Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-CAGLIARIAFP
Simone Gambino

Chelsea-Milan 3-0: Joao Pedro castiga i rossoneri, Leao è un corpo estraneo, Camarda in difficoltà da vice-Ramos, marcatori e tabellino dell'amichevole

Amichevoli dei club
Chelsea vs Milan
Chelsea
Milan

A Giacarta il Milan viene travolto con un netto 3-0 dal Chelsea di Xabi Alonso: doppietta di Joao Pedro e eurogoal di Caicedo. L'attacco rossonero non ingrana: Leao non lascia tracce, Camarda in difficoltà come vice-Ramos.

Pubblicità

Il Bung Karno Stadium di Giacarta è il teatro della prima, sonora sconfitta del Milan targato Amorim, travolto dal Chelsea di Xabi Alonso con un secco 3-0. Un passo indietro evidente per i rossoneri dopo i due pareggi contro Celtic e Inter, che tornano in Europa con la certezza di dover ancora ritoccare la rosa per permettere al tecnico portoghese di dare forma alle sue idee.

Primo tempo tutto sommato equilibrato, con il Chelsea che trova il vantaggio in pieno recupero con un colpo di testa su azione d'angolo di Joao Pedro. Il brasiliano concede il bis ad inizio ripresa, prima del bellissimo tiro al volo di Caicedo che vale il 3-0.

  • TABELLINO CHELSEA-MILAN

    CHELSEA-MILAN 3-0

    Marcatori: 45+2' Joao Pedro, 46' Joao Pedro, 50' Caicedo

    CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, Fofana (92' Sarr), Hato (79' Anselmino), Palestra; Caicedo (85' Walsh), Lavia; Palmer (85' Mudryk), Joao Pedro (85' Estevao), Pedro Neto (58' Quenda); Welbeck (58' Jackson). All. Xabi Alonso

    MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (59' Vladimirov), De Winter (46' Gabbia), Pavlovic (46' Diawara); Chukwueze (46' Saelemaekers), Modric (46' Jashari), Comotto (46' Musah), Estupinan (46' Bartesaghi); Loftus-Cheek (59' Ricci), Leao (46' Nkunku); Camarda (46' Ramos). All. Amorim.

    Arbitro: Yamamoto

    Ammoniti: Pavlovic

    • Pubblicità

  • LEAO È UN CORPO ESTRANEO

    Dopo qualche flebile segnale mandato nel derby di Perth, Leao torna nella penombra, disputando 45 minuti senza alcun sussulto. Impiegato sul centro-sinistra da Amorim alle spalle di Camarda, Rafa ha galleggiato sulla trequarti senza mai trovare spunti personali o dialoghi costruttivi per la manovra con i compagni. Anche dal punto di vista atletico è apparso ancora appannato, ricordando sinistramente il giocatore visto con Allegri, zavorrato nella scorsa stagione da problemi fisici mai del tutto risolti.

    Se ci si aspettava una risposta da lui in questo Chelsea-Milan, il verdetto finale non può che alimentare il desiderio di Rafa e del club di separare le proprie strade prima dell'inizio del campionato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CAMARDA NON È PRONTO PER ESSERE IL VICE-RAMOS

    Fagocitato dalla coppia Fofana-Hato, per Francesco Camarda anche contro il Chelsea è arrivata una bocciatura, dopo la deludente prova nei 45 minuti disputati contro l'Inter pochi giorni fa in Australia.

    Chissà che non possa esserci anche lui tra i soggetti a cui faceva riferimento Amorim alla vigilia del match, quando parlava dell'esigenza di sfoltire la rosa: il Milan deve decidere se tenerlo in rosa o mandarlo nuovamente in prestito dopo l'esperienza non fortunatissima a Lecce. Ma da quanto fatto vedere nelle ultime uscite, contro avversari di caratura europea, è difficile pensare che possa essere Camarda l'unica, vera alternativa a Gonçalo Ramos per il ruolo di centravanti, in vista di una stagione che sarà ricca di impegni per i rossoneri.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Amichevoli dei club
Johor Darul Ta'zim crest
Johor Darul Ta'zim
JDT
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Amichevoli dei club
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Milan crest
Milan
MIL