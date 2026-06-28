Chi è Antonio Silva, il nuovo obiettivo del Milan di Amorim per la difesa: costo, ruolo e caratteristiche

Classe 2003, difensore centrale di ruolo, Antonio Silva ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Benfica dove è arrivato quando era solo un bambino.

Il debutto in Prima squadra risale all'agosto 2022. E gradualmente il giovane difensore ha trovato sempre più spazio anche se già da tempo si parla di una sua possibile cessione.

A gennaio 2025 ad esempio il suo nome era stato accostato insistentemente alla Juventus ma non se ne fece nulla. In carriera ha vinto un campionato portoghese col Benfica e la Nations League con la sua Nazionale.

Antonio Silva non è però stato convocato per i Mondiali dal Portogallo nonostante nel finale di stagione sia stato titolare fisso col Benfica.