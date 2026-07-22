Chi è Akor Adams, l'acquisto più costoso della storia del Venezia: ruolo, caratteristiche tecniche, titolare o no con Stroppa

"Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Siviglia FC le prestazioni sportive dell’attaccante Akor Adams - ha annunciato il club veneto attraverso il proprio sito ufficiale - Adams, classe 2000, ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30/06/2030".









Queste invece le prime parole dello stesso Adams, che ha dunque firmato un contratto della durata di quattro anni con i lagunari:

"Ho scelto di venire qui perché vedo lo straordinario progetto che il Venezia sta costruendo e voglio dare il mio contributo per scriverne un nuovo capitolo della storia.

Ai tifosi voglio dire che quello che riescono a creare in un posto così speciale è davvero incredibile. L'energia e la passione che trasmettono sono uniche. Ho visto tanti video delle partite e mi ha colpito il loro sostegno costante.

Credo che questa squadra meriti di stare in Serie A. È la categoria che le appartiene, anche per l'affetto e la vicinanza che i tifosi hanno sempre dimostrato nel corso degli anni. Sono fedeli, appassionati e non fanno mai mancare il loro supporto. Sono orgoglioso di poter entrare a far parte di tutto questo".