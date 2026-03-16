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Stefano Silvestri

Chelsea sanzionato per i pagamenti non dichiarati a calciatori e agenti: multa da record e transfer ban con la condizionale

Il club londinese è stato punito per le irregolarità commesse dal 2009 al 2022 in occasione di diversi trasferimenti. A livello giovanile non potrà registrare nuovi giocatori per 9 mesi.

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L'indagine sul Chelsea aperta nel settembre del 2025 si è ufficialmente chiusa con una multa salata e un transfer ban, quest'ultimo solo a livello giovanile. A renderlo noto è stata la Premier League, che nel pomeriggio ha emesso un comunicato attraverso il proprio sito ufficiale.

L'inchiesta in questione riguarda numerose irregolarità commesse in occasione di pagamenti non dichiarati effettuati nei confronti di agenti, intermediari, terze parti e calciatori nel corso di più di un decennio: in particolare dal 2009 al 2022, periodo di tempo in cui il Chelsea era di proprietà di Roman Abramovich, prima del passaggio nelle mani di Todd Boehly.

Al Chelsea, in particolare, erano state contestate qualche mese fa ben 74 violazioni del regolamento amministrativo. Violazioni che, alla fine, sono state confermate e sanzionate.

  • IL COMUNICATO DELLA PREMIER LEAGUE

    "La Premier League - recita il comunicato - ha concluso due distinti procedimenti disciplinari che coinvolgono il Chelsea Football Club, a seguito della segnalazione spontanea da parte del Club di potenziali violazioni del regolamento risalenti al passato.

    - Due accordi sanzionatori sono stati ratificati da una Commissione indipendente, in base ai quali il Chelsea FC ha accettato multe per un totale di 10,75 milioni di sterline per violazioni del regolamento della Premier League in materia di rendicontazione finanziaria, investimenti di terzi e sviluppo del settore giovanile.

    - Il Club è stato sanzionato dalla Premier League con un divieto immediato di nove mesi per i trasferimenti dei giocatori dell'Academy e un divieto di un anno, con sospensione condizionale della pena, per i trasferimenti dei giocatori della prima squadra (sospeso per due anni).

    La Premier League ha concluso un procedimento disciplinare con il Chelsea FC in merito a violazioni risalenti al passato relative alla rendicontazione finanziaria e agli investimenti di terzi. Nel 2022, gli attuali proprietari del Chelsea FC hanno segnalato spontaneamente alla Lega di essere in possesso di prove di potenziali violazioni del regolamento della Premier League.

    A seguito dell'indagine della Premier League, è emerso che tra il 2011 e il 2018, terze parti associate al club hanno effettuato pagamenti non dichiarati a giocatori, agenti non registrati e altri soggetti terzi. Tali pagamenti non sono stati comunicati all'epoca alle autorità di regolamentazione del calcio, inclusa la Premier League. I pagamenti sono stati effettuati a beneficio del Chelsea FC e avrebbero dovuto essere considerati come effettuati dal club stesso. Il club ha inoltre riconosciuto, tra le altre cose, che l'effettuazione di tali pagamenti, così come la mancata comunicazione degli stessi alla Lega, ha costituito una violazione dell'obbligo di agire in buona fede nei confronti della Lega.

    La Premier League ha valutato una serie di ricalcoli dei dati finanziari storici presentati dal club, tenendo conto dei pagamenti effettuati a beneficio del Chelsea FC. È importante sottolineare che, a seguito di tale valutazione, il Consiglio di amministrazione della Premier League si è ritenuto soddisfatto del fatto che, in nessun caso, il club avrebbe violato le norme della Lega in materia di redditività e sostenibilità nei periodi in questione, qualora i relativi pagamenti fossero stati correttamente inclusi nei dati finanziari storici presentati dal club.

    Nel valutare la sanzione appropriata, il Consiglio della Premier League ha rilevato che l'autodenuncia proattiva del club, l'ammissione di violazione e l'eccezionale collaborazione durante l'indagine hanno costituito fattori attenuanti significativi.

    La Premier League e il Chelsea FC hanno ora raggiunto un accordo sanzionatorio in base al quale il club accetta una multa di 10 milioni di sterline e un transfer ban di un anno con la condizionale (sospeso per due anni).

    Inoltre, la Lega ha anche indagato su potenziali violazioni del Regolamento per lo Sviluppo Giovanile della Premier League, commesse da un ex dirigente, relative alla registrazione di giocatori dell'Academy del club tra il 2019 e il 2022. Ciò ha fatto seguito a un'ulteriore segnalazione volontaria da parte del club nel 2025.

    A seguito di questa ulteriore indagine, è stato raggiunto un accordo sanzionatorio separato con il Chelsea FC, in base al quale il club ha accettato un divieto immediato di nove mesi di registrazione di giocatori dell'Academy provenienti da club di Premier League e EFL. Il club pagherà anche una multa di 750.000 sterline.

    Tutte le sanzioni entreranno in vigore immediatamente e il club si farà carico anche di tutte le spese relative all'indagine e ai procedimenti disciplinari della Lega.

    In conformità con il Regolamento della Premier League, gli accordi sanzionatori con il club sono stati esaminati e approvati da tre membri del Panel Giudiziario indipendente della Lega.

    È tuttora in corso un separato procedimento disciplinare della FA relativo alle presunte violazioni dei Regolamenti FA da parte del club, derivanti da condotte analoghe. Nel 2022, il Chelsea FC ha anche segnalato alla UEFA le violazioni pregresse, che hanno portato la Prima Camera del CFCB a raggiungere un accordo transattivo con il club. Il Chelsea FC ha versato un contributo finanziario di 10 milioni di euro (8,6 milioni di sterline)".

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  • LE DUE SANZIONI AL CHELSEA

    Come spiegato dalla Premier League, una delle due sanzioni sportive non riguarda direttamente la prima squadra del Chelsea, ma per il momento solo le sue giovanili: il club non potrà infatti tesserare e registrare nella propria Academy per 9 mesi giovani calciatori provenienti da altre società inglesi.

    Il transfer ban a livello di prima squadra è invece sospeso per due anni con la condizionale.

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  • "QUESTIONI SEGNALATE SPONTANEAMENTE DAL CLUB"

    "Il Chelsea Football Club - hanno invece comunicato i Blues sul proprio sito - è lieto di confermare di aver raggiunto un accordo con la Premier League in merito a questioni regolamentari pregresse, segnalate spontaneamente dal club nel 2022.

    Come precedentemente annunciato, il club ha volontariamente e proattivamente comunicato a tutti gli organi di controllo competenti potenziali violazioni del regolamento risalenti a oltre un decennio fa, tra cui incompletezze nella rendicontazione finanziaria.

    Nel corso di un'approfondita indagine della Premier League, il club ha proattivamente fornito migliaia di documenti. Inoltre, a seguito di richieste di informazioni da parte della Premier League, il club ha prontamente fornito risposte esaustive e ha agevolato ogni linea di indagine a supporto di un processo complesso ed estremamente rigoroso.

    Infine, durante l'indagine, una terza parte ha fornito al club ulteriori prove riguardanti potenziali violazioni del regolamento della Premier League commesse da un ex dipendente in un numero limitato di transazioni relative al settore giovanile. Queste informazioni sono state immediatamente e proattivamente comunicate alla Premier League.

    Il clubdesidera chiarire che, a seguito di un'approfondita analisi finanziaria condotta dalla Premier League, si è concluso che "in nessun caso il club avrebbe superato la perdita massima consentita di 105 milioni di sterline nel periodo di valutazione triennale previsto dal Regolamento". Di conseguenza, non esiste alcuno scenario in cui il club avrebbe potuto violare i limiti applicabili previsti dal Regolamento di redditività e sostenibilità della Premier League durante le stagioni in questione.

    Fin dall'inizio di questo processo, il club ha trattato la questione con la massima serietà, fornendo piena collaborazione a tutti gli organi di controllo competenti. Il club accoglie con favore il riconoscimento da parte della Premier League della sua "eccezionale collaborazione" e sottolinea che "senza tali segnalazioni volontarie e l'autodenuncia, diverse violazioni del regolamento della Premier League non sarebbero mai giunte all'attenzione della Lega".

    Il club accetta integralmente i termini dell'accordo, i cui dettagli sono stati pubblicati sul sito web della Premier League. Per chiarezza, la restrizione di nove mesi per la registrazione dei giocatori dell'Academy si applica immediatamente, ma solo ai giocatori dell'Academy che sono stati precedentemente tesserati con un altro club della League o della EFL nei 18 mesi precedenti. Non si applica ai giocatori attualmente iscritti al Chelsea, ai giocatori della nazionale o ai giocatori che stanno richiedendo la loro prima tessera nella categoria Under 9.

    Siamo lieti che la questione sia ora conclusa".

  • MULTA DA RECORD

    I 10,75 milioni di sterline rappresentano una multa da record: la più salata mai comminata dalla Premier League nei confronti di uno dei propri club. I fatti contestati, e alla fine sanzionati, riguardano i trasferimenti di diversi campioni passati per lo Stamford Bridge dal 2009 al 2022: da Eden Hazard a David Luiz, da Andre Schurrle a Ramires, da Nemanja Matic a Willian, passando per Samuel Eto'o.

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