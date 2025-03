Chi è Andrea Berta, il nuovo direttore sportivo dell'Arsenal che lavorava in banca e organizzava i tornei notturni

Nato ad Orzinuovi come Prandelli, Berta è diventato il nuovo direttore sportivo dell'Arsenal. Qualche anno fa lavorava in banca a Mairano.

La notizia era nell'aria ormai da settimane, l'italiano Andrea Berta è il nuovo direttore sportivo dell'Arsenal.

Accostato anche al Milan, Berta fino a qualche anno fa aveva un contratto a tempo indeterminato in banca. Ma la passione per il calcio è stata più forte, portandolo in giro per l'Europa.

Il suo nome è legato soprattutto all'Atletico Madrid, club dove ha lavorato per anni a stretto contatto con Diego Pablo Simeone.

Ora ecco la nuova avventura in Premier League. Ma conosciamo meglio Berta, l'italiano che è diventato il direttore sportivo dell'Arsenal.