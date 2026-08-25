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Redazione Goal

Chi è Alvyn Sanches, il giovane trequartista dello Young Boys che piace al Milan: tutto sul possibile obiettivo rossonero

Calciomercato
Milan
A. Sanches
Young Boys

C'è un nome nuovo sulla lista del Milan per la trequarti rossonera.

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Nato a Creteil, in Francia, il 12 febbraio 2003 ma di nazionalità svizzera e con il passaporto anche portoghese. Il nome nuovo per la trequarti del Milan è quella di Alvyn Sanches. Secondo quanto riferito da Sky, l'area scouting del Milan sta seguendo il numero 10 del club svizzero dello Young Boys.

  • TALENTO MOLTO APPREZZATO DAL MILAN

    Sanches è considerato uno dei migliori giovani talenti svizzeri in circolazione e l'area scouting rossonera lo apprezza molto, secondo quanto si legge sul sito di Gianluca Di Marzio. Può giocare anche da mezzala ed è partito benissimo anche nella stagione appena iniziata, segnando 2 gol e servendo 2 assist in 4 partite. 25 gol e 10 assist, invece, sono stati i suoi numeri nelle ultime due stagioni.

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  • TRA LEAO E FUTURO

    L'eventuale affondo su Sanches dipende anche dal futuro di Leao al centro di diverse trattative di mercato. Secondo Sky non è da escludere che il Milan proceda al suo acquisto nella prossima finestra di mercato invernale qualora non si sbloccasse la situazione legata a Leao.

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