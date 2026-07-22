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Akor Adams SivigliaGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Akor Adams, l'acquisto più costoso della storia del Venezia: ruolo, caratteristiche tecniche, titolare o no con Stroppa

Calciomercato
Serie A
Venezia
A. Adams

I lagunari, neopromossi in Serie A, hanno ufficializzato l'arrivo del ventiseienne attaccante dal Siviglia: spesa da 22 milioni potenziali. Come potrebbe integrarsi nell'undici veneto.

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La missione è finalmente arrivata alla conclusione. E il Venezia l'ha portata a termine, riuscendo a portare in Laguna il principale obiettivo del suo mercato estivo: Akor Adams.

Il ventiseienne attaccante arriva dal Siviglia e il suo acquisto è stato ufficializzato in serata dal club veneto. Dopo Rrahmani, dunque, ecco un altro inserimento per il reparto offensivo di Giovanni Stroppa.

Non si tratta però di un'operazione come le altre, per un semplice motivo: Adams è l'acquisto più costoso dell'intera storia del Venezia.


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  • IL COMUNICATO

    "Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Siviglia FC le prestazioni sportive dell’attaccante Akor Adams - ha annunciato il club veneto attraverso il proprio sito ufficiale - Adams, classe 2000, ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30/06/2030".



    Queste invece le prime parole dello stesso Adams, che ha dunque firmato un contratto della durata di quattro anni con i lagunari:

    "Ho scelto di venire qui perché vedo lo straordinario progetto che il Venezia sta costruendo e voglio dare il mio contributo per scriverne un nuovo capitolo della storia.

    Ai tifosi voglio dire che quello che riescono a creare in un posto così speciale è davvero incredibile. L'energia e la passione che trasmettono sono uniche. Ho visto tanti video delle partite e mi ha colpito il loro sostegno costante.

    Credo che questa squadra meriti di stare in Serie A. È la categoria che le appartiene, anche per l'affetto e la vicinanza che i tifosi hanno sempre dimostrato nel corso degli anni. Sono fedeli, appassionati e non fanno mai mancare il loro supporto. Sono orgoglioso di poter entrare a far parte di tutto questo".

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  • UN ACQUISTO DA RECORD

    Adams arriva a Venezia a titolo definitivo e, come detto, diventa l'acquisto più costoso di sempre del club: per strapparlo al Siviglia, i lagunari hanno speso 16 milioni di euro di parte fissa a cui si potrebbero aggiungere altri 6 milioni di bonus, per un totale potenziale di 22 milioni.

    Il Venezia si è potuto lasciare andare sul mercato anche grazie al tesoretto arrivato nelle scorse settimane da Lisbona: lo Sporting ha infatti prelevato Issa Doumbia versando nelle casse dei veneti la bellezza di 26 milioni di euro complessivi, di cui 20 di parte fissa e 6 di bonus.

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  • CHI É AKOR ADAMS: RUOLO E CARATTERISTICHE

    Adams è un centravanti e nell'ultima stagione di Liga, molto complicata per il Siviglia che alla fine è riuscito a salvarsi per il rotto della cuffia, è andato in doppia cifra: 10 i goal segnati in 32 presenze di campionato, a cui vanno aggiunti 3 assist.

    Si tratta di un attaccante di un metro e 90 centimetri, bravo nella protezione della palla per attendere il rimorchio dei compagni. Ma non c'è solo questo tra le sue qualità.

    Il nuovo bomber veneziano è infatti pregevole anche nell'attacco alla profondità, e neppure la tecnica di base è da disprezzare. Non si tratta dunque di un attaccante stabile, bensì mobile, come da dettami del calcio moderno.

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  • Akor Adams MontpellierGetty Images

    UNA CARRIERA DA GIROVAGO

    Adams lascia giovanissimo la Nigeria e un'infanzia segnata dalla povertà per costruirsi una carriera in Norvegia: il Sogndal (seconda divisione locale) gli concede per primo una chance, facendolo esordire in prima squadra all'età di 18 anni.

    La crescita diventa però totale al Lillestrom, altra formazione norvegese: sono 28 (con 7 assist) in 56 presenze le reti messe a segno da Adams, esordendo anche nei preliminari di Conference League. Lo nota così il Montpellier, che lo porta in Ligue 1 nel 2023: 49 le presenze complessive in Francia, con 13 goal e 5 assist.

    Da lì al Siviglia, dove Adams rimane per una stagione e mezza dopo il trasferimento del gennaio 2025. Dopo sei mesi difficoltosi anche a causa di un infortunio muscolare, pure lui viene inghiottito dalle enormi difficoltà di classifica degli andalusi, riuscendo comunque ad andare a bersaglio 10 volte in Liga.

    Adams è inoltre nel giro della Nazionale nigeriana, con cui è sceso in campo anche nelle amichevoli pre-Mondiali. Mondiali a cui le Super Eagles non hanno partecipato, come noto. Akor ha preso parte agli sfortunati playoff, andando a segno contro il Gabon ma inchinandosi assieme a Osimhen e compagnia alla Repubblica Democratica del Congo.

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  • TITOLARE O NO AL VENEZIA?

    Adams è stato voluto a tutti i costi dal Venezia, che ha deciso di aprire il portafogli per portarlo in Serie A. Un attestato di stima totale nei confronti del ventiseienne nigeriano, che ora vuole ripagare cotanta fiducia.

    Facile, considerando anche il costo del suo acquisto, immaginare che Adams sarà titolare nell'attacco di Giovanni Stroppa, che avrà come obiettivo quello di portare il Venezia alla salvezza dopo le due retrocessioni immediate delle precedenti stagioni in Serie A.

    Al fianco di Adams, in attesa che il campo emetta i primi verdetti, giocherà presumibilmente uno tra John Yeboah e Albion Rrahmani. Quest'ultimo, per la cronaca, si era preso il titolo di acquisto più costoso della storia del Venezia: a portarglielo via è stato proprio il suo nuovo collega d'attacco.

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