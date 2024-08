Chi è Borna Sosa, terzino del Torino dall’assist facile con la Serie A nel destino

Corsa, duttilità e tanti assist: conosciamo meglio Borna Sosa, il nuovo laterale mancino che il Torino ha acquistato dall’Ajax.

Un rinforzo importante e di prestigio per il Torino di Paolo Vanoli.

Dopo aver valutato diversi esterni, la società granata ha deciso di puntare con decisione su Borna Sosa, laterale mancino classe 1998.

Il croato arriva in Italia dall’Ajax, operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Dopo le visite mediche previste in giornata firmerà il contratto con il suo nuovo club e diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Torino.

Ma quali sono le caratteristiche del nuovo calciatore granata? Dove giocherà? Conviene puntare su di lui al Fantacalcio? Conosciamolo meglio.