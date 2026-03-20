Esordio in Serie A per Paul Mendy, giovane attaccante del Cagliari che dopo l'ottimo impatto con le Under rossoblù è stato scelto da Pisacane per la sfida contro il Napoli.

Convocato per l'attesa sfida dell'Unipol Domus, il giocatore senegalese è stato anche inserito nella ripresa, così da provare a dare maggiore imprevedibilità a un attacco sardo ampiamente deludente.

Avendo lavorato con il Cagliari Primavera nell'ultima annata, Pisacane ha un occhio di riguardo per i giovani, basti pensare a Trepy. Nonostante non abbia avuto modo di allenare Mendy in passato, visto l'arrivo del giocatore al momento della sua promozione in prima squadra, il tecnico rossoblù è rimasto impressionato dal 19enne sin dalle prime partite ufficiali in terra sarda.