Chi è Alessio Furlanetto, il portiere titolare in Roma-Lazio: età, carriera, dove ha giocato fino a oggi

Tocca ad Alessio Furlanetto. Sarà lui a difendere i pali della Lazio nel derby di domenica contro la Roma. Prendendo il posto del titolare, ovvero Edoardo Motta, che a sua volta aveva preso il posto di Ivan Provedel nei mesi scorsi.
Motta si è infatti fermato nell'allenamento di rifinitura, ennesima notizia negativa per una Lazio che già arriva al derby sulla scia della delusione in Coppa Italia. E quindi, nella stracittadina toccherà al terzo portiere biancoceleste.
Ma chi è Furlanetto? La storia e la carriera del portiere della Lazio titolare nel derby.