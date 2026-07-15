Chi è Diego Moreira, l'esterno belga a un passo dalla Roma: i lampi al Benfica, l'esplosione allo Strasburgo, la clausola a favore del Chelsea e dove può giocare con Gasperini

È nel 3-4-2-1 di Rosenior che Moreira allarga il suo raggio di manovra e si trasforma da giocatore prettamente offensivo a esterno a tutto campo. Diego viene schierato prevalentemente da quarto di centrocampo a sinistra (ma all'occorrenza anche a destra a piede invertito), e in alcune partite viene riportato più a ridosso della punta, per sfruttare la sua inventiva. Per Rosenior è un punto fermo e nella sua prima stagione in Alsazia arrivano 2 goal e 7 assist in 34 presenze.

Rendimento che cresce nell'ultima stagione, segnata a gennaio 2026 dall'avvicendamento in panchina tra Rosenior e O'Neil: Moreira cambia ancora ruolo e nel 4-2-3-1 del nuovo tecnico, il belga viene spostato in maniera stabile sulla fascia destra, con licenza di tagliare dentro al campo e arrivare alla conclusione. Saranno 5 le reti a fine stagione, con 9 assist a impreziosire la sua annata.



