Il figlio di Martin Palermo in Serie B: chi è Ryduan Palermo, nuovo giocatore della Carrarese

Dopo i 18 goal segnati con il Martina in Serie D, per il figlio di Martin Palermo si aprono le porte della Serie B: ha firmato con la Carrarese.

Un dinastia destinata a proseguire, con l’ambizioso obiettivo di provare a scalare i vertici del calcio italiano.

La Carrarese, club neopromossa in Serie B, ha annunciato l’acquisto di Ryduan Palermo, centravanti argentino classe 1996.

Il calciatore è il figlio di Martin Palermo, attaccante che all'inizio degli anni 2000 si è messo in mostra prima con la maglia del Boca Juniors e poi nella sua avventura in Europa, nella Liga Spagnola, con Villarreal e Betis.

Un figlio d’arte dunque per la Carrarese, che ha deciso di puntare sulle qualità Ryduan Palermo, centravanti come il papà, che nell’ultima stagione è stato protagonista con la maglia del Martina in Serie D.