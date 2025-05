Chelsea-Djurgarden dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Prime o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Le formazioni, dove vedere in diretta tv e streaming la partita e le ultime: Chelsea-Djurgarden per un posto in finale di Conference.

Il 4-1 dell'andata, in trasferta, sembra proiettare il Chelsea in finale di Conference League, ma occhio a dare tutto per scontato nel calcio. Certo, il Djurgarden dovrebbe rimontare in maniera incredibile a Stamford Bridge, in quel di Londra. Impossibile no, improbabile sicuramente.

Forte del poker in terra nordica, il Chelsea di Enzo Maresca è ad un passo dalla qualificazione alla finale per affrontare una tra Betis e Fiorentina, quest'ultima sconfitta a Siviglia per 2-1. I Blues potrebbero diventare l'unica squadra nella storia a vincere tutti i trofei continentali, visti i successi di Champions ed Europa League durante l'era Abramovich.

In questa pagina tutte le ultime sulla partita Chelsea-Djurgarden, dalle formazioni a dove vedere la partita in diretta tv e streaming giovedì sera.