Chelsea-Milan 3-0: Joao Pedro castiga i rossoneri, Leao è un corpo estraneo, Camarda in difficoltà da vice-Ramos, marcatori e tabellino dell'amichevole

Fagocitato dalla coppia Fofana-Hato, per Francesco Camarda anche contro il Chelsea è arrivata una bocciatura, dopo la deludente prova nei 45 minuti disputati contro l'Inter pochi giorni fa in Australia.

Chissà che non possa esserci anche lui tra i soggetti a cui faceva riferimento Amorim alla vigilia del match, quando parlava dell'esigenza di sfoltire la rosa: il Milan deve decidere se tenerlo in rosa o mandarlo nuovamente in prestito dopo l'esperienza non fortunatissima a Lecce. Ma da quanto fatto vedere nelle ultime uscite, contro avversari di caratura europea, è difficile pensare che possa essere Camarda l'unica, vera alternativa a Gonçalo Ramos per il ruolo di centravanti, in vista di una stagione che sarà ricca di impegni per i rossoneri.