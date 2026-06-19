Chi è Domenico Teti, possibile nuovo ds del Milan: da Icardi ai 5 mesi al Wolverhampton, da Cipro all'Arabia Saudita, la sua carriera

Ai Wolves le cose non vanno esattamente per il verso giusto. E di certo la situazione della squadra, con un piede e mezzo in Championship già dopo poche settimane dall'inizio della stagione, non contribuisce a migliorare la situazione.

Teti viene chiamato a ricoprire il ruolo di Direttore dell'Area Professionale nel giugno del 2025. Ma la sua esperienza dura solamente cinque mesi: nel novembre dello stesso anno i Wolves ne annunciano la partenza "di comune accordo", due giorni dopo l'esonero del manager Vitor Pereira voluto dalla proprietà.









“Domenico ha affrontato il suo ruolo con la massima professionalità - dirà il presidente Jeff Shi - e ha instaurato solide relazioni lavorative in tutto il club durante il periodo trascorso con noi. Ha dato un contributo positivo ai nostri processi calcistici e si è sempre comportato con integrità. Lo ringraziamo per il suo impegno e il suo supporto e gli auguriamo ogni successo per il futuro".

Il motivo della rottura va ricercato proprio nel disaccordo verso la decisione di allontanare Pereira, poi semifinalista dell'Europa League con il Nottingham Forest: i due avevano già lavorato assieme all'Al Shabab.