Che Galatasaray trova Osimhen: inizio di stagione choc, ma in campionato è a punteggio pieno

La squadra dell'ex interista Okan è stata demolita in Supercoppa ed è uscita dalla Champions, ma in patria vola: "E vogliamo vincere l'Europa League".

Sabato sera il Napoli ha vinto in maniera soffertissima, ribaltando il Parma in pieno recupero grazie ai guizzi decisivi di Lukaku e Anguissa. Negli stessi minuti il Galatasaray si imponeva in maniera più tranquilla sull'Adana Demirspor, ex squadra di Mario Balotelli e Vincenzo Montella: 5-1 fuori casa.

Victor Osimhen, in quel momento, ancora non sapeva che avrebbe indossato la maglia del più importante club di Istanbul. Aveva appena ingoiato il boccone amaro del mancato trasferimento al Chelsea oppure all'Al Ahli, due scenari clamorosamente sfumati all'ultimo giorno di mercato. E non vedeva sbocchi nel proprio futuro stagionale.

Alla fine il Galatasaray è venuto in suo soccorso, prelevandolo in prestito secco dal Napoli. Con l'obiettivo di rafforzare le proprie ambizioni in patria, ma anche soprattutto in Europa. Anche se non si tratta più di Europa di primissimo livello.