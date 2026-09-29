Che Italia aspettarsi contro la Francia: il ritorno di Barella e Calafiori, Kayode, Raspadori e Sebastiano Esposito spingono per la conferma, le possibili novità di formazione

Sicuramente le quotazioni di gente come Michael Kayode e Sebastiano Esposito sono in forte ascesa dopo le ottime prestazioni offerte contro la Turchia. L'esterno del Brentford, al debutto assoluto con la Nazionale maggiore, ha dominato sulla fascia destra, fissando l'ampiezza e consentendo a Raspadori di venire dentro al campo per legare i reparti: una soluzione tattica che ha premiato gli azzurri, e che ha portato l'ex terzino della Fiorentina ad arrivare con costanza in area, come in occasione dei goal del 2-0 e del 3-0, firmato proprio da Kayode.

Da applausi anche la prova di Seba Esposito, anche lui all'esordio con l'Italia: qualità e sfrontatezza nelle sue giocate, caratteristiche che hanno reso l'attacco decisamente più imprevedibile rispetto alla prima gara contro il Belgio.

L'intesa naturale con Pio è decisamente promettente: ed è per questo che Mancini potrebbe optare per confermare l'attaccante del Sassuolo dal primo minuto anche nella trasferta di Parigi.

Da valutare le condizioni di Giacomo Raspadori, costretto ad uscire all'intervallo per un problema fisico. "Raspa ha cercato e trovato lo spazio che gli avevamo chiesto di trovare, ha fatto bene", ha sottolineato Mancini nel post-partita: forti chance anche per l'atalantino di essere nuovamente nell'undici titolare venerdi sera.