In Germania hanno fatto rumore le dichiarazioni del presidente del Bayern Monaco Uli Hoeneß su Jamal Musiala: "Con lui siamo di fronte a un dilemma: ha una malattia non facilmente curabile, ma che può essere gestita con i farmaci. Resta però incerto se riuscirà mai a tornare ai livelli di rendimento di un tempo... Ovviamente, continua a percepire il suo stipendio. Ma provate a immaginare il Bayern decidesse di mettere in discussione il suo contratto, sostenendo "quello che è in grado di fare adesso non è quello che è previsto dal contratto".
Che succede a Musiala, l'allarme di Hoeness: "Ha una malattia non facilmente curabile, non so se tornerà quello di prima"
DI COSA SOFFRE MUSIALA
Musiala insieme a Kane è il giocatore più pagato del Bayern Monaco. Dopo lunghe e difficili trattative, ha rinnovato il suo contratto fino al 2030 e secondo la Bild guadagna circa 25 milioni di euro all'anno. In questi giorni è tornato ad allenarsi con la squadra e dovrebbe essere nuovamente disponibile dopo la pausa per le nazionali. Musiala, classe 2003, soffre di un disturbo neurologico funzionale che gli provoca episodi di assenza.
"KOMPANY TORNA TRA 2-3 SETTIMANE"
Poi su Kompany: "La salute di Kompany è motivo di grande preoccupazione per noi, ma non credo sia nulla di grave. E' curabile. Credo si tratti di una forma molto grave di influenza non curata, che si è poi trasformata in meningite. È sempre sotto stress, lavora dodici ore al giorno. Dopo la pausa per le nazionali, tra due o tre settimane, tornerà in panchina.”
"KANE IN GERMANIA SI SENTE AL SICURO"
Su Kane: "Un tempo perdevamo molti giocatori che andavano in Premier League perché era la terra promessa. Ora ne arrivano molti di più dall'Inghilterra. E quando parli con Harry, ti dice: 'La mia famiglia si sente al sicuro qui, il sistema sanitario è ottimo. Posso camminare per strada senza paura'."
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.