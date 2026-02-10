Che tegola per il Porto di Farioli: grave infortunio e stagione finita per Samu

Solo fino a poche settimane fa la corsa al titolo di campione della Liga Portugal sembrava praticamente chiusa, oggi invece il discorso sembra quantomeno riaperto.

Il Porto di Francesco Farioli ha infatti messo in cascina un solo punto nelle ultime due uscite, consentendo allo Sporting Lisbona e al Benfica di ridurre le distanze.

I Dragões sono reduci dal pareggio ottenuto proprio contro i campioni di Portogallo in carica, che ha consentito di tenere la seconda della classe a -4, ma la sfida con lo Sporting ha lasciato in eredità anche una tegola pesantissima: il grave infortunio occorso a Samu.