Chelsea sanzionato per i pagamenti non dichiarati a calciatori e agenti: multa da record e transfer ban con la condizionale

"La Premier League - recita il comunicato - ha concluso due distinti procedimenti disciplinari che coinvolgono il Chelsea Football Club, a seguito della segnalazione spontanea da parte del Club di potenziali violazioni del regolamento risalenti al passato.

- Due accordi sanzionatori sono stati ratificati da una Commissione indipendente, in base ai quali il Chelsea FC ha accettato multe per un totale di 10,75 milioni di sterline per violazioni del regolamento della Premier League in materia di rendicontazione finanziaria, investimenti di terzi e sviluppo del settore giovanile.

- Il Club è stato sanzionato dalla Premier League con un divieto immediato di nove mesi per i trasferimenti dei giocatori dell'Academy e un divieto di un anno, con sospensione condizionale della pena, per i trasferimenti dei giocatori della prima squadra (sospeso per due anni).

La Premier League ha concluso un procedimento disciplinare con il Chelsea FC in merito a violazioni risalenti al passato relative alla rendicontazione finanziaria e agli investimenti di terzi. Nel 2022, gli attuali proprietari del Chelsea FC hanno segnalato spontaneamente alla Lega di essere in possesso di prove di potenziali violazioni del regolamento della Premier League.

A seguito dell'indagine della Premier League, è emerso che tra il 2011 e il 2018, terze parti associate al club hanno effettuato pagamenti non dichiarati a giocatori, agenti non registrati e altri soggetti terzi. Tali pagamenti non sono stati comunicati all'epoca alle autorità di regolamentazione del calcio, inclusa la Premier League. I pagamenti sono stati effettuati a beneficio del Chelsea FC e avrebbero dovuto essere considerati come effettuati dal club stesso. Il club ha inoltre riconosciuto, tra le altre cose, che l'effettuazione di tali pagamenti, così come la mancata comunicazione degli stessi alla Lega, ha costituito una violazione dell'obbligo di agire in buona fede nei confronti della Lega.

La Premier League ha valutato una serie di ricalcoli dei dati finanziari storici presentati dal club, tenendo conto dei pagamenti effettuati a beneficio del Chelsea FC. È importante sottolineare che, a seguito di tale valutazione, il Consiglio di amministrazione della Premier League si è ritenuto soddisfatto del fatto che, in nessun caso, il club avrebbe violato le norme della Lega in materia di redditività e sostenibilità nei periodi in questione, qualora i relativi pagamenti fossero stati correttamente inclusi nei dati finanziari storici presentati dal club.

Nel valutare la sanzione appropriata, il Consiglio della Premier League ha rilevato che l'autodenuncia proattiva del club, l'ammissione di violazione e l'eccezionale collaborazione durante l'indagine hanno costituito fattori attenuanti significativi.

La Premier League e il Chelsea FC hanno ora raggiunto un accordo sanzionatorio in base al quale il club accetta una multa di 10 milioni di sterline e un transfer ban di un anno con la condizionale (sospeso per due anni).

Inoltre, la Lega ha anche indagato su potenziali violazioni del Regolamento per lo Sviluppo Giovanile della Premier League, commesse da un ex dirigente, relative alla registrazione di giocatori dell'Academy del club tra il 2019 e il 2022. Ciò ha fatto seguito a un'ulteriore segnalazione volontaria da parte del club nel 2025.

A seguito di questa ulteriore indagine, è stato raggiunto un accordo sanzionatorio separato con il Chelsea FC, in base al quale il club ha accettato un divieto immediato di nove mesi di registrazione di giocatori dell'Academy provenienti da club di Premier League e EFL. Il club pagherà anche una multa di 750.000 sterline.

Tutte le sanzioni entreranno in vigore immediatamente e il club si farà carico anche di tutte le spese relative all'indagine e ai procedimenti disciplinari della Lega.

In conformità con il Regolamento della Premier League, gli accordi sanzionatori con il club sono stati esaminati e approvati da tre membri del Panel Giudiziario indipendente della Lega.

È tuttora in corso un separato procedimento disciplinare della FA relativo alle presunte violazioni dei Regolamenti FA da parte del club, derivanti da condotte analoghe. Nel 2022, il Chelsea FC ha anche segnalato alla UEFA le violazioni pregresse, che hanno portato la Prima Camera del CFCB a raggiungere un accordo transattivo con il club. Il Chelsea FC ha versato un contributo finanziario di 10 milioni di euro (8,6 milioni di sterline)".