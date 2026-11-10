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Jamal Musiala FC Bayerngetty
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Che succede a Musiala, l'allarme di Hoeness: "Ha una malattia non facilmente curabile, non so se tornerà quello di prima"

Bundesliga
J. Musiala
Bayern Monaco

Il presidente del Bayern ha parlato delle condizioni di Musiala, che sta affrontando una malattia neurologica.

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In Germania hanno fatto rumore le dichiarazioni del presidente del Bayern Monaco Uli Hoeneß su Jamal Musiala: "Con lui siamo di fronte a un dilemma: ha una malattia non facilmente curabile, ma che può essere gestita con i farmaci. Resta però incerto se riuscirà mai a tornare ai livelli di rendimento di un tempo... Ovviamente, continua a percepire il suo stipendio. Ma provate a immaginare il Bayern decidesse di mettere in discussione il suo contratto, sostenendo "quello che è in grado di fare adesso non è quello che è previsto dal contratto".

  • DI COSA SOFFRE MUSIALA

    Musiala insieme a Kane è il giocatore più pagato del Bayern Monaco. Dopo lunghe e difficili trattative, ha rinnovato il suo contratto fino al 2030 e secondo la Bild guadagna circa 25 milioni di euro all'anno. In questi giorni è tornato ad allenarsi con la squadra e dovrebbe essere nuovamente disponibile dopo la pausa per le nazionali. Musiala, classe 2003, soffre di un disturbo neurologico funzionale che gli provoca episodi di assenza.

  • "KOMPANY TORNA TRA 2-3 SETTIMANE"

    Poi su Kompany: "La salute di Kompany è motivo di grande preoccupazione per noi, ma non credo sia nulla di grave. E' curabile. Credo si tratti di una forma molto grave di influenza non curata, che si è poi trasformata in meningite. È sempre sotto stress, lavora dodici ore al giorno. Dopo la pausa per le nazionali, tra due o tre settimane, tornerà in panchina.”

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  • "KANE IN GERMANIA SI SENTE AL SICURO"

    Su Kane: "Un tempo perdevamo molti giocatori che andavano in Premier League perché era la terra promessa. Ora ne arrivano molti di più dall'Inghilterra. E quando parli con Harry, ti dice: 'La mia famiglia si sente al sicuro qui, il sistema sanitario è ottimo. Posso camminare per strada senza paura'."

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