Chi è Alvyn Sanches, il giovane trequartista dello Young Boys che piace al Milan: tutto sul possibile obiettivo rossonero

Sanches è considerato uno dei migliori giovani talenti svizzeri in circolazione e l'area scouting rossonera lo apprezza molto, secondo quanto si legge sul sito di Gianluca Di Marzio. Può giocare anche da mezzala ed è partito benissimo anche nella stagione appena iniziata, segnando 2 gol e servendo 2 assist in 4 partite. 25 gol e 10 assist, invece, sono stati i suoi numeri nelle ultime due stagioni.