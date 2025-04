Chance per Frattesi in Inter-Roma: tra passato, presente ed un futuro incerto, Inzaghi ha bisogno dei suoi goal

Il centrocampista giocherà titolare vista la squalifica di Mkhitaryan: è già stato decisivo in stagione, la Roma non ha mai smesso di pensarci.

Davide Frattesi ha capito che avrebbe giocato titolare contro la Roma già domenica scorsa, quando al minuto 39' Henrikh Mkhitaryan è stato ammonito ed era in diffida. D'altronde è l'italiano la prima alternativa del centrocampista armeno che salterà quindi la sfida contro la sua ex squadra.

Anche Frattesi però è un ex essendo cresciuto nel settore giovanile giallorosso e la Roma non è una squadra qualunque per lui.

Il centrocampista dell'Inter avrà di fronte il suo passato ma chissà se anche il futuro. Il club giallorosso infatti ha sempre tenuto d'occhio Frattesi, pensando più volte di riportarlo a "casa" e in questi mesi non sono mancati i messaggi in tal senso.

L'articolo prosegue qui sotto

Intanto però Frattesi vuole provare ad essere determinante in una gara pesantissima per la lotta Scudetto.