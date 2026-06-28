Chi è Antonio Silva, il nuovo obiettivo del Milan di Amorim per la difesa: costo, ruolo e caratteristiche

Un altro portoghese per il Milan? Dopo l'arrivo di Amorim e l'acquisto ormai perfezionato di Gonçalo Ramos, ecco l'idea Antonio Silva.
Il difensore, seguito in passato anche dalla Juventus, sarebbe uno dei profili indicati proprio dal nuovo tecnico rossonero per sistemare il reparto.
Di proprietà del Benfica e assistito da Jorge Mendes, Antonio Silva ha le caratteristiche richieste da Amorim oltre ad essere giovane e dunque di grande prospettiva futura.
Il suo acquisto inoltre potrebbe rappresentare la classica occasione di mercato dato il contratto ormai prossimo alla scadenza con i lusitani.