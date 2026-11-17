Ma quando torna Moise Kean? E soprattutto, come sta Moise Kean?
In estate è arrivato al Como portandosi dietro un problema alla tibia, ma di fatto la sua stagione non è mai iniziata.
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Ma quando torna Moise Kean? E soprattutto, come sta Moise Kean?
In estate è arrivato al Como portandosi dietro un problema alla tibia, ma di fatto la sua stagione non è mai iniziata.
Ad oggi, Kean ha collezionato soltanto quattro presenze: 3 in Serie A (per un totale di 133 minuti) e una in Champions, per l'ultima mezz'ora nella prima giornata contro il Lipsia.
Non lo vediamo in campo dal 20 settembre (entrato nell'intervallo contro il Frosinone), ormai praticamente due mesi fa. E la sua situazione comincia a farsi allarmante.
Il Como sapeva bene del suo infortunio alla tibia quando lo ha acquistato dalla Fiorentina, ed aveva previsto controlli specifici.
Ma pare che, durante la sosta delle nazionali di ottobre, Kean abbia riscontrato un nuovo problema, almeno secondo quanto dichiarato da Fabregas e Suwarso.
Ma che tipo di problema sia non è dato saperlo. Tutto è avvolto da un mistero preoccupante e non c'è chiarezza su quali siano le reali condizioni di Kean. L'unica certezza è che il rientro in campo alla ripresa del campionato non avverrà.
Secondo quanto riportato da 'La Provincia di Como', Kean avrebbe effettuato un nuovo controllo medico non specificato e lo avrebbe effettuato addirittura in Pronto Soccorso.
E in tal senso i tempi rischiano di allungarsi ulteriormente. Il rientro, inizialmente previsto per la fine di novembre, slitterà ancora e non si sa a quando.
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A rendere la situazione ancor più enigmatica c'è la gestione dei social di Kean.
L'attaccante ha tolto tutti i post dalla sua pagina Instagram ed ha impostato come immagine del profilo un bollino nero.
A testimonianza che il periodo non è certo quello dei più felici ed evidentemente non soltanto dal punto di vista fisico.