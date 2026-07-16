Prima di Inghilterra-Argentina, l'ex difensore inglese e attuale commentatore, Gary Neville, aveva descritto con queste parole i due difensori centrali della Seleccion, Cristian Romero e Lisandro Martinez: "Sono la miglior peggiore coppia di centrali del mondo. Insieme regalano un goal a partita".
Che bordata di Romero a Gary Neville! "Quando mi ritirerò non sarò così stupido da criticare un giocatore"
LA REPLICA DI ROMERO
Alla fine della semifinale dei Mondiali, vinta per 2-1 dall'Argentina, intervistato da DSport, Romero si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Eravamo carichi perché si parla tanto, in Inghilterra parlano molto prima della partita, quindi li vogliamo salutare e mandare un grande abbraccio. Saranno sicuramente felicissimi".
"Spero che, quando mi ritirerò, non sarà così stupido al punto da andare in giro a criticare un giocatore. Scendi in campo per dare il massimo e le cose possono andare bene o male. Siamo felici di essere in finale e di scrivere la storia", conclude il difensore del Tottenham.
E DI LISANDRO
E il compagno di reparto Lisandro Martinez aggiunge: "Ci siamo abituati. A loro piace parlare di noi, mentre noi rispondiamo sul campo".
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