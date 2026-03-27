Kerim Alajbegovic è il giovane talento della Bosnia che ha segnato il rigore decisivo contro il Galles: ora la sfida all'Italia, le big europee già lo seguono

L'esperienza di Edin Dzeko, certo. Ma la Bosnia Herzegovina che si è qualificata per la finale playoff contro l'Italia è anche molto altro.
Uno dei giocatori più interessanti, ad esempio, è sicuramente Kerim Alajbegovic che non a caso a soli 18 anni ha già risvegliato l'interesse dei maggiori club europei.
Il suo ingresso in campo contro il Galles è risultato decisivo per continuare a sognare un posto ai prossimi Mondiali. E chissà che Alajbegovic contro l'Italia non possa addirittura partire titolare.