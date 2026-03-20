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Paul Mendy CagliariGetty Images
Francesco Schirru

Chi è Paul Mendy, il giovane del Cagliari che ha esordito contro il Napoli: il futuro dell'attacco rossoblù

Primi minuti in Serie A per Paul Mendy, che ha esordito nel massimo campionato con la maglia del Cagliari.

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Esordio in Serie A per Paul Mendy, giovane attaccante del Cagliari che dopo l'ottimo impatto con le Under rossoblù è stato scelto da Pisacane per la sfida contro il Napoli.

Convocato per l'attesa sfida dell'Unipol Domus, il giocatore senegalese è stato anche inserito nella ripresa, così da provare a dare maggiore imprevedibilità a un attacco sardo ampiamente deludente.

Avendo lavorato con il Cagliari Primavera nell'ultima annata, Pisacane ha un occhio di riguardo per i giovani, basti pensare a Trepy. Nonostante non abbia avuto modo di allenare Mendy in passato, visto l'arrivo del giocatore al momento della sua promozione in prima squadra, il tecnico rossoblù è rimasto impressionato dal 19enne sin dalle prime partite ufficiali in terra sarda.

  • LA STAGIONE DI MENDY A CAGLIARI

    Classe 2007 senegalese, Paul Mendy è arrivato nelle giovanili del Cagliari nel 2025, dopo che gli osservatori rossoblù lo hanno scovato in patria, al Bambey.

    Mendy è il bomber della Primavera del Cagliari, riuscito ad avere un immediato impatto in Sardegna: fin qui ha segnato ben 13 goal in 25 partite del campionato.

    Oltre alle reti nella Serie A giovanile, Mendy ha trovato anche il goal nella Supercoppa Primavera persa contro l'Inter.


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  • LE CARATTERISTICHE DI MENDY

    Mancino, Mendy è una punta che sa unire rapidità e forza fisica per superare gli avversari. Non si tratta di un bomber di rapina, ma bensì di un giovane attaccante che partecipa alla manovra per trovare la rete.

    Insomma, un centravanti moderno che il Cagliari sta avendo modo di coccolare in virtù dell'immediato impatto italiano. Lo dimostra il rinnovo di qualche settimana fa fino al 2031, arrivato dopo quello dell'altro giovane di prospettiva Trepy.

    Il Cagliari ha scovato Mendy nella seconda serie senegalese: considerando quanto fatto fin qui dal ragazzo, un grandissimo colpo da parte degli osservatori rossoblù.

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