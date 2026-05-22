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FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-MILANAFP
Claudio D'Amato

Chi chiude il campionato al secondo posto tra Napoli, Milan e Roma in caso di arrivo a pari punti? Cosa succede? Criteri e regolamento

Serie A
Napoli
Milan
Roma

Roma tagliata fuori dalla corsa al secondo posto, che eventualmente riguarderebbe soltanto Napoli e Milan: cosa prevede il regolamento in caso di arrivo a pari punti dopo l'ultima giornata.

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  • CLASSIFICA SERIE A PER LA CORSA AL SECONDO POSTO

    2. Napoli 73 punti

    3. Milan 70 punti

    4. Roma 70 punti

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  • COSA SERVE AL NAPOLI PER ARRIVARE SECONDO

    Il Napoli sarà certo di chiudere il campionato al secondo posto battendo con qualsiasi risultato o pareggiando con qualsiasi risultato contro l'Udinese.


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  • NAPOLI, MILAN E ROMA A PARI PUNTI: CHI ARRIVA SECONDO?


    Se il Napoli perde contro l'Udinese e Milan e Roma battono Cagliari e Verona, tutte e 3 chiuderebbero la stagione a 73 punti: i giallorossi, però, come detto sono tagliati fuori dalla corsa al secondo posto per via degli scontri diretti a sfavore rispetto ad azzurri e rossoneri.


    RISULTATI SCONTRI DIRETTI NAPOLI

    Milan-Napoli 2-1, Napoli-Milan 1-0

    Roma-Napoli 0-1, Napoli-Roma 2-2


    RISULTATI SCONTRI DIRETTI MILAN

    Milan-Napoli 2-1, Napoli-Milan 1-0

    Milan-Roma 1-0, Roma-Milan 1-1


    RISULTATI SCONTRI DIRETTI ROMA

    Roma-Napoli 0-1, Napoli-Roma 2-2

    Milan-Roma 1-0, Roma-Milan 1-1

  • CRITERI E REGOLAMENTO IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

    L'affaire relativo al secondo posto, dunque, in caso di arrivo a pari punti riguarderebbe solo Napoli e Milan. Di seguito, in rigoroso ordine, ecco i criteri presi in considerazione dal regolamento:


    1. Differenza reti negli scontri diretti

    2. Differenza reti generale

    3. Goal segnati in generale

    4. Sorteggio


    Visto che Milan-Napoli e Napoli-Milan si sono concluse rispettivamente 2-1 e 1-0, la differenza reti negli scontri diretti risulta in perfetto equilibrio e dunque si dovrebbe tener conto della differenza reti generale dell'intero campionato: al momento, alla vigilia di Napoli-Udinese e Milan-Cagliari, partenopei a +21 e Diavolo a +19.


    Insomma, giochi aperti, ma solo se gli azzurri dovessero perdere contro i friulani.

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  • COSA SERVE AL MILAN PER ARRIVARE SECONDO

    Al Milan, dunque, per arrivare secondo servirebbe battere il Cagliari, sperare in una sconfitta del Napoli e chiudere la stagione con una differenza reti migliore rispetto a quella della squadra di Conte.