Il Como sapeva bene del suo infortunio alla tibia quando lo ha acquistato dalla Fiorentina, ed aveva previsto controlli specifici.

Ma pare che, durante la sosta delle nazionali di ottobre, Kean abbia riscontrato un nuovo problema, almeno secondo quanto dichiarato da Fabregas e Suwarso.

Ma che tipo di problema sia non è dato saperlo. Tutto è avvolto da un mistero preoccupante e non c'è chiarezza su quali siano le reali condizioni di Kean. L'unica certezza è che il rientro in campo alla ripresa del campionato non avverrà.