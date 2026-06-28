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Lelio Donato

Chi è Antonio Silva, il nuovo obiettivo del Milan di Amorim per la difesa: costo, ruolo e caratteristiche

Calciomercato
Milan

Potrebbe essere un Milan sempre più portoghese, dopo Gonçalo Ramos nel mirino ci sarebbe Antonio Silva: conosciamo meglio l'obiettivo per la difesa rossonera.

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Un altro portoghese per il Milan? Dopo l'arrivo di Amorim e l'acquisto ormai perfezionato di Gonçalo Ramos, ecco l'idea Antonio Silva.

Il difensore, seguito in passato anche dalla Juventus, sarebbe uno dei profili indicati proprio dal nuovo tecnico rossonero per sistemare il reparto.

Di proprietà del Benfica e assistito da Jorge Mendes, Antonio Silva ha le caratteristiche richieste da Amorim oltre ad essere giovane e dunque di grande prospettiva futura.

Il suo acquisto inoltre potrebbe rappresentare la classica occasione di mercato dato il contratto ormai prossimo alla scadenza con i lusitani.

  • CHI È ANTONIO SILVA

    Classe 2003, difensore centrale di ruolo, Antonio Silva ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Benfica dove è arrivato quando era solo un bambino.

    Il debutto in Prima squadra risale all'agosto 2022. E gradualmente il giovane difensore ha trovato sempre più spazio anche se già da tempo si parla di una sua possibile cessione.

    A gennaio 2025 ad esempio il suo nome era stato accostato insistentemente alla Juventus ma non se ne fece nulla. In carriera ha vinto un campionato portoghese col Benfica e la Nations League con la sua Nazionale.

    Antonio Silva non è però stato convocato per i Mondiali dal Portogallo nonostante nel finale di stagione sia stato titolare fisso col Benfica.

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  • LE CARATTERISTICHE

    Che tipo di difensore è Antonio Silva? E perché potrebbe fare al caso del Milan?

    Il portoghese è un profilo giovane, ha qualità e ampi margini di miglioramento. Inoltre è capace di guidare il reparto con grande personalità.

    Molto abile nella progressione palla al piede, non è solo bravo in marcatura ma sa costruire l'azione dal basso e possiede spiccate doti di leadership nonostante i suoi 22 anni.

    Antonio Silva inoltre può giocare sia da centrale che come braccetto di un'eventuale linea a tre.

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  • OCCASIONE DI MERCATO

    Antonio Silva inoltre potrebbe rappresentare la più classica delle occasioni di mercato per il Milan.

    Il suo contratto col Benfica infatti scade il 30 giugno 2027 e le trattative per l'eventuale rinnovo con i lusitani al momento sono ferme.

    I rossoneri sono in ottimi rapporti col suo agente Jorge Mendes che è tra gli sponsor dell'eventuale trasferimento in rossonero insieme al neo-tecnico Ruben Amorim.

    Il Milan potrebbe dunque approfittare della situazione acquistando Antonio Silva per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. Mentre l'accordo col difensore sarebbe già stato raggiunto sulla base di un contratto da tre milioni netti a stagione.

  • L'ALTERNATIVA? UN ALTRO PORTOGHESE

    Quello di Antonio Silva comunque non è ovviamente l'unico nome seguito dal Milan per rinforzare la difesa.

    Un altro profilo gradito ad Amorim sarebbe Gonçalo Inacio, centrale classe 2001, anche lui portoghese. Il tecnico lo conosce molto bene per averlo già allenato allo Sporting.

    Inacio ha però caratteristiche tecniche leggermente diverse rispetto a Silva dato che è mancino. Il suo contratto inoltre scade solo nel 2030 e c'è una clausola rescissoria da ben 40 milioni di euro.


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