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AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Che succede con Rodrigo Mora? Zero minuti nelle ultime due partite con la Roma, destinato alla panchina anche contro il Real Madrid

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R. Mora
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Il talento portoghese non è stato utilizzato da Gasperini nei due big match contro Inter e Como. Non gioca titolare dalla terza giornata e anche contro il Real Madrid dovrebbe accomodarsi in panchina.

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Che fine ha fatto Rodrigo Mora? È uno degli interrogativi in casa Roma, dopo la seconda partita consecutiva da spettatore per il talento portoghese, rimasto in panchina per tutti i novanta minuti anche nella trasferta di Como.

Dopo un inizio folgorante, con i lampi contro la Fiorentina all'esordio e il primo goal in giallorosso al Lecce nella gara successiva, gli spazi si sono progressivamente ristretti, fino ad arrivare alla doppia esclusione contro Inter e Como. E anche in vista della supersfida di mercoledi sera contro il Real Madrid di Mourinho in Champions League le chance di vedere l'ex Porto dal primo minuto non sembrano tantissime.

Ma cosa succede davvero con Rodrigo Mora?

  • GASPERINI E LA GESTIONE DEGLI EPISODI

    Hanno senza dubbio pesato nelle scelte di Gasperini gli episodi e gli imprevisti occorsi nelle ultime due partite: se contro l'Inter il tecnico di Grugliasco era stato costretto a giocarsi gli ultimi due cambi per far fronte ai problemi di Balerdi e alla stanchezza di Hermoso, terminando il match senza operare alcuna sostituzione dalla trequarti in su (un unicum per Gasp), contro il Como è stata l'espulsione di Malen a scompigliare il piano-partita dell'allenatore giallorosso, che ha dovuto rinunciare a un giocatore offensivo per limitare i danni.

  • LA CONCORRENZA DI PELLEGRINI E SOULE

    Considerando lo status di intoccabile di Paulo Dybala, alle spalle di Malen resta una sola maglia da assegnare per tre candidati, con caratteristiche e background differenti: Mora è chiamato a dividersi minuti con Matias Soulé, cresciuto in maniera esponenziale con Gasperini, ma anche con Lorenzo Pellegrini, tornato in campo proprio contro il Como.

    La staffetta tra Pellegrini e Soulé all'intervallo può far pensare che in questo momento Rodrigo sia il più indietro nelle gerarchie, ma va considerata anche una naturale gestione del suo minutaggio, considerata la giovane età del portoghese, alla sua prima stagione in Serie A.

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  • PANCHINA CONTRO IL REAL, TITOLARE COL GENOA?

    Anche contro il Real Madrid Gasperini dovrebbe lasciare in panchina, almeno inizialmente, il talento di Oporto: a completare il tridente con Dybala e Malen dovrebbe esserci Soulé, con Mora che potrebbe puntare ad una maglia da titolare per la gara successiva di campionato contro il Genoa, magari al posto della Joya, il cui minutaggio andrà gestito dato il fittissimo calendario che attende la Roma.

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  • "UN GRANDE VERO"

    Nessun dubbio sulla stima che Gasperini nutre per Rodrigo, come sottolineato anche in un'intervista a inizio settembre alla Gazzetta dello Sport: "Mora? Non c'entra nulla con Zaragoza, questo è un grande vero. Ogni palla che tocca, succede qualcosa. Come succede ai grandi giocatori”.

    Un gioiello da gestire, proteggere, far crescere senza troppe pressioni: le chance per Rodrigo Mora non mancheranno nelle prossime partite...

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