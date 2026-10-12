Che succede con Rodrigo Mora? Zero minuti nelle ultime due partite con la Roma, destinato alla panchina anche contro il Real Madrid

Hanno senza dubbio pesato nelle scelte di Gasperini gli episodi e gli imprevisti occorsi nelle ultime due partite: se contro l'Inter il tecnico di Grugliasco era stato costretto a giocarsi gli ultimi due cambi per far fronte ai problemi di Balerdi e alla stanchezza di Hermoso, terminando il match senza operare alcuna sostituzione dalla trequarti in su (un unicum per Gasp), contro il Como è stata l'espulsione di Malen a scompigliare il piano-partita dell'allenatore giallorosso, che ha dovuto rinunciare a un giocatore offensivo per limitare i danni.