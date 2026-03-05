Getty Images Sport
Che partita vedere oggi in tv gratis: stasera c'è Al Khlood-Al Qadsiah, scelto il canale per il campionato saudita
LA PARTITA IN CHIARO DI QUESTA SERA
Alle 20:00 di oggi, giovedì 5 marzo 2026, è possibile vedere in chiaro la partita del campionato saudita tra Al Khlood e Al Qadsiah.
L'Al Qadsiah, in cui milita Mateo Retegui, si trova al quarto posto nel torneo del Vicino Oriente e spera ancora di recuperare i punti necessari per vincere il titolo, nonostante la distanza dalla vetta occupata dall'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo sia di sette punti.
L'Al Khlood è invece nelle zone basse della classifica, nonostante i nove punti dal terzultimo posto, che come in Italia vale la retrocessione, facciano comunque dormire sonni abbastanza tranquilli.
COME GUARDARE AL KHLOOD-AL QADSIAH IN CHIARO
La partita del campionato saudita è disponibile su Sportitalia, in tv, sul sito ufficiale o tramite app.
Presente al canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia è disponibile in chiaro e gratis per tutti anche qualora si decida di utilizzar il sito ufficiale o l'app del servizio.
Per chi volesse seguire Sportitalia in HD, il canale di riferimento è il numero 560.
LE ALTRE PARTITE DI OGGI IN TV
20.30 Benevento-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Casertana-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Crotone-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Potenza-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Team Altamura-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.30 Audace Cerignola-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Tottenham-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 257) e NOW
21.10 Lione-Lens (Coppa di Francia) - COMO TV
23.00 Boston River-Racing Montevideo (Copa Sudamericana) - COMO TV
23.00 Nacional-Recoleta (Copa Sudamericana) - COMO TV
