosa.

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  • IL SOGNO AZZURRO

    Come dicevamo sopra Vavassori potrebbe decidere se indossare la maglia dell'Italia o quella di Brasile o Polonia.

    Ma sembra aver già compiuto la sua scelta, ovvero l'azzurro. Già nel giro dell'Under 21 di Baldini, con cui ha giocato un'amichevole a giugno, ora il suo nome viene accostato insistentemente all'Italia.

    Roberto Mancini, almeno per le gare di Nations League a novembre, non sembra intenzionato a convocare Vavassori. Ma se dovesse continuare così la chiamata potrebbe arrivare nei prossimi mesi.

    Il Ct dell'Italia d'altronde già in passato ha dimostrato di non guardare età o campionato di riferimento quando si è trattato di convocare giovani talenti in rampa di lancio. Proprio il caso di Vavassori, insomma.

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