Che succede a Musiala, l'allarme di Hoeness: "Ha una malattia non facilmente curabile, non so se tornerà quello di prima"

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In Germania hanno fatto rumore le dichiarazioni del presidente del Bayern Monaco Uli Hoeneß su Jamal Musiala: "Con lui siamo di fronte a un dilemma: ha una malattia non facilmente curabile, ma che può essere gestita con i farmaci. Resta però incerto se riuscirà mai a tornare ai livelli di rendimento di un tempo... Ovviamente, continua a percepire il suo stipendio. Ma provate a immaginare il Bayern decidesse di mettere in discussione il suo contratto, sostenendo "quello che è in grado di fare adesso non è quello che è previsto dal contratto".