Chi è Akor Adams, l'acquisto più costoso della storia del Venezia: ruolo, caratteristiche tecniche, titolare o no con Stroppa

La missione è finalmente arrivata alla conclusione. E il Venezia l'ha portata a termine, riuscendo a portare in Laguna il principale obiettivo del suo mercato estivo: Akor Adams.
Il ventiseienne attaccante arriva dal Siviglia e il suo acquisto è stato ufficializzato in serata dal club veneto. Dopo Rrahmani, dunque, ecco un altro inserimento per il reparto offensivo di Giovanni Stroppa.
Non si tratta però di un'operazione come le altre, per un semplice motivo: Adams è l'acquisto più costoso dell'intera storia del Venezia.
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