Che Italia aspettarsi contro la Francia: il ritorno di Barella e Calafiori, Kayode, Raspadori e Sebastiano Esposito spingono per la conferma, le possibili novità di formazione

Entusiasmo, fiducia, nuove certezze: l'Italia torna dalla trasferta in Turchia con il morale a mille, mettendosi definitivamente alle spalle le scorie del deludente esordio contro il Belgio.
Per Mancini e per il gruppo una ventata d'ottimismo in vista del vero big match di questa prima fase di Nations League: l'attesissima serata di Saint-Denis, per un Francia-Italia che potrebbe indirizzare il girone.
Venerdi 2 ottobre alle 20:45 gli azzurri sfideranno la Francia di Zidane, a punteggio pieno dopo le prime due giornate e in fiducia nonostante l'assenza della sua superstar, Kylian Mbappé, fermatosi per un problema al ginocchio nel corso della gara contro la Turchia, decisa proprio da un suo goal.
Ma che Italia aspettarsi contro i Galletti? Mancini confermerà l'undici di Bursa o riproporrà alcuni dei giocatori esclusi dai convocati per l'ultima partita?