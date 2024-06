"Era il nuovo Ibrahimovic": Bruno Petkovic sfida l'Italia, storia di un amore mai nato

L'ex attaccante di Catania e Trapani non è riuscito a esplodere nel calcio italiano: sarà uno dei protagonisti di Croazia-Italia.

La prima volta in cui l'Italia calcistica ha sentito parlare di Bruno Petkovic è stata quanto Christian Argurio, allora osservatore, poi dirigente del Catania, dopo averlo seguito alla Dinamo Zagabria e nel Dragovoljac ha deciso di portarlo in Sicilia. In primis per rinforzare la Primavera, poi perché, sì, di Petkovic parlavano prima le potenzialità e il talento, quindi la possibilità di trasformarsi in elemento potenzialmente "Top" per una formazione che, in quel periodo, si trovava esattamente tra l'affermazione costante e la voglia di qualcosa in più.

Non è un caso se l'esordio in Serie A di Petkovic avviene proprio quando il Catania fa registrare il suo record assoluto nel campionato italiano, al termine della stagione 2012/13.

Eppure, com'è noto, Bruno la sua impronta in Italia non l'ha mica lasciata. Anzi. Grosso rimpianto, sarà uno dei principali protagonisti della sfida tra la Nazionale e la Croazia. Una sfida dallo strano sapore da "dentro o fuori" che ben si sposa con i presupposti di rivincita di Petkovic.