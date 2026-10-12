Che succede con Rodrigo Mora? Zero minuti nelle ultime due partite con la Roma, destinato alla panchina anche contro il Real Madrid

Che fine ha fatto Rodrigo Mora? È uno degli interrogativi in casa Roma, dopo la seconda partita consecutiva da spettatore per il talento portoghese, rimasto in panchina per tutti i novanta minuti anche nella trasferta di Como.
Dopo un inizio folgorante, con i lampi contro la Fiorentina all'esordio e il primo goal in giallorosso al Lecce nella gara successiva, gli spazi si sono progressivamente ristretti, fino ad arrivare alla doppia esclusione contro Inter e Como. E anche in vista della supersfida di mercoledi sera contro il Real Madrid di Mourinho in Champions League le chance di vedere l'ex Porto dal primo minuto non sembrano tantissime.
Ma cosa succede davvero con Rodrigo Mora?