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Furlanetto LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Alessio Furlanetto, il portiere titolare in Roma-Lazio: età, carriera, dove ha giocato fino a oggi

Serie A
Lazio
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A. Furlanetto

Senza l'infortunato Motta, toccherà ad Alessio Furlanetto difendere i pali della Lazio nella stracittadina: per lui sarà l'esordio in Serie A. Dai prestiti in Serie C all'infortunio di aprile, la sua carriera.

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Tocca ad Alessio Furlanetto. Sarà lui a difendere i pali della Lazio nel derby di domenica contro la Roma. Prendendo il posto del titolare, ovvero Edoardo Motta, che a sua volta aveva preso il posto di Ivan Provedel nei mesi scorsi.

Motta si è infatti fermato nell'allenamento di rifinitura, ennesima notizia negativa per una Lazio che già arriva al derby sulla scia della delusione in Coppa Italia. E quindi, nella stracittadina toccherà al terzo portiere biancoceleste.

Ma chi è Furlanetto? La storia e la carriera del portiere della Lazio titolare nel derby.

  • ESORDIO IN SERIE A

    Per quanto riguarda l'età, intanto, Furlanetto non è più giovanissimo. Non è, insomma, il classico terzo portiere uscito dalla Primavera. Ha infatti 24 anni, essendo nato a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, nel febbraio del 2002.

    Nonostante questo, il portiere della Lazio non ha ancora esordito in Serie A nel corso della propria carriera. Se domenica toccherà davvero a lui, sarà dunque la prima volta nella massima serie.

    In questa stagione Furlanetto ha fatto il terzo di Provedel e Mandas prima e il secondo di Motta poi: ha collezionato 33 panchine su 36 in campionato, non venendo convocato in tre occasioni a causa di un infortunio.

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  • UNA VITA ALLA LAZIO

    Alto un metro e 90 centimetri circa, Furlanetto viene scovato giovanissimo dalla Lazio nella Liventina, formazione di Motta di Livenza. Si trasferisce a Roma proprio per fare il portiere, nonostante gli esordi da attaccante. E convince la società.

    Alessio scala infatti le varie categorie giovanili del club biancoceleste, partendo dall'Under 15 e arrivando fino alla Primavera.

    Nella stagione 2021/2022 Furlanetto ha i primi veri contatti con la prima squadra, già ai tempi allenata da Maurizio Sarri, partecipando alle notti di Europa League come terzo portiere.

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  • I PRESTITI IN SERIE C

    Proprio nell'estate del 2022, Furlanetto viene ceduto in prestito secco stagionale al Renate, formazione di Serie C. Non gioca moltissimo: 6 volte nella stagione regolare, più un altro paio di presenze nei playoff.

    Nell'estate successiva fa ritorno alla base, ma solo per partire nuovamente: stavolta si sposta nelle Marche, alla Fermana, sempre in Serie C. Va meglio a livello di presenze (21), non invece dal punto di vista del rendimento della squadra, retrocessa in Serie D al termine di quella stagione.

    Nel 2024/2025 Furlanetto rimane alla Lazio, sedendosi in panchina come terzo portiere in occasione di tutte le partite di campionato, Europa League e Coppa Italia di quella stagione.

  • L'INFORTUNIO DI APRILE

    Se Motta si è fermato proprio alla vigilia del derby, anche Furlanetto è reduce da un infortunio: lo ha rimediato ad aprile durante un allenamento, facendosi male a un ginocchio e facendo pensare a un lungo stop.

    “A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo - annunciava la Lazio in quei giorni - la S.S. Lazio comunica quanto segue: durante l’allenamento Alessio Furlanetto ha riportato un trauma contusivo/distorsivo al ginocchio destro con interessamento legamentoso. Nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi accertamenti diagnostici per definirne la prognosi”.

    Alla fine Furlanetto è tornato a disposizione di Sarri un mese circa più tardi, sedendosi in panchina nella doppia sfida contro l'Inter, anche se più che altro per far numero. Nel derby, a meno di sorprese, dovrebbe però toccare a lui.

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