Che bordata di Romero a Gary Neville! "Quando mi ritirerò non sarò così stupido da criticare un giocatore"

Alla fine della semifinale dei Mondiali, vinta per 2-1 dall'Argentina, intervistato da DSport, Romero si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Eravamo carichi perché si parla tanto, in Inghilterra parlano molto prima della partita, quindi li vogliamo salutare e mandare un grande abbraccio. Saranno sicuramente felicissimi".





"Spero che, quando mi ritirerò, non sarà così stupido al punto da andare in giro a criticare un giocatore. Scendi in campo per dare il massimo e le cose possono andare bene o male. Siamo felici di essere in finale e di scrivere la storia", conclude il difensore del Tottenham.



