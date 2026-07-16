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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Che bordata di Romero a Gary Neville! "Quando mi ritirerò non sarò così stupido da criticare un giocatore"

Argentina
Coppa del Mondo
C. Romero
G. Neville

Il difensore argentino, e il compagno di reparto Lisandro Martinez, replicano all'ex nazionale inglese, e attuale commentatore

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Prima di Inghilterra-Argentina, l'ex difensore inglese e attuale commentatore, Gary Neville, aveva descritto con queste parole i due difensori centrali della Seleccion, Cristian Romero e Lisandro Martinez: "Sono la miglior peggiore coppia di centrali del mondo. Insieme regalano un goal a partita".


  • LA REPLICA DI ROMERO

    Alla fine della semifinale dei Mondiali, vinta per 2-1 dall'Argentina, intervistato da DSport, Romero si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Eravamo carichi perché si parla tanto, in Inghilterra parlano molto prima della partita, quindi li vogliamo salutare e mandare un grande abbraccio. Saranno sicuramente felicissimi".


    "Spero che, quando mi ritirerò, non sarà così stupido al punto da andare in giro a criticare un giocatore. Scendi in campo per dare il massimo e le cose possono andare bene o male. Siamo felici di essere in finale e di scrivere la storia", conclude il difensore del Tottenham.


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  • E DI LISANDRO

    E il compagno di reparto Lisandro Martinez aggiunge: "Ci siamo abituati. A loro piace parlare di noi, mentre noi rispondiamo sul campo".


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