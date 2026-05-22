Chi chiude il campionato al secondo posto tra Napoli, Milan e Roma in caso di arrivo a pari punti? Cosa succede? Criteri e regolamento





Se il Napoli perde contro l'Udinese e Milan e Roma battono Cagliari e Verona, tutte e 3 chiuderebbero la stagione a 73 punti: i giallorossi, però, come detto sono tagliati fuori dalla corsa al secondo posto per via degli scontri diretti a sfavore rispetto ad azzurri e rossoneri.





RISULTATI SCONTRI DIRETTI NAPOLI

Milan-Napoli 2-1, Napoli-Milan 1-0

Roma-Napoli 0-1, Napoli-Roma 2-2





RISULTATI SCONTRI DIRETTI MILAN

Milan-Napoli 2-1, Napoli-Milan 1-0

Milan-Roma 1-0, Roma-Milan 1-1





RISULTATI SCONTRI DIRETTI ROMA

Roma-Napoli 0-1, Napoli-Roma 2-2

Milan-Roma 1-0, Roma-Milan 1-1