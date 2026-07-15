La Roma è vicinissima al suo primo, grande colpo dell'estate: Diego Manuel Jadon da Silva Moreira, più semplicemente conosciuto come Diego Moreira, è l'esterno che il nuovo ds Tony D'Amico (che lo aveva seguito a lungo sin dai tempi dell'Atalanta) sta provando a portare a Trigoria. L'ala dello Strasburgo e della Nazionale belga è ormai a un passo dai giallorossi, che hanno offerto circa 35 milioni di euro al club alsaziano per portare in Italia il classe 2004: un giocatore moderno, duttile, che dopo aver brillato in Ligue 1 potrebbe consacrarsi con Gasperini come uno dei migliori esterni d'Europa.
Chi è Diego Moreira, l'esterno belga a un passo dalla Roma: i lampi al Benfica, l'esplosione allo Strasburgo, la clausola a favore del Chelsea e dove può giocare con Gasperini
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DALLO STANDARD ALLA YOUTH LEAGUE COL BENFICA
Nato a Liegi, figlio d'arte (suo padre Almami, nazionale della Guinea-Bissau, ha giocato tra le altre nello Standard Liegi, nell'Amburgo e nel Partizan Belgrado), Diego si è formato calcisticamente proprio nello Standard, prima di passare, nell'estate del 2020, al Benfica.
A Lisbona Moreira jr si mette in evidenza nel corso della UEFA Youth League 2021/22, vinta proprio dall'Under 19 del Benfica, allenata da Luis Castro, oggi tecnico del Levante: Diego è l'ala sinistra del suo 4-3-3 - che tra i suoi punti di forza vanta anche Antonio Silva e Tomas Araujo in difesa e Cher Ndour a centrocampo - e contribuisce alla vittoria del torneo con 4 goal e 5 assist (di cui 2 in finale) in 10 partite. Tra i suoi avversari in quella cavalcata anche un possibile nuovo compagno alla Roma, Matias Soulé, affrontato nella semifinale disputata contro la Juventus.
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IL PASSAGGIO AL CHELSEA
Dopo aver esordito in prima squadra col Benfica, disputando successivamente anche uno scampolo di gara nei preliminari di Champions League nell'estate del 2022, tra Diego e il club lusitano i rapporti si raffreddano a causa di divergenze sul rinnovo del contratto. Alla scadenza, a luglio 2023, Moreira firma così a parametro zero con il Chelsea: Pochettino lo fa debuttare a fine agosto con i Blues in League Cup contro il Wimbledon, pochi giorni prima di mandarlo in prestito al Lione, dove non riesce a trovare continuità, disputando solo 9 partite.
A gennaio viene richiamato a Londra, dove viene aggregato alla squadra riserve allenata da Mark Robinson.
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DAL CHELSEA ALLO STRASBURGO: E QUELLA CLAUSOLA...
Nell'estate del 2024, Moreira viene ceduto a titolo definitivo allo Strasburgo, club controllato dalla BlueCo, la holding guidata da Todd Boehly, proprietario anche del Chelsea. Un trasferimento da 8.5 milioni di euro, che lascia comunque ai Blues la possibilità di non tagliare del tutto il cordone ombelicale con il talento belga: seppur mai confermata ufficialmente, nel contratto di Moreira con il club francese sarebbe presenta una clausola che permette al Chelsea di pareggiare qualsiasi offerta per il ragazzo. Ma al di là dei dettagli legali, visti i rapporti sinergici tra Chelsea e Strasburgo, sembra inevitabile che per qualsiasi decisione su Moreira si debba attendere una luce verde da Londra.
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L'ESPLOSIONE IN ALSAZIA
È nel 3-4-2-1 di Rosenior che Moreira allarga il suo raggio di manovra e si trasforma da giocatore prettamente offensivo a esterno a tutto campo. Diego viene schierato prevalentemente da quarto di centrocampo a sinistra (ma all'occorrenza anche a destra a piede invertito), e in alcune partite viene riportato più a ridosso della punta, per sfruttare la sua inventiva. Per Rosenior è un punto fermo e nella sua prima stagione in Alsazia arrivano 2 goal e 7 assist in 34 presenze.
Rendimento che cresce nell'ultima stagione, segnata a gennaio 2026 dall'avvicendamento in panchina tra Rosenior e O'Neil: Moreira cambia ancora ruolo e nel 4-2-3-1 del nuovo tecnico, il belga viene spostato in maniera stabile sulla fascia destra, con licenza di tagliare dentro al campo e arrivare alla conclusione. Saranno 5 le reti a fine stagione, con 9 assist a impreziosire la sua annata.
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CON IL BELGIO AI MONDIALI
Dopo aver giocato con le nazionali giovanili portoghesi, arrivando fino all'Under 21, Moreira ha scelto di difendere i colori del Belgio, con cui è arrivato a disputare anche i Mondiali 2026. Garcia non gli ha dato grande spazio, gettandolo nella mischia solo nel corso della sfida dei sedicesimi di finale contro il Senegal, ma Diego ha saputo lasciare il segno creando i presupposti, con un traversone velenoso, per il rigore del definitivo 3-2.
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DOVE PUÒ GIOCARE CON GASPERINI ALLA ROMA
Le armi principali di Diego Moreira sono la velocità palla al piede e la sua innata abilità nell'uno contro uno, dote che ha messo in mostra sin dagli esordi col Benfica. A quasi 22 anni (li compirà il prossimo 5 agosto) il talento di Liegi si è affermato come uno dei più estrosi ed esplosivi esterni della Ligue 1, dimostrando però anche una forte crescita anche nella fase di non possesso. I margini di miglioramento sono ancora enormi e un allenatore come Gasperini potrebbe essere il mentore ideale per aiutare Moreira a diventare un top assoluto nel suo ruolo.
Alla Roma potrebbe giocare da esterno a tutta fascia o sottopunta nel 3-4-2-1, a sinistra sul piede forte per cercare il fondo o a destra, a piede invertito, per venire dentro al campo. Un jolly preziosissimo per Gasperini.
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