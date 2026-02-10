Goal.com
Leonardo Gualano

Che tegola per il Porto di Farioli: grave infortunio e stagione finita per Samu

Il centravanti del Porto ha riportato un grave infortunio nel corso della sfida di campionato con lo Sporting Lisbona.

Solo fino a poche settimane fa la corsa al titolo di campione della Liga Portugal sembrava praticamente chiusa, oggi invece il discorso sembra quantomeno riaperto.

Il Porto di Francesco Farioli ha infatti messo in cascina un solo punto nelle ultime due uscite, consentendo allo Sporting Lisbona e al Benfica di ridurre le distanze.

I Dragões sono reduci dal pareggio ottenuto proprio contro i campioni di Portogallo in carica, che ha consentito di tenere la seconda della classe a -4, ma la sfida con lo Sporting ha lasciato in eredità anche una tegola pesantissima: il grave infortunio occorso a Samu.

  • IL COMUNICATO DEL PORTO

    “Samu, sostituito durante l’intervallo della partita contro lo Sporting, ha riportato una distorsione del ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore.

    Il nazionale spagnolo sarà sottoposto ad una nuova valutazione medica nei prossimi giorni”.

    STAGIONE FINITA PER SAMU

    Il Porto non ha reso noti i tempi di recupero necessari per rivedere Samu in campo, ma non ci sono dubbi sul fatto che la sua stagione è da considerarsi conclusa.

    Come riportato da ‘A Bola’, l’attaccante spagnolo nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriori esami e consulterà altri medici prima di decidere se sottoporsi o meno ad un intervento chirurgico.

    FINE DEL SOGNO MONDIALE?

    Se i prossimi esami confermeranno la gravità dell’infortunio riportato al ginocchio, per Samu svanirà anche il sogno di prendere parte ai Mondiali del 2026.

    La Spagna si vedrebbe dunque privata della possibilità di poter contare su un giocatore che è entrato definitivamente nel giro della Nazionale a fine 2024 e che da allora ha totalizzato quattro presenze.

    Samu era tra i giocatori in lizza per guidare l’attacco di De la Fuente.

  • UNA TEGOLA PER FARIOLI

    Francesco Farioli perde dunque non solo il centravanti titolare della sua squadra, ma anche uno dei giocatori più rappresentativi del Porto nel momento più importante della stagione.

    Samu, fin qui, aveva giocato tutte le partite di campionato, segnando 13 goal in 20 presenze.

    Se si considerano invece tutte le competizioni, le reti marcate dal centravanti spagnolo in stagione sono state 20 in 32 gare.

