Chelsea-Milan 3-0: Joao Pedro castiga i rossoneri, Leao è un corpo estraneo, Camarda in difficoltà da vice-Ramos, marcatori e tabellino dell'amichevole

Il Bung Karno Stadium di Giacarta è il teatro della prima, sonora sconfitta del Milan targato Amorim, travolto dal Chelsea di Xabi Alonso con un secco 3-0. Un passo indietro evidente per i rossoneri dopo i due pareggi contro Celtic e Inter, che tornano in Europa con la certezza di dover ancora ritoccare la rosa per permettere al tecnico portoghese di dare forma alle sue idee.
Primo tempo tutto sommato equilibrato, con il Chelsea che trova il vantaggio in pieno recupero con un colpo di testa su azione d'angolo di Joao Pedro. Il brasiliano concede il bis ad inizio ripresa, prima del bellissimo tiro al volo di Caicedo che vale il 3-0.