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Kerim AlajbegovicGetty Images
Lelio Donato

Kerim Alajbegovic è il giovane talento della Bosnia che ha segnato il rigore decisivo contro il Galles: ora la sfida all'Italia, le big europee già lo seguono

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Protagonista nella semifinale playoff contro il Galles, Alajbegovic a soli 18 anni è già seguito dai grandi club europei dopo un'ottima stagione al Salisburgo. E rappresenta uno dei pericoli maggiori per l'Italia.

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L'esperienza di Edin Dzeko, certo. Ma la Bosnia Herzegovina che si è qualificata per la finale playoff contro l'Italia è anche molto altro.

Uno dei giocatori più interessanti, ad esempio, è sicuramente Kerim Alajbegovic che non a caso a soli 18 anni ha già risvegliato l'interesse dei maggiori club europei.

Il suo ingresso in campo contro il Galles è risultato decisivo per continuare a sognare un posto ai prossimi Mondiali. E chissà che Alajbegovic contro l'Italia non possa addirittura partire titolare.

  • ASSIST E RIGORE DECISIVO

    Subentrato intorno all'ora di gioco al posto di Sead Kolasinac dell'Atalanta, sul risultato di 1-0 per il Galles, Alajbegovic ha messo lo zampino nel goal del pareggio di Dzeko.

    Proprio dal suo piede è infatti partito il calcio d'angolo che ha permesso all'ex bomber di Roma, Inter e Fiorentina di portare la Bosnia ai supplementari e poi ai calci di rigore.

    E proprio nella lotteria finale Alajbegovic si è preso la responsabilità di calciare l'ultimo, decisivo, tiro dal dischetto regalando la finale dei playoff al suo Paese.

    La sensazione insomma è di avere davanti un vero e proprio predestinato, dato che Alajbegovic ha debuttato con la Bosnia lo scorso settembre segnando e fornendo un assist contro San Marino. Diventando così il più giovane esordiente e il più giovane marcatore della sua nazionale.

    Poi per lui altri tre assist nelle successive sei partite tra cui quello decisivo contro il Galles. E il rendimento con le Under della Bosnia non era stato da meno.

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  • CHI È ALAJBEGOVIC

    Ala sinistra di ruolo, nato a Colonia in Germania nel 2007, Kerim Alajbegovic è stato inserito nella NXGN 2026 grazie all'ottimo rendimento col Salisburgo.

    La società austriaca ha scommesso su di lui la scorsa estate. Una scommessa fin qui ampiamente vinta: Alajbegovic ha messo insieme 36 presenze in tutte le competizioni con 11 reti e tre assist.

    Ma ad impressionare sono soprattutto le qualità tecniche del ragazzo che diventa difficilissimo da fermare quando parte in velocità.

    Alajbegovic ama avere la palla tra i piedi e cercare sempre di superare il diretto avversario con dribbling ubriacanti. Impresa che molto spesso gli riesce.

    Come detto preferisce partire largo a sinistra per poi accentrarsi e cercare la porta col destro. Ma all'occorrenza può essere utilizzato anche dall'altra parte o dietro le punte.

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  • FUTURO DA BIG

    Come detto attualmente Kerim Alajbegovic milita nelle file del Salisburgo ma resta sotto il controllo del Bayer Leverkusen, club in cui si era trasferito quando aveva solo 14 anni.

    I tedeschi infatti lo hanno ceduto per soli due milioni di euro mantenendo però il diritto di recompra, che hanno già esercitato.

    Alajbegovic dunque tornerà a Leverkusen ma probabilmente solo di passaggio. Sulle sue tracce infatti ci sarebbero già molti top club europei.

    Il suo cartellino intanto vale già tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra che peraltro sembra destinata ulteriormente a salire nei prossimi mesi.

    Anche alcune squadre italiane avrebbero mostrato interesse per la crescita di Alajbegovic che, secondo alcuni, ricorda per movenze e ruolo in campo il primo Kenan Yildiz.

  • UN PERICOLO PER L'ITALIA

    Di certo molti osservatori di mercato continueranno a seguirlo in questo finale di stagione.

    A partire proprio dalla finale dei playoff tra la Bosnia Herzegovina e l'Italia, quando Alajbegovic sarà uno dei pericoli maggiori per la difesa azzurra.

    La sua grande tecnica in velocità infatti potrebbe mettere in seria difficoltà chi giocherà dalla sua parte.

    E magari fare aumentare i rimpianti di chi aveva cercato di portarlo nel nostro campionato ma se l'è visto soffiare dal Bayer Leverkusen, pronto a goderselo prima di passare all'incasso.

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