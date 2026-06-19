Chi è Domenico Teti, possibile nuovo ds del Milan: da Icardi ai 5 mesi al Wolverhampton, da Cipro all'Arabia Saudita, la sua carriera

19 giugno. E il Milan ancora non ha un direttore sportivo dopo il licenziamento di Igli Tare. Ma occhio, perché all'orizzonte si è stagliato un nome nuovo: Domenico Teti.
Diversamente dai profili analizzati nelle ultime settimane, da Devin Ozek a Sebastian Kehl, Teti è italiano. L'ultima esperienza lavorativa risale al Wolverhampton, in Inghilterra. Secondo Sky anche lui è entrato nel casting per il nuovo ds dopo il nulla di fatto per la coppia tedesca Krosche/Hardung.
Ma chi è Domenico Teti? La carriera e dove ha lavorato il possibile nuovo direttore sportivo del Milan.