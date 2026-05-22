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Chi chiude il campionato al secondo posto tra Napoli, Milan e Roma in caso di arrivo a pari punti? Cosa succede? Criteri e regolamento
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CLASSIFICA SERIE A PER LA CORSA AL SECONDO POSTO
2. Napoli 73 punti
3. Milan 70 punti
4. Roma 70 punti
COSA SERVE AL NAPOLI PER ARRIVARE SECONDO
Il Napoli sarà certo di chiudere il campionato al secondo posto battendo con qualsiasi risultato o pareggiando con qualsiasi risultato contro l'Udinese.
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NAPOLI, MILAN E ROMA A PARI PUNTI: CHI ARRIVA SECONDO?
Se il Napoli perde contro l'Udinese e Milan e Roma battono Cagliari e Verona, tutte e 3 chiuderebbero la stagione a 73 punti: i giallorossi, però, come detto sono tagliati fuori dalla corsa al secondo posto per via degli scontri diretti a sfavore rispetto ad azzurri e rossoneri.
RISULTATI SCONTRI DIRETTI NAPOLI
Milan-Napoli 2-1, Napoli-Milan 1-0
Roma-Napoli 0-1, Napoli-Roma 2-2
RISULTATI SCONTRI DIRETTI MILAN
Milan-Napoli 2-1, Napoli-Milan 1-0
Milan-Roma 1-0, Roma-Milan 1-1
RISULTATI SCONTRI DIRETTI ROMA
Roma-Napoli 0-1, Napoli-Roma 2-2
Milan-Roma 1-0, Roma-Milan 1-1
CRITERI E REGOLAMENTO IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI
L'affaire relativo al secondo posto, dunque, in caso di arrivo a pari punti riguarderebbe solo Napoli e Milan. Di seguito, in rigoroso ordine, ecco i criteri presi in considerazione dal regolamento:
1. Differenza reti negli scontri diretti
2. Differenza reti generale
3. Goal segnati in generale
4. Sorteggio
Visto che Milan-Napoli e Napoli-Milan si sono concluse rispettivamente 2-1 e 1-0, la differenza reti negli scontri diretti risulta in perfetto equilibrio e dunque si dovrebbe tener conto della differenza reti generale dell'intero campionato: al momento, alla vigilia di Napoli-Udinese e Milan-Cagliari, partenopei a +21 e Diavolo a +19.
Insomma, giochi aperti, ma solo se gli azzurri dovessero perdere contro i friulani.
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COSA SERVE AL MILAN PER ARRIVARE SECONDO
Al Milan, dunque, per arrivare secondo servirebbe battere il Cagliari, sperare in una sconfitta del Napoli e chiudere la stagione con una differenza reti migliore rispetto a quella della squadra di Conte.