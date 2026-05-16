Chi è Alessio Furlanetto, il portiere titolare in Roma-Lazio: età, carriera, dove ha giocato fino a oggi

Per quanto riguarda l'età, intanto, Furlanetto non è più giovanissimo. Non è, insomma, il classico terzo portiere uscito dalla Primavera. Ha infatti 24 anni, essendo nato a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, nel febbraio del 2002.

Nonostante questo, il portiere della Lazio non ha ancora esordito in Serie A nel corso della propria carriera. Se domenica toccherà davvero a lui, sarà dunque la prima volta nella massima serie.

In questa stagione Furlanetto ha fatto il terzo di Provedel e Mandas prima e il secondo di Motta poi: ha collezionato 33 panchine su 36 in campionato, non venendo convocato in tre occasioni a causa di un infortunio.