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Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
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Che Italia aspettarsi contro la Francia: il ritorno di Barella e Calafiori, Kayode, Raspadori e Sebastiano Esposito spingono per la conferma, le possibili novità di formazione

UEFA Nations League A
Francia vs Italia
Francia
Italia

Venerdi l'Italia sfida la Francia a Parigi nel match che può indirizzare il girone: Mancini potrebbe confermare l'attacco visto contro la Turchia, in difesa e a centrocampo attesi i rientri di Mancini, Calafiori e Barella.

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Entusiasmo, fiducia, nuove certezze: l'Italia torna dalla trasferta in Turchia con il morale a mille, mettendosi definitivamente alle spalle le scorie del deludente esordio contro il Belgio.

Per Mancini e per il gruppo una ventata d'ottimismo in vista del vero big match di questa prima fase di Nations League: l'attesissima serata di Saint-Denis, per un Francia-Italia che potrebbe indirizzare il girone.

Venerdi 2 ottobre alle 20:45 gli azzurri sfideranno la Francia di Zidane, a punteggio pieno dopo le prime due giornate e in fiducia nonostante l'assenza della sua superstar, Kylian Mbappé, fermatosi per un problema al ginocchio nel corso della gara contro la Turchia, decisa proprio da un suo goal.

Ma che Italia aspettarsi contro i Galletti? Mancini confermerà l'undici di Bursa o riproporrà alcuni dei giocatori esclusi dai convocati per l'ultima partita?

  • LE CONFERME DOPO TURCHIA-ITALIA

    Sicuramente le quotazioni di gente come Michael Kayode e Sebastiano Esposito sono in forte ascesa dopo le ottime prestazioni offerte contro la Turchia. L'esterno del Brentford, al debutto assoluto con la Nazionale maggiore, ha dominato sulla fascia destra, fissando l'ampiezza e consentendo a Raspadori di venire dentro al campo per legare i reparti: una soluzione tattica che ha premiato gli azzurri, e che ha portato l'ex terzino della Fiorentina ad arrivare con costanza in area, come in occasione dei goal del 2-0 e del 3-0, firmato proprio da Kayode.

    Da applausi anche la prova di Seba Esposito, anche lui all'esordio con l'Italia: qualità e sfrontatezza nelle sue giocate, caratteristiche che hanno reso l'attacco decisamente più imprevedibile rispetto alla prima gara contro il Belgio.

    L'intesa naturale con Pio è decisamente promettente: ed è per questo che Mancini potrebbe optare per confermare l'attaccante del Sassuolo dal primo minuto anche nella trasferta di Parigi.

    Da valutare le condizioni di Giacomo Raspadori, costretto ad uscire all'intervallo per un problema fisico. "Raspa ha cercato e trovato lo spazio che gli avevamo chiesto di trovare, ha fatto bene", ha sottolineato Mancini nel post-partita: forti chance anche per l'atalantino di essere nuovamente nell'undici titolare venerdi sera.

  • I RITORNI DEGLI ESCLUSI

    Chi punta ad essere in campo dall'inizio contro la Francia è sicuramente Nicolò Barella, rimasto a Coverciano dopo gli ottanta minuti disputati nella prima giornata contro il Belgio. Il centrocampista nerazzurro, nonostante l'esclusione di Bursa, resta uno dei leader e dei punti fermi di questa Nazionale: il turno di riposo dato da Mancini era mirato proprio ad averlo al top della forma per la delicatissima sfida contro la Francia.

    A lasciargli il posto sarà una delle due mezzali viste contro la Turchia: Frattesi o Fagioli. Intoccabile Sandro Tonali, che è sembrato a suo agio nel ruolo di perno davanti alla difesa.

    In difesa rientrerà sicuramente Riccardo Calafiori, rimasto in panchina per tutti i novanta minuti contro la Turchia: la prova di Ruggeri è stata positiva, ma la titolarità del difensore dell'Arsenal non è in discussione.

    Ballottaggio aperto invece al centro della difesa, dove con Bastoni ci sarà uno tra Mancini (favorito, dopo essere rimasto ad allenarsi a Coverciano) e Scalvini.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE CONTRO LA FRANCIA

    Ci aspettiamo dunque un'Italia nuovamente schierata con il 4-3-3, con Donnarumma tra i pali, Kayode e Calafiori sulle fasce, Bastoni e uno tra Mancini e Scalvini al centro; Barella, Tonali e Frattesi o Fagioli; Raspadori e Sebastiano Esposito esterni con licenza di accentrarsi alle spalle dell'intoccabile Pio Esposito.

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini (Scalvini), Bastoni, Calafiori; Frattesi (Fagioli, Tonali, Barella; Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito. All. Mancini

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