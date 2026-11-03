Chi è Dominic Vavassori, l'attaccante lanciato da Inzaghi al Palermo in Serie B che sogna la Nazionale

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Nella squadra che sta dominando la Serie B uno dei protagonisti è Dominic Vavassori.
Il giovane attaccante, arrivato al Palermo in estate dall'Atalanta, ormai fa stabilmente partite dell'undici titolare di Pippo Inzaghi. Uno che di attaccanti se ne intende.
E d'altronde i numeri stanno a testimoniare come la crescita del classe 2005 sia impetuosa. Vavassori è spesso stato decisivo in questo inizio di stagione per il Palermo.
Tanto che qualcuno ha addirittura accostato il suo nome alla Nazionale, dove Roberto Mancini è da sempre molto attento ai giovani talenti, a prescindere dal campionato in cui giocano.