Kerim Alajbegovic è il giovane talento della Bosnia che ha segnato il rigore decisivo contro il Galles: ora la sfida all'Italia, le big europee già lo seguono

Subentrato intorno all'ora di gioco al posto di Sead Kolasinac dell'Atalanta, sul risultato di 1-0 per il Galles, Alajbegovic ha messo lo zampino nel goal del pareggio di Dzeko.

Proprio dal suo piede è infatti partito il calcio d'angolo che ha permesso all'ex bomber di Roma, Inter e Fiorentina di portare la Bosnia ai supplementari e poi ai calci di rigore.

E proprio nella lotteria finale Alajbegovic si è preso la responsabilità di calciare l'ultimo, decisivo, tiro dal dischetto regalando la finale dei playoff al suo Paese.

La sensazione insomma è di avere davanti un vero e proprio predestinato, dato che Alajbegovic ha debuttato con la Bosnia lo scorso settembre segnando e fornendo un assist contro San Marino. Diventando così il più giovane esordiente e il più giovane marcatore della sua nazionale.

Poi per lui altri tre assist nelle successive sei partite tra cui quello decisivo contro il Galles. E il rendimento con le Under della Bosnia non era stato da meno.